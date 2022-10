ADAC testet Autobahn-Rastplätze – fünf Anlagen fallen komplett durch

Von: Sebastian Oppenheimer

Der ADAC hat 50 Rastplätze entlang deutscher Autobahnen getestet – vor allem die Toilettenanlagen und die Beleuchtung bieten Anlass zu Kritik.

Einen Autobahn-Rastplatz steuern wohl die wenigsten Autofahrer so richtig gerne an – zumeist ist es ein dringendes Bedürfnis, das einen zu einem Stopp zwingt. Von den Toilettenanlagen erwartet natürlich niemand einen Fünf-Sterne-Hotel-Standard – doch eine gewisse Sauberkeit ist durchaus wünschenswert. Nun hat der Automobilklub 50 Rastanlagen entlang der 15 längsten Autobahnen in Deutschland getestet.

Fünf der vom ADAC geprüften Rastanlagen fielen komplett durch, wie 24auto.de berichtet.

Nur zwei Anlagen schnitten mit „sehr gut ab“ : die Rastplätze „Engelmannsbäke“ an der A1 und „Plater Berg“ an der A14. Fünf Anlagen bekamen dagegen die Note „sehr mangelhaft“, darunter der Rastplatz „Stadtwald“ (A3). Hier fanden die Tester unter anderem extrem verschmutzte Dixi-Klos vor, die Seifenspender waren leer und die Beleuchtung nicht ausreichend.