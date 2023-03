Reifenwechsel steht an: Ab welchem Alter sollten neue her?

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Eine gesetzliche Regelung für das Alter von Autoreifen gibt es nicht – dennoch gibt es Empfehlungen von Experten, wann man sie ersetzen sollte. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Manche Autofahrer legen keine großen Strecken zurück, weshalb auch nach vielen Jahren noch genügend Profil auf den Reifen ist. Dennoch sollte man sie nach einem gewissen Zeitraum ersetzen.

Mehr zum Thema Reifenwechsel steht an: Ab welchem Alter sollten neue her?

Für die meisten Autofahrer steht zweimal im Jahr der saisonale Reifenwechsel an. Gesetzlich vorgeschrieben ist für Reifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern – was allerdings als das absolute Minimum gilt. Empfohlen werden bei Sommerreifen mindestens drei Millimeter, bei Winterreifen mindestens vier Millimeter. Eine gesetzliche Vorschrift zum maximalen Alter von Reifen von Autos existiert in Deutschland dagegen nicht. Doch es gibt Empfehlungen von Experten, wann man die Reifen des Autos spätestens ersetzen sollte, berichtet 24.auto.de.

Die Eigenschaften eines Reifens verändern sich im Laufe der Zeit zum Negativen. Speziell bei den „weichen“ Winterreifen ist die Aushärtung ein Problem. Der ADAC empfiehlt deshalb, Winterreifen ab einem Alter von acht Jahren nicht mehr zu nutzen. Sommerreifen sollten spätestens zehn Jahre nach der Produktion ausgetauscht werden.