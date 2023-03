Audi-Chef Marcus Duesmann macht Elektro-Ansage: „Unser Abschied vom Verbrenner steht fest“

Audi will ab 2026 nur noch Elektroautos bauen. Auch der Streit um E-Fuels und das Verbrenner-Verbot in der EU ändert daran nichts.

Kommt das Verbrenner-Verbot in der EU oder nicht? Und wenn ja, welche Rolle nehmen die E-Fuels ein? Diese Fragen stehen nach wie vor unbeantwortet im Raum, seit die Abstimmung verschoben wurde, da unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Nutzung der synthetischen Kraftstoffe durchsetzen will. Dabei haben viele Hersteller für sich längst entschieden, den Verbrenner einzumotten. Dazu zählt auch Audi. Ein Zurück gibt es nicht mehr.

„Unser Abschied vom Verbrenner steht fest und wir werden ihn so schön machen wie möglich“, stellt Markus Duesmann in einem Interview mit dem Handelsblatt klar. Die Diskussion in Brüssel beobachtet der Audi-Chef genau und betont: „Wir wünschen uns von der Politik Technologieklarheit, auch im Sinne unserer Kundinnen und Kunden.“

Die Elektromobilität ist für Duesmann – wie auch für den neuen VW-Chef Oliver Blume – der logische Weg für die automobile Zukunft. „Selbst Schwellenländer wie Indien gehen in die Elektromobilität, weil sie am effizientesten ist“, betont der Audi-Chef, der sogar bereit ist, Märkte zeitweise aufzugeben und diese stattdessen über andere Marken aus dem VW-Konzern zu bedienen. „Sind die Märkte dann reifer, sind wir mit unseren Premium-Elektroautos vorbereitet.“

Bereits ab 2026 will Audi neue Modelle nur noch als reine Elektroautos auf den Markt bringen. Vorher soll es aber noch eine letzte Generation von Verbrennern geben, die bis in die 30er-Jahre auf dem Markt bleiben sollen. Duesmann rechnet aber damit, „dass es Mitte des kommenden Jahrzehnts in allen wichtigen Regionen der Welt vorbei sein wird mit den Verbrennern.“

Audi-Chef Marcus Duesmann macht Elektro-Ansage: Kosten für Verbrenner steigen erheblich

Das sieht aber längst nicht jeder Hersteller so. BMW etwa will die Verbrenner möglichst lange am Leben erhalten. Eine Entscheidung, die Duesmann eher kritisch sieht: „Wer den letzten Verbrenner entwickelt, muss viel Geld in die Hand nehmen. Bei sinkenden Stückzahlen und strengeren Umweltregularien steigen die Kosten erheblich.“