Wissen Sie, was die vier Ringe von Audi eigentlich symbolisieren? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über den Ingolstädter Autobauer testen.

Mit der Stadt in Ingolstadt verbinden die meisten vor allem eines: Audi. Der Autobauer hat dort seinen Hauptsitz – mehr als 42.000 Menschen sind bei dem Hersteller beschäftigt. Viele Fans der Marke mit den vier Ringen besuchen die Zentrale auch wegen des Museum Mobile, in dem man einen Blick auf die Geschichte des Herstellers werfen kann. Lange Zeit galt Audi eher als langweilige Spießer-Marke, doch vor allem mit der Entwicklung des Allrad-Antriebs quattro schaffte man einen Image-Wandel. Heute zählt Audi wie beispielsweise auch Mercedes, BMW oder Porsche zu den sogenannten Premium-Marken. Wie gut kennen Sie sich mit der Marke aus? In unserem Zehn-Fragen-Quiz können Sie ihr Wissen testen.

Testen Sie Ihr Marken-Wissen: Wie gut kennen Sie den Autobauer Audi?

Konnten Sie viele der Fragen korrekt beantworten? Vielleicht sogar alle zehn? Dann gratulieren wir. Ansonsten: Vielleicht einfach noch einmal probieren. Wenn Sie sich auch für andere Hersteller interessieren, können Sie sich auch einmal an unserem allgemeinen Automarken-Quiz versuchen.

Audi-Fans auf aller Welt – Teils kuriose Nach- und Umbauten

Es gibt sogar Fans der Marke Audi, die Fahrzeuge erschaffen, die der Hersteller nie gebaut hat: In den Niederlanden baute jemand tatsächlich einen Seat Alhambra zu einem Audi-Van um. Und nur in Europa gibt es viele, die sich für die Marke mit den vier Ringen begeistern: In China haben Bastler kürzlich ein riesiges Audi-SUV aus Altmetall gebaut. Der XXL-Nachbau eines Audi Q5 kann sogar tatsächlich fahren, wie ein Video zeigt.

Was vielen vermutlich gar nicht aufgefallen ist: Audi hat vor gar nicht allzu langer Zeit sein Ringe-Logo aktualisiert. Allerdings nur ziemlich dezent. Denn eine große Veränderung kann auch mal nach hinten losgehen: Kia beispielsweise hat sich schon vor einiger Zeit ein neues Logo zugelegt – doch leider lesen viele darin nicht „Kia“ sondern „KN“.