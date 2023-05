87-Jähriger bleibt mit Audi in enger Gasse stecken – Polizei eilt zur Befreiung

Von: Sebastian Oppenheimer

Weil sich ein 87-jähriger Autofahrer ziemlich verschätzt hatte, blieb er mit seinem SUV zwischen zwei Mauern stecken. Die Polizei musste ihn befreien.

Wer nur ausnahmsweise ein größeres Fahrzeug fährt, der kommt an Engstellen beziehungsweise beim Rangieren schnell mal ins Schwitzen. So ergeht es beispielsweise vielen Autofahrern, die – etwa für einen Umzug – ungewohnter Weise einen Transporter steuern müssen. Doch nicht nur bei großen Fahrzeugen verschätzt sich der ein- oder andere Fahrer. So blieb erst kürzlich ein Nissan Micra auf der griechischen Insel Santorin in einer engen Gasse stecken. In Deutschland hatte nun ein Audi-Fahrer nicht ganz das richtige Augenmaß – der 87-Jährige musste mit seinem Q3 von der Polizei befreit werden.

Verkehrszeichen übersehen: Mann bleibt mit Audi auf Fußgängerweg stecken

Immer wieder kommt es zu kuriosen Vorfällen, wenn sich Autofahrer stur nach dem Navi richten – so landete eine Touristin mit ihrem Wagen gerade erst in einem Hafenbecken. Ob das Navi im Falle des Audi-Fahrers in Edenkoben in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielte, ist nicht bekannt. Wie die Polizei berichtet, sei der 87-Jährige aufgrund „mangelnder Ortskenntnisse“ auf den als solchen ausgewiesenen Fußgängerweg abgebogen. Die entsprechenden Verkehrszeichen habe der Mann offenbar übersehen.

Audi in der Klemme: Ein 87-Jähriger fuhr sich mit diesem Q3 auf einem Fußgängerweg zwischen zwei Mauern fest. © Polizeidirektion Landau

Audi Q3 fährt sich zwischen Mauern fest – Polizei muss helfen

Von einer extremen Engstelle ließ sich der Q3-Fahrer nicht abschrecken – mit dem Ergebnis, dass sich der Wagen zwischen verschiedenen Mauern festfuhr. Der 87-Jährige schaffte es nicht, den Audi aus der „Klemme“ zu manövrieren, weswegen Anwohner die Polizei verständigten. Die Beamten halfen schließlich tatkräftig mit, um das SUV wieder freizubekommen. Am Mauerwerk entstand nach Polizeiangaben kein Schaden – am Audi dagegen schon. Die Beamten berichten von „erheblichen Schrammen“. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich ein 77-Jähriger mit seinem BMW auf einem Wanderweg festgefahren.

In der EU gibt es Pläne für Autofahrer ab 70 einen Fahrtauglichkeitstest einzuführen. Wie der genau aussehen soll, ist noch unklar – der Vorschlag traf jedoch auf ein geteiltes Echo. In einigen EU-Ländern sind derartige Tests jedoch bereits Pflicht.