Raumluft im Auto: Experten empfehlen Pollenfilter-Tausch alle sechs Monate

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der Innenraumlauftfilter (auch Pollenfilter) sollte regelmäßig erneuert werden. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Manche Autobesitzer tauschen den Pollenfilter nur sehr selten, andere immerhin einmal im Jahr. Experten empfehlen sogar einen Tausch alle sechs Monate.

Scheiben putzen, Reifendruck checken und Ölstand prüfen: Um diese Dinge kümmern sich wohl die meisten Autofahrer vor einer längeren Fahrt – schließlich sind sie enorm wichtig für die Sicherheit beziehungsweise sorgen dafür, dass das Fahrzeug keinen Schaden nimmt. Allerdings kann es sich lohnen, auch an anderer Stelle ein wenig Zeit zu investieren – nämlich in den Austausch des Innenraumluftfilters, der oft auch als Pollenfilter bezeichnet wird. Dieser filtert nämlich einiges an Schadstoffen aus der Luft. Gerade für Allergiker kann sich ein Wechsel lohnen.

In vielen Fahrzeugen lässt sich der Pollenfilter relativ einfach selbst wechseln, wie 24auto.de berichtet.

Getauscht werden sollte ein Filter laut dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) spätestens alle zwölf Monate – besser sogar noch jedes halbe Jahr. Am besten vor Beginn der Frühlingssaison und dann noch einmal vor dem Wintereinbruch. Ein klassischer Innenraumluftfilter besteht aus Papier- beziehungsweise Vliesstoffen. Bereits für ein paar Euro mehr bekommt man allerdings auch schon einen Aktivkohlefilter – der in vielen aktuellen Pkw-Modellen schon serienmäßig installiert ist. Dieser filtert zusätzlich auch giftige Schadstoffe wie Stickoxide und Schwefeldioxid heraus.