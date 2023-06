Zahnversicherung mit Sofortschutz – ohne Wartezeit

Von: Nina Dudek

Bei diesem Angebot haben Sie gut lachen: sofortiger Schutz für Ihre Zähne ohne Wartezeit © pikselstock/PantherMedia

Bei den meisten Zahnzusatzversicherungen müssen Sie sechs Monate warten, bis Ihre Behandlungen bezahlt werden. Nicht so beim Testsieger von Stiftung Warentest. Hier gilt Ihr Versicherungsschutz sofort.

Jetzt abschließen, sofort versichert! Der Testsieger unter den Zahnzusatzversicherungen feiert seine Bestnote „sehr gut“ bei Stiftung Warentest mit einem besonderen Angebot. Fühlen Sie sich mit HanseMerkur wie ein Privatpatient beim Zahnarzt – nicht mehr wie eine Nummer.

Ihre Vorteile auf einen Blick

✔️ Testsieger von Stiftung Warentest/Finanztest: mehrfach „SEHR GUT“ bewertet in 06/2023 ✔️ Privatpatient beim Zahnarzt ✔️ Bis zu 100 % Kostenübernahme ✔️ Professionelle Zahnreinigung inklusive ✔️ Keine Wartezeit auf ihren Versicherungsschutz bei Online-Abschluss bis 31.08.2023*

Rund 18 Millionen Menschen haben in Deutsch­land bereits eine Zahn­zusatz­versicherung. Wechseln kann für sie sinn­voll sein, wenn ein Vertrag schon seit vielen Jahren besteht. Vor allem für Implantate und Inlays bieten sehr gute neue Verträge heute viel höhere Leistungen.

Beim aktuellen Test der Stiftung Warentest/Finanztest Ausgabe 06/2023 konnte die Zahnzusatzversicherung der HanseMerkur ausgezeichnete Ergebnisse vorweisen. Bestnoten gab es unter anderem für die Tarife Zahnzusatz Exklusiv (EZ + EZT), Zahnzusatz Komfort (EZK) und Zahnzusatz Luxus (EZL).

Vertrauen seit über 140 Jahren

Die HanseMerkur ist der zweitälteste Krankenversicherer Deutschlands. Seit über 140 bietet der Personenversicherer Versicherungen mit dem Schwerpunkt Krankenversicherung und Reiseversicherung. Das Traditionsunternehmen mit Stammsitz in Hamburg steht für hervorragenden Versicherungsschutz in der Gesundheitsvorsorge – sowohl in Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der privaten Vollversicherung.

