Trotz 708 Punkten in Flensburg: Autofahrer bekommt Führerschein wieder

Von: Simon Mones

Weil er ohne Führerschein fuhr, sammelte Michael Mezencew 708 Punkte in Flensburg. Nun darf er wieder legal Autofahren.

Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, der bekommt die Konsequenzen zu spüren: ein saftiges Bußgeld und je nach Verstoß auch mal ein Fahrverbot. Wer zu viele Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg gesammelt hat, darf ebenfalls erstmal laufen. Ein besonders dickes Punktekonto hatte der 33-jährige Michael Mezencew vorzuweisen. Satte 708 Punkte sammelte der Osnabrücker, der inzwischen wieder hinters Steuer darf.

Auslöser dafür war ein Kneipen-Besuch im Jahr 2012. Damals setzte sich Mezencew mit 1,6 Promille hinters Steuer und wurde prompt von der Polizei erwischt. Der Führerschein war genauso weg, wie sein Job bei einer Sicherheitsfirma. Eine neue Stelle war schnell gefunden, doch der richtige Ärger kam erst noch.

Blitzerfoto brachte den Stein ins Rollen

„Ich wurde ständig befördert – in einem Jahr bis zum Einsatzleiter“, erklärte Mezencew der Bild. Schließlich bekam er einen Dienstwagen, den er anfangs nicht nutzte. Ab Januar 2017 setzte sich der 33-Jährige dann aber doch hinters Steuer und fuhr auch mit einem weiteren Privatwagen. Noch immer ohne Führerschein.

Nach bestandener MPU hat Michael Mezencew seinen Führerschein wieder bekommen – trotz 708 Punkten. © Zoonar/Imago

Das ging auch gut, bis er im Dezember 2017 geblitzt wurde. Es waren zwar nur ein paar Kilometer zu viel, doch „ab da war die Kacke am Dampfen“, erklärte Mezencew. Kein Wunder, die Ergebnisse nachfolgender Ermittlungen hatten es in sich. 236 unerlaubte Fahrten innerhalb eines Jahres wurden ihm in einem Brief des Amtsgerichts Oldenburg vorgeworfen. „Die Tage mit Fahrten ermittelten sie über meinen Outlook-Kalender“, sagte der 33-Jährige.

Mezencew stellt sich Vergangenheit und MPU – mit Erfolg

Da es sich um Straftaten handelt, schlug der Bußgeldkatalog mit aller Härte zu. Je Verstoß bekam Mezencew drei Punkte auf sein Flensburger Punktekonto. Insgesamt also 708 Punkte. Obendrauf musste der Osnabrücker noch eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro zahlen und die Gerichtskosten von 1.000 Euro tragen. Mit dem dicken Punktekonto ist er übrigens nicht alleine, ein Mann aus Speyer sammelte ebenfalls fast 400 Zähler.

Ein Denkzettel, der seine Wirkung nicht verfehlt hat, wie das Redaktions Netzerk Deutschland (RND) berichtet. Mezencew will künftig wieder legal fahren und sich seiner Vergangenheit stellen. Deswegen machte er die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). Damit er diese auch wirklich besteht, nahm er vorher sogar ein Coaching in Anspruch – mit Erfolg. „Das war natürlich ein ganz schöner Akt“, betonte der 33-Jährige.