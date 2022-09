Autonomes Fahren: VW plant Robotaxi-Angebot in Hamburg

Teilen

In Hamburg setzt die VW-Tochter Moia den ID.Buzz ab 2025 als Robotaxi ein. © Volkswagen

In Hamburg plant Volkswagen ab 2025 den Einsatz des ID. Buzz als selbstfahrendes Robotaxi. Spätestens ab 2030 soll das Angebot massiv ausgebaut werden.

Damit ein Auto von A nach B kommt, braucht es meist noch einen Fahrer hinterm Lenkrad. Doch das autonome Fahren gewinnt immer mehr an Bedeutung. So sind beispielsweise in San Francisco bereits Robotaxis von Cruise in San Francisco unterwegs und auch in Hamburg könnte es 2025 soweit sein. Dank Volkswagen.

24auto.de verrät, welches Modell ab 2025 autonom durch Hamburg fahren soll.

In drei Jahren will der Konzern die selbstfahrenden Sammeltaxis seiner Tochter Moia in der Hansestadt auf die Straßen bringen., wie das Handelsblatt berichtet. Die Standortwahl liegt nahe, da der Sammeltaxidienst dort bereits seit 2019 unterwegs ist. Zudem testet Volkswagen das hochautomatisierte Fahren seit einigen Jahren in Hamburg.