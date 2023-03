Nichts wie raus! Die besten Zelte für 4 Personen im Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Nur mit einem passenden Zelt wird das Abenteuer in der Natur auch zum Spaß. Beim Kauf eines Zeltes muss man einiges beachten. © pressmaster/PantherMedia

Kleines Budget, große Lust auf Urlaub? Immer mehr Reiselustige setzen aufs Zelten. Was beim Kauf eines Zelts für vier Personen wichtig ist und welche Modelle gut sind, verraten wir hier.

In der Corona-Pandemie war der Urlaub im Ausland kaum möglich und so wird der Urlaub in der Heimat zunehmend beliebter. Das Zelten verbindet Abenteuer, Gesellschaft und Natur. Zudem bietet es sich immer wieder für einen Kurztrip mit Freunden oder der Familie an. So ist man flexibel, indem man den Ort sowie An- und Abreise selbst bestimmen. Einfach alles in die Dachbox* und schon kann der Trip beginnen. Doch, worauf sollte man bei einem Kauf eines Zeltes für vier Personen achten? Wir haben die wichtigsten Eigenschaften in diesem Artikel zusammengestellt. Außerdem stellen wir Ihnen einige Modelle vor, die bei Amazon-Kunden sehr beliebt sind und eine außerordentliche durchschnittliche Bewertung erhalten haben.

Zelt für 4 Personen: Das Wichtigste im Überblick

Bei einem Zelt unterscheidet man zwischen drei Arten. So gibt es ein Kuppelzelt, ein Wurfzelt und ein Tunnelzelt. Die Zelttypen unterscheiden sich in Form. Ein Kuppelzelt bietet einen Vorraum, hat einen quadratischen Grundriss und verfügt über getrennte Schlafkammern. Das Tunnelzelt ist rechteckig, der Innenraum wird optimal genutzt und man hat eine mittlere Standhöhe, während man beim Kuppelzelt eine geringe Standhöhe hat. Das Wurfzelt ist am schnellsten aufgebaut, da es viel kleiner ist als die anderen Zelt. Vorraum: Gerade beim Zelten mit vier Personen benötigt man auch genügend Stauraum für das Gepäck. Achten Sie daher unbedingt auf einen vorhandenen Vorraum oder Zwischenraum, wo Sie die Taschen und weitere Utensilien verstauen können.

Zelt für 4 Personen: 10T Zelt Glenhill

10T Zelt Glenhill für 3 oder 4 Personen © Amazon Produktbild

Zelttyp Kuppelzelt Stauraum ✓ Wasserfestigkeit 5.000 mm/cm² Fenster 4 blickdicht verschließbare Fenster Ausstattung 2 Eingänge, Dauerbelüftung, Insektenschutz, Schlafkabine mit Bodenwanne, Sonnendach am Eingang Preis 129,95 €

Zelt für 4 Personen: Qeedo Quick Villa Familienzelt

Qeedo Quick Villa Familienzelt © Amazon Produktbild

Zelttyp Wurfzelt Stauraum - Wasserfestigkeit 4.000 mm/cm² Fenster Auf der Rückseite Ausstattung sehr geräumig, überdachter Vorbereich, Lampenhaken Preis 229 €

Zelt für 4 Personen: CampFeuer Tunnelzelt Super+

CampFeuer Tunnelzelt Super+ © Amazon Produktbild

Zelttyp Tunnelzelt Stauraum ✓ Wasserfestigkeit 3.000 mm/cm² Fenster Im Vorraum Ausstattung 2 Eingänge, großer Vorraum mit Zeltboden, Moskitonetze Preis 189,95 €

Zelt für 4 Personen: High Peak Kuppelzelt Nevada 4

High Peak Kuppelzelt Nevada 4 © Amazon Produktbild

Zelttyp Kuppelzelt Stauraum ✓ Wasserfestigkeit 3.000 mm/cm² Fenster 3x im Vorraum Ausstattung Moskitonetz, Innentaschen, Ventilationssystem, Wetterschutz-Eingang, extra starke Erdnägel, Vorraum Preis ab 109,99 €

Zelt für 4 Personen: JUSTCAMP Kuppelzelt Scott

JUSTCAMP Kuppelzelt Scott © Amazon Produktbild

Zelttyp Kuppelzelt Stauraum ✓ Wasserfestigkeit 2.000 mm/cm² Fenster Im Vorraum Ausstattung geschlossener Vorraum, Reparaturset, Moskitonetz, Innentaschen, Lampenhalterung Preis 89,90 €