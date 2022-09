Kuriose Autonamen: Ford greift besonders gerne ins Klo

Der Ford Probe scheint nicht besonders ausgreift zu sein. © Agefotostock/Imago

Einen guten Namen für ein Auto zu finden, ist nicht so einfach. Oftmals kommt es daher zu kuriosen Namen für die Modelle von Ford, Audi und Co.

Die Entwicklung eines neuen Autos zieht sich in der Regel über mehrere Jahre. Von der Studie bis hin zum fertigen Modell gibt es viel zu tun. So braucht ein neues Modell beispielsweise einen Namen, den die Kunden so schnell nicht vergessen. Ein Prozess, der nicht ganz einfach ist, denn ein Name, der in einer Sprache etwas Positives ausdrückt, kann in einer anderen Sprache auch mal eine Beleidigung sein.

24auto.de verrät, welche Autos besonders lustige Namen haben.

Mancher Hersteller macht es sich daher einfach und setzt auf Zahlen oder Buchstaben. Bei Volkswagen waren es lange Zeit meist Winde oder Sportarten, die als Namenspaten herhalten mussten. Wenn ein Hersteller doch mal von seinem System abweicht, kann das schnell in die Hose gehen.