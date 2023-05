„Gas und Bremse verwechselt“: Linienbusfahrer kommt innerhalb von eineinhalb Stunden dreimal von Straße ab

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Innerhalb von gerade einmal 90 Minuten ist ein 33-Jähriger mit seinem Bus dreimal von der Straße abgekommen. Auf Facebook wundern sich die Nutzer, wie so etwas passieren kann.

Im Straßenverkehr gibt es immer wieder Ereignisse, bei denen man sich kaum des Gedankens erwehren kann, der Fahrer habe es auf einen neuen Rekord angelegt. So wurde ein Münchner beispielsweise tatsächlich 85 Mal in einem Monat geblitzt – das Bußgeld hatte es dementsprechend in sich. Und ein 25-Jähriger überfuhr in einem Tunnel glatt 64 rote Ampeln. Nun hat ein Busfahrer in Niedersachsen eine rekordverdächtige Aktion abgeliefert.

„Gas und Bremse verwechselt“: Linienbusfahrer kommt innerhalb von 90 Minuten dreimal von der Straße ab

Wie die Polizei Hildesheim berichtet, schaffte es der 33-Jährige innerhalb von nur 90 Minuten dreimal mit seinem Bus von der Straße abzukommen. Das erste Missgeschick passierte ihm an einer Verkehrsinsel: Dort touchierte der Linienbus die Umrandung. Nur wenig später blieb der Mann mit seinem Bus bei einem Wendemanöver auf einem Acker stecken – erst mithilfe eines Traktors konnte der Bus wieder befreit werden. Doch die Pannenserie war noch nicht vorbei.

Bus kommt in 90 Minuten dreimal von Straße ab – „Zum Glück, war es nur der Acker, den er getroffen hat“

Als der 33-Jährige seine Fahrt nach der „Befreiung“ fortsetzte, landete er schon kurz darauf erneut neben der Straße in einem Acker. Wie das passieren konnte? Er habe laut eigenen Angaben „Gas und Bremse verwechselt“, schreibt die Polizei. Nach der Unfallaufnahme sei dann der Chef des Fahrers erschienen und habe sich persönlich um den Verbleib des Busses gekümmert.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Unter dem Facebook-Post der Hildesheimer Polizei sammelten sich schnell einige Kommentare an:

„Ernsthaft?“

„Auweia! Gibt es da nicht auch Voraussetzungen zur Erfüllung der Personenbeförderung?“

„Mein Vater fährt auch nicht besser. Unbelehrbar.“

„Zum Glück war es nur der Acker, den er getroffen hat.“

„Geht gar nicht.“