Wohnmobilzubehör: Welche Kleinigkeiten den großen Unterschied machen können

Wohnmobilzubehör für alle Lebenslagen zwischen Beach und Bergen. © jakkapan/PantherMedia

Wohnmobilausstattung für Vollblut-Camper: Diese cleveren Zubehörteile nehmen wenig Platz weg, wirken unscheinbar und sind dennoch unentbehrlich fürs Vanlife.

Es gibt kleine Dinge im Leben, die vermisst man einfach nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese scheinbaren Banalitäten plötzlich ganz wichtig werden. Das kann die Regenjacke an einem Sommertag sein, die erst beim überraschenden Gewitterregen schmerzlich vermisst wird.

Oder man vermisst im Falle eines Urlaubs im Wohnmobil oder Wohnwagen ... Ja, was eigentlich? Sie werden es wissen, wenn Sie diesen Beitrag gelesen haben. Wir stellen Ihnen nämlich kleine Helfer mit überraschend großem Potenzial jenseits des allgemeinen Wohnmobilzubehörs vor.

Was brauche ich an Zubehör fürs Wohnmobil?

Manchmal sind es die kleinen Helferlein, die das Vanlife schöner, bequemer oder einfacher machen. Vermeintliche Banalitäten, das Offensichtliche. Aber welche sind das? Am besten werfen Sie gleich einmal einen Blick in Ihre Wohnmobilausstattung, um herauszufinden, ob Sie auf Ihrer Camping-Packliste wirklich schon alles an nützlichem Zubehör haben.

Wohnmobilzubehör für Frischwasser immer und überall

Mit diesem Wohnmobilzubehör können sie überall Wasser zapfen. © Diamond BFG Ltd.

Wassertank leer, aber Nase voll, dass nirgendwo ein passender Schlauchanschluss zu finden ist? Gerade im Ausland oder an Wasserstellen abseits der üblichen Routen kann es vorkommen, dass kein (passender) Schlauchadapter an der Wasserleitung ist. Hier hilft ein sogenannter Wasserdieb. Er erlaubt den Schlauchanschluss auch an Wasserhähnen, die dafür eigentlich nicht vorgesehen sind.

Wohnmobilzubehör gegen Haltungsschäden

Mit diesem Wohnmobilzubehör hält der Wasserschlauch von allein. © Amazon

Das Thema Wasser bunkern spielt alle paar Tage eine wichtige Rolle bei Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzer:innen. Ist der Tank leer, heißt es den Wasserschlauch eine gefühlte Ewigkeit lang in den Einfüllstutzen halten. Super praktisch ist da ein Wassertankdeckel, an dem sich der Schlauch einfach einrasten lässt.

Wohnmobilzubehör gegen Schieflage

Immer perfekt ausbalanciert stehen mit diesem Wohnmobilzubehör. © Amazon

Wetten, Ihnen ist es auch schon so ergangen: Der Stellplatz sieht absolut waagrecht und eben aus, man macht es sich schön gemütlich im Bett – und erst im Liegen hängt der Kopf nach unten und der Körper rollt auf eine Seite. Absolute Schieflage, die mit dem bloßen Auge nicht einzuschätzen war. Eine Mini-Wasserwaage mit zwei Libellen für alle Neigungswinkel hilft, schon vorher den perfekten Stand zu finden.

Achtung Überladung Die meisten Wohnmobile und Wohnwagen haben reichlich Platz. Das verleitet dazu, viel zu viel einzupacken – und die Gewichtsbeschränkung zu überschreiten. Auch hier hilft cleveres Zubehör dabei, die Grenzwerte einzuhalten. Denn bei Nichtbeachtung drohen innerhalb Deutschlands hohe Bußgelder: Bei 5 Prozent Überlast sind es nur 10 Euro, bei 30 Prozent zu viel 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Im Ausland liegen die Strafen oft noch darüber, wie bei der Höchststrafe in Österreich: 5.000 €.

Wohnmobilzubehör gegen einsame Socken

Auf dieser Wäscheleine trocknet so ziemlich alles. © just b

Wohin mit den nassen Kochtöpfen oder den frisch gewaschenen Wandersocken? Bäume, Zäune oder Rückspiegel sind eine Notlösung, bei denen die erste Windbö für leichtes Chaos und einsame Socken sorgen kann. Eine 89 Gramm leichte Wäscheleine mit Doppelfunktion macht sich prima als sinnvolles Zubehörteil im Camper: Wäsche ist auf dem widerstandsfähigen Gurtband ebenso gut aufgehoben, wie Haushaltsgegenstände an den integrierten Karabinerhaken.

Wohnmobilzubehör für Sterneköche

Wohnmobilzubehör für alle, die gerne an Bord kochen. © Gintan DE

Wenig Platz, aber großen Hunger? Nur wenige Zubehörteile für Wohnmobile vereinen so viele Funktionen wie dieses faltbare Schneidebrett. Es lässt sich als Küchenbrett ebenso verwenden, wie als Abtropfgitter oder Obstkorb. Inklusive zwei Küchenmessern und Gemüsehobel mit fünf Aufsätzen. Gefaltet ist dieser Helfer gerade einmal 34 x 23 x 6 cm groß und spart so bis zu 85 Prozent Platz.

Wohnmobil-Zubehör für sicheren Fahrradtransport

Sicher, einfach und schnell verstaut: Mit Gabelhalterung für Fahrräder. © Art of stars

So praktisch eine Heckgarage auch ist: Schnell wird sie zum Ablageort für nahezu alles. Vor allem Fahrräder bringen so viel Gewicht auf die Waage, dass sie unbedingt fest gesichert werden müssen. Wer keine Lust auf akrobatische Verrenkungen beim Festzurren von Spanngurten hat, ist mit einer Gabelhalterung gut beraten. Damit lässt sich das Bike mit der Steckachse sicher fixieren und die am Boden verschraubte Halterung stört bei Nichtbenutzung kaum.

Wohnmobilzubehör gegen kalte Füße

Nie wieder kalte Füße mit diesem Wohnmobilzubehör. © Amazon

Sie kosten relativ wenig und bringen viel: Heizmatten, die mit 12V betrieben werden und für einen angenehm warmen Fußraum sorgen. Gerade, wenn Sie Ihr fahrbares Zuhause auch in der kälteren Jahreszeit nutzen, werden Sie die wohlige Wärme während der Standzeiten zu schätzen lernen. Ideal bei teilintegrierten Wohnmobilen, bei denen die Standheizung die Fahrerkabine nicht voll erreicht.