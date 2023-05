Gefahr durch Zecken: So schützen Sie Ihren Hund

Von: Julia Schuster

Im hohen Gras warten die Zecken auf ihr nächstes Opfer. © PantherMedia / tan4ikk1

Zeckenhalsband, Spot-On oder Bernsteinkette: Welche Zeckenschutzmittel halten die gefährlichen Parasiten wirklich von Ihrem Hund fern? Hier bekommen Sie die Antwort.

Sie lauern im hohen Gras oder im Gebüsch: Zecken sind nicht nur äußerst lästige Tiere, sie können auch die Gesundheit bedrohen. Denn sie können verschiedene, ernstzunehmende Krankheiten übertragen. Gerade Hunde sind gefährdet, da sie es lieben, über Wiesen zu laufen und im Gebüsch zu schnüffeln. Selbst im eigenen Garten lauern die Parasiten. Es gibt aber ein paar Gartenpflanzen, welche die Biester so gar nicht mögen.

Viele Hundehalter fragen sich deshalb, wie sie ihre geliebten Vierbeiner schützen können. Die einen setzen auf chemische Produkte vom Tierarzt, die anderen glauben an die Wirkung von Bernsteinketten und Keramikhalsbändern. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Die Wirkung von Bernsteinketten und Keramikhalsbändern ist wissenschaftlich nicht erwiesen und bietet somit keinen effektiven Schutz vor Zecken! Welche frei verkäuflichen Mittel wirklich helfen, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Chemische Produkte zum effektiven Zeckenschutz bei Hunden

Zeckenhalsband von Seresto

Elanco Seresto Zeckenhalsband © Seresto

Das Elanco Seresto Halsband wehrt und tötet Zecken ab, bevor sie stechen. Zudem schützt es auch vor Flöhen und Mücken. Es ist geruchsneutral und wasserbeständig, sodass wasserliebende Hunde trotzdem noch schwimmen dürfen. Das Halsband sollte bis zu acht Monate durchgehend getragen werden.

Spot-On von beaphar

beaphar Zecken- und Flohschutz Spot-On © beaphar

Der beaphar Zecken- und Flohschutz ist für Hunde ab 12 Wochen geeignet und bietet effektiven Schutz vor Parasiten. Laut Hersteller hält die Kombination der Wirkstoffe Zecken und Flöhe fern und hat zudem fellpflegende Eigenschaften. Spot-On-Präparate werden im Nacken des Hundes direkt auf die Haut gegeben. Die Wirkung hält bis zu 12 Wochen.

Zecken- und Flohschutzspray von beaphar

beaphar Zecken- und Flohschutzspray © beaphar

Das Zecken- und Flohschutzspray ist für Hunde und Katzen ab 12 Wochen geeignet. Der Hersteller verspricht sofortigen Schutz vor Zecken, Flöhen und Herbstgrasmilben direkt nach der Anwendung. Sprühen Sie das Fell Ihres Tieres zweimal monatlich mit dem Spray ein.

Auch natürliche Produkte können Hunden gegen Zecken helfen

Zeggi Weggi Drops von Medidog

MEDIDOG Zeggi Weggi Premium Schutz Drops © MEDIDOG

Die Zeggi Weggi Drops sollen den Hund – ganz ohne Chemie – vor Zecken schützen. Mit den Zutaten Schwarzkümmelöl, Zistrose und Kokosöl sind die Drops hypoallergen und werden auch von empfindlichen Hunden gut vertragen. Die kaltgepressten Herzchen müssen täglich verabreicht werden, jeweils 4 Stück pro 10 kg Körpergewicht.

Bio Kokosöl von Alnatura

Alnatura Bio Kokosöl nativ © Alnatura

Kokosöl gilt als wirksame Alternative zu Zeckenhalsband, Spot-On und Co. Die enthaltene Laurinsäuse hat eine abschreckende Wirkung auf Zecken. Massieren Sie einfach eine kleine Menge Öl ins Fell Ihres Hundes ein, bevor Sie mit ihm rausgehen. Weil die Wirkdauer begrenzt ist, muss der Vorgang täglich wiederholt werden.

