AdBlue richtig lagern: Wann läuft der Diesel-Zusatzstoff ab?

Von: Simon Mones

AdBlue ist bei modernen Dieseln unverzichtbar. Doch wie lange ist der Zusatzstoff haltbar, wenn man ihn richtig lagert.

Ohne AdBlue geht bei modernen Diesel-Fahrzeugen nichts. Der Harnstoff übernimmt die Abgasreinigung, wird aber in einen Zusatztank gefüllt, da er sonst für gravierende Schäden sorgen könnte. Neben der Tankstelle kann das Additiv auch im Baumarkt oder teilweise auch im Supermarkt gekauft werden. Doch wie lange ist AdBlue eigentlich haltbar?

Diese Frage dürfte sich wohl so gut wie jeder Diesel-Fahrer schon einmal gestellt haben. Zunächst muss man jedoch wissen, was AdBlue eigentlich ist. Dabei handelt es sich um eine Handelsmarke des Verbands der Deutschen Autoindustrie (VDA) für eine wässrige Harnstofflösung. Fahrer neuerer Dieselautos mit SCR-Katalysator müssen die Lösung neben dem Diesel regelmäßig tanken.

Der Zusatzstoff wird in den Abgasstrom eingespritzt und reduziert den Anteil giftiger Stickstoffoxide. Nur so erreichen moderene Diesel-Autos die Grenzwerte der Abgasnorm Euro6. Der Verbrauch liegt bei etwa drei bis fünf Prozent des Diesel-Verbrauchs, sagt der Automobilclub ADAC. Da die Adblue-Zusatztanks sehr unterschiedlich groß sind, muss etwa nach 5.000 bis 15.000 Kilometern nachgetankt werden. Der Aufforderung des Fahrzeugs sollten Diesel-Fahrer zügig nachkommen, denn so manches Modell startet nicht mehr, wenn zu wenig von dem Additiv im Tank ist.

Grundsätzlich ist AdBlue bei richtiger Lagerung – bei Temperaturen zwischen minus 5 und plus 20 Grad – bis zu einem Jahr haltbar. Das Additiv muss zudem vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme (Temperaturen über 30 Grad) geschützt werden. Zudem muss das Lager gut belüftet sein.

AdBlue richtig lagern: Was passiert nach Ende der Haltbarkeit?

Stellt sich die Frage: Was passiert nach Ende der Haltbarkeit? Das lässt sich leicht beantworten. Sobald die Haltbarkeit überschritten ist, beginnt das Adblue damit, sich zu zersetzen. Wenn es dann trotzdem benutzt wird, kann es zu Schäden am Katalysatorsystem kommen. Auch der Motor kann in der Folge beschädigt werden.