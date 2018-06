Audis großer Plan: So sollen wir alle bald zur Arbeit fliegen

Mit dem Pop.Up Next sollen in Zukunft Menschen durch die Städte fliegen.

Für Audi liegt die Zukunft des Verkehrs nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft. Mit Pop.Up Next hat der Autokonzern schon ein Konzept vorgestellt.

In Ingolstadt soll die Zukunft des Verkehrs gestaltet werden. Mit seinem Flugtaxi "Pop.Up Next" will Audi mit seiner Tochterfirma Italdesign sowie Airbus die Luft erobern. Allerdings muss sich erst noch zeigen, wie tauglich das Konzept überhaupt ist.

Mit dem Flugtaxi in die Zukunft

Den Startschuss für das Projekt haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Staatministerin für Digitales Dorothee Bär sowie Bram Schot, kommissarischer CEO von Audi, Airbus-CTO Grazia Vittadini und Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel diese Woche gegeben.

Der Testbetrieb findet im Rahmen des EU-Gemeinschaftsprojekts Projekts "Urban Air Mobility". Langfristig will Audi Menschen in Großstädten schnell und komfortabel auf der Straße und in der Luft transportieren. Der Konzern will so die immer größer werdenden Verkehrsprobleme lösen.

Das Konzept "Pop.Up Next" von Audi ist eine ultraleichte Passagierkabine für zwei Menschen. Sie soll sich mit einem Auto- oder einem Flugmodul koppeln lassen. Im Inneren befindet sich ein 49 Zoll großer Bildschirm.

anb