Da die natürlichen Alternativen nicht so einen effektiven Schutz bieten wie chemische Präparate, ist es ratsam, mehrere Zeckenschutzmittel zu kombinieren: zum Beispiel die Zeggi Weggi Drops als tägliche Leckerchen und Kokosöl im Fell.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Egal, ob Sie sich für rezeptpflichtige Zeckenschutzmittel vom Tierarzt oder für freiverkäufliche Produkte entscheiden – kein Mittel bietet einen hundertprozentigen Schutz. Daher ist es wichtig, dass Sie das Fell ihres Hundes nach jedem Spaziergang auf Zecken kontrollieren. So können Sie die Spinnentiere absammeln, bevor sie zustechen.

Damit schützen Sie nicht nur Ihren Hund, sondern auch sich selbst. Denn ein ungeschützter Hund bringt die Zecken mit ins Haus. Und die Parasiten machen auch vor Menschen nicht Halt. Somit besteht auch für Sie und Ihre Familie das Risiko, sich bei einem Zeckenstich mit einer gefährlichen Krankheit anzustecken.

So entfernen Sie eine Zecke richtig

Wenn Sie eine Zecke auf Ihrem Hund entdecken, sollten Sie schnell handeln. Je früher Sie die Zecke ziehen, desto geringer ist das Risiko, dass sie Krankheiten auf den Hund überträgt. Eine mit Borreliose infizierte Zecke zum Beispiel überträgt die gefährlichen Krankheitserreger erst nach 16 bis 24 Stunden.

Borreliose: eine ernstzunehmende Krankheit Dabei befallen die sogenannten Borrelien vorrangig die Gelenke und in manchen Fällen auch Organe wie die Nieren. Die Krankheit kann nur durch eine mehrwöchige Antibiotikatherapie behandelt werden.

Mit einem Zeckenhaken entfernen Sie die Zecke, ohne sie zu quetschen. © PantherMedia / sasel77

Mithilfe kleiner Widerhaken an ihrem Stechrüssel verankert sich die Zecke in der Haut des Hundes. Zusätzlich sondert sie ein Sekret ab, mit dem sie sich quasi festklebt. So müssen Sie einen gewissen Widerstand beim Ziehen überwinden. Am einfachsten entfernen Sie die Zecke mit einem Zeckenhaken, einer Zeckenkarte oder Pinzette. Notfalls geht es aber auch mit den Fingernägeln. Setzen Sie das Hilfsmittel möglichst nah an der Haut an und ziehen Sie die Zecke senkrecht heraus. Drehen müssen Sie den Parasiten nicht. Wichtig: Achten Sie darauf, die Zecke möglichst wenig zu quetschen. Denn beim Quetschen besteht die Gefahr, dass die Zecke Krankheitserreger ausstößt.

Wenn bei der Zeckenentfernung Reste der Zecke in der Haut stecken bleiben: keine Panik! Hierbei handelt es sich nicht um den Kopf der Zecke, sondern um einen Teil des Stechapparates. Dieser wird in aller Regel abgestoßen und fällt irgendwann von selbst heraus.

Nachdem Sie die Zecke entfernt haben, sollten Sie die Wunde desinfizieren und im Auge behalten. Bildet sich eine kreisrunde Rötung um die Einstichstelle, kann dies auf eine Infektion mit Borreliose hindeuten. In diesem Fall sollten Sie Ihren Hund zum Tierarzt bringen.

Zeckenhaken-Set von PurrCave

PurrCave Zeckenhaken-Set © PurrCave

Das Set beinhaltet drei Zeckenhaken in unterschiedlichen Größen. Somit können Sie je nach Zeckengröße den geeigneten Haken wählen. Der Vorteil bei einem Zeckenhaken ist, dass die Zecke beim Ziehen nicht gequetscht wird.