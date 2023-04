Dutzende Autounfälle für YouTube-Klicks provoziert? Polizei verhaftet Ehepaar

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Ehepaar soll absichtlich Autounfälle provoziert haben – offenbar für YouTube-Klicks, und um bei der Versicherung abzukassieren.

In der heutigen Zeit mit einem YouTube-Kanal Aufmerksamkeit zu generieren, ist nicht ganz einfach – unzählige Produzenten buhlen mittlerweile um die Gunst der Zuschauer, beziehungsweise vor allem um Klicks. Zwei Sachen funktionieren allerdings fast immer: Katzenvideos und Clips von Missgeschicken. Zu letzterer Kategorie zählen natürlich auch Autounfälle – selbst Autoexperte Matthias Malmedie macht Unfall-Kommentar-Videos. Gerade Dashcam-Videos (so wie ein Clip der Polizei, der die Fahrt eines Betrunknen zeigt) sind bei Zuschauern sehr beliebt. Und genau damit betrieb ein Ehepaar (beide 40) in den USA einen YouTube-Kanal. Nun kam allerdings heraus: Die beiden verursachten offenbar zahlreiche Unfälle für ihren Kanal selbst – und teilweise war dabei sogar noch ihr Kind an Bord.

Aufgeflogen war das Treiben des Paares durch einen Unfall, der der Polizei von San Bernardino (Kalifornien) verdächtig vorkam: Christopher P. (40) hatte sein Fahrzeug ganz offensichtlich ohne ersichtlichen Grund gestoppt, daraufhin war ein Lastwagen mit Anhänger auf seinen Wagen aufgefahren. Kurz nach dem Unfall postete der 40-Jährige auf YouTube ein Video des Crashs von einer nach hinten gerichteten Dashcam. Polizisten untersuchten den Fall: Sie werteten Überwachungsvideos aus und befragten Zeugen. Daraufhin wurde der Christopher P. zunächst festgenommen, kam jedoch später auf Kaution frei.

Ein Ehepaar in den USA hat offenbar Autounfälle provoziert, um YouTube-Klicks zu generieren. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

YouTube-Kanal mit Autounfällen: Kalifornisches Versicherungsministerium sucht Opfer und Zeugen

Das kalifornische Versicherungsministerium leitete nach diesem scheinbar mutwillig provozierten Unfall jedoch eine umfassende Untersuchung ein – und suchte nach Zeugen beziehungsweise nach Unfallopfern aus den Videos des Paares. Unter anderem auf Facebook:

Unfall-YouTube-Kanal: Bei provozierten Crashs eines Paares soll das Kind teils mit im Auto gewesen sein

Im Zuge der Ermittlungen trat dann schließlich erstaunliches zutage: Von den mehr als 160 Crash-und Fail-Videos, die das Paar auf YouTube hochgeladen hatte, sollen 42 Unfälle durch das Paar vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Scheinbar ging es aber nicht nur um Klicks, sondern auch um Geld von der Versicherung: 23 der Videos waren laut einer Mitteilung der Behörde mit 17 Versicherungsansprüchen verknüpft. Trauriger Höhepunkt der bisherigen Ermittlungen: Wie die Behörden herausfanden, soll das Kind des Paares bei „mehreren Vorfällen“ mit im Auto gesessen haben.

Nun wurde das Ehepaar festgenommen und die Kaution auf 500.000 US-Dollar (umgerechnet rund 460.000 Euro, Stand: Ende März 2023) festgesetzt. Angeklagt werden die Beiden unter anderem wegen Versicherungsbetrug in mehreren Fällen, sowie Kindesgefährdung.