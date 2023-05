Platztausch mit Hund – Autofahrer versucht Strafe zu vermeiden

Von: Simon Mones

Teilen

Um einer Strafe zu entgehen, tauschte ein Autofahrer aus den USA den Platz mit seinem Hund. Doch die Polizei fiel nicht darauf rein.

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Auch im Alltag können uns die Vierbeiner oftmals unterstützen, beispielsweise als Therapie- oder Blindenhunde. Eins können sie jedoch nicht: Autofahren. Und doch hatte ein Mann in Springfield im US-Bundesstaat Colorado die Idee, seinen Hund auf den Fahrersitz zu setzen, um so eine Strafe zu vermeiden.

Zuvor hatte die Polizei den Mann angehalten, weil er mit 52 Meilen pro Stunde (ca. 84 km/h) in einer 30er-Zone unterwegs war. Seiner Verantwortung wollte sich der Autofahrer aber nicht stellen und tauschte stattdessen den Platz mit seinem Hund – was dem Beamten nicht verborgen blieb.

Plan scheitert: Betrunkener Autofahrer landet im Gefängnis

„Der Mann stieg daraufhin auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs aus und behauptete, er sei nicht gefahren. Er zeigte deutliche Anzeichen von Trunkenheit und als er auf seinen Alkoholkonsum angesprochen wurde, rannte er vor dem Beamten davon“, schrieb die Polizei von Springfield auf Facebook.

Statt dem betrunkenen Fahrer saß plötzlich sein Hund hinterm Steuer. (Symbolbild) © BeckerBredel/Imago

Weit kam der betrunkene Autofahrer allerdings nicht. Nach knapp 20 Yards (etwa 18 Meter) wurde er von den Beamten gestoppt und nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Gewahrsam genommen. Dabei stellte sich heraus, dass sich dieser auf dem Weg von Las Animas nach Pueblo verfahren hatte. Zudem lagen dort zwei Haftbefehle gegen ihn vor.

Polizei lässt Hund mit einer „Verwarnung“ ziehen

Zu den beiden Haftbefehlen kommt nun noch eine Anklage wegen Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss, Fahren bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit, Fahren unter Fahrverbot, Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 bis 24 mp/h und Widerstand gegen die Festnahme.

Den „rasenden“ Hund entließen die Beamten mit einer Verwarnung und übergaben ihn an einen Bekannten des Fahrers. Dieser kümmere sich so lange um ihn, bis sein Herrchen wieder auf freiem Fuß ist. Übrigens ist es nicht der erste Hund, der beim zu schnell fahren erwischt wurde. In Bonn etwa kam ein Autofahrer davon, weil sein Hund statt ihm auf dem Foto war. Etwas weniger Glück hatte eine Frau aus Mannheim, die trotz Hilfe ihres Hundes nicht um das Knöllchen rum kam.