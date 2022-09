WMF Messer & Küchenutensilien unverschämt günstig

Von: Nina Dudek

WMF Utensilien zu Schnäppchenpreisen: Hier lohnt sich der Kauf von Markenware. © WMF

Profimesser, Küchenwaagen, Pfannen oder Kaffeemaschinen: WMF bietet weit mehr als hochwertiges Kochgeschirr. Im WMF-Partnershop bei eBay gibt es gerade satte Rabatte von bis zu 48 %.

Wer kennt sie nicht, diese spaßbefreiten Momente in der Küche, in denen man sich denkt: „Jetzt ist es aber wirklich an der Zeit für ein Markenprodukt!“ Das Messer, dass die Zwiebel mehr zerdrückt als schneidet und die Tränen in die Augen treibt. Die Pfanne, in der die Bratkartoffeln leider auch mit Unmengen Öl immer wieder ankleben oder die Kaffeemaschine, die zwar ihren Zweck erfüllt, aber alles andere als Barista-Qualität liefert.

Dann ist es höchste Zeit, sich wieder mehr Freude in die Küche zu holen und im eBay-Partnershop von WMF ordentlich zuzuschlagen. Denn hier sind viele WMF Küchenuntensilien knallhart reduziert!

Super-Schnäppchen gibt es gerade auch bei WMF Töpfen und Topfsets im Markenshop bei eBay.

WMF Markenteile mit Garantie im eBay-Shop

✔️ Direkt von WMF: Alle Artikel werden direkt vom Hersteller verkauft. ✔️ Neue, unbenutzte und unbeschädigte Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung ✔️ eBay-Garantie: vertrauenswürdige Verkäufer, schneller Versand, einfache Rückgabe ✔️ Inlandsversand und Rücksendung kostenlos ✔️ eBay-Käuferschutz: Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück

40 % Rabatt – WMF Skyline Kaffeemaschine: 64,99 € (UVP 109,99 €)

WMF Skyline Kaffeemaschine 64,99 € statt 109,99 € © WMF

Leistungsstarke Filterkaffeemaschine aus mattem Cromargan® für bis zu 12 Tassen. Paktische Funktionen wie externe Wasserstandsanzeige, Tropfstopp-Funktion und ein Überlaufschutz. Warmhalteplatte mit automatischer Abschaltung für absolute Sicherheit und weniger Energieverbrauch.

23 % Rabatt – WMF Grand Class Allzweckmesser: 49,49 € (UVP 64,99 €)

WMF Grand Class Allzweckmesser für 49,49 € statt 64,99 € © WMF

Made in Germany, hergestellt in einer eigenen Klingenschmiede, ist dieses Küchenmesser eine Allzweckwaffe für Gemüse, Obst und Fleisch oder Käse. Die 12 cm lange Klinge ist zusätzlich wärmebehandelt, der Stahl wird härter und das Messer bleibt länger scharf.

27 % Rabatt – Wasserkaraffe Nuro mit Fruchtspieß: 25,99 € (UVP 35,99 €)

WMF Nuro Wasserkaraffe 25,99 € statt 35,99 € © WMF

Sie trinken zu wenig? Dann ist diese elegante 1-Liter-Glaskaraffe vielleicht die Lösung. Auf den mittigen Spieß lassen sich Früchte und Beeren für aromatisches Wasser spießen. CloseUp-Verschluss mit automatischem Kippmechanismus sowie integrierte Sieb, das Eis und Fruchtstücke zurückhält. Auch geeignet für Heißgetränke.

20 % Rabatt – WMF digitale Küchenwaage: 43,49 € (UVP 54,99 €)

WMF Küchenwaage Edelstahl 43,49 € statt 54,99 € © WMF

Die Digitalwaage aus mattiertem Cromargan® wiegt in 1 Gramm-Schritten absolut präzise und zuverlässig bis zu 5 kg in allen Gewichts- und Flüssigkeitseinheiten. Tara-Funktion für einzelnes Abwiegen, Überlastungsanzeige für mehr Sicherheit, automatische Abschaltfunktion zum Energiesparen.

41 % Rabatt – WMF Profi Edelstahlpfanne: 40,99 € (UVP 69,99 €)

WMF Profi Edelstahlpfanne 40,99 € statt 69,99 € © WMF

Pfanne mit 20 cm Durchmesser aus der Serie Profi aus patentiertem, besonders widerstandsfähigem Cromargan. TransTherm Allherdboden verteilt Hitze gleichmäßig und speichert sie lange. Ideal für scharfes Anbraten bei starker Hitze ohne Ankleben.

34 % Rabatt – WMF Besteckset Linum 6 Personen: 149,99 € (UVP 229,00 €)

WMF Besteckset Linum 6 Personen 149,99 € statt 229,00 € © WMF

Sülmaschinenfest, unverwüstlich und kratzbeständig: Kaum zu glauben, dass so etwas Robustes wie dieses 30-teilige Besteckset aus dem Porsche Design Studio stammt und sogar mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. Das Besondere: Die Monobloc Tafelmesser aus rostfreiem Klingenstahl werden aus einem Stück geschmiedet und im Ganzen gehärtet.

48 % Rabatt – WMF Wok-Set 4-teilig mit Dämpfeinsatz: 87,49 € (UVP 169,99€)

WMF Wok-Set mit Dämpfeinsatz 87,49 € statt 169,99€ © WMF

Dämpfen, Schmoren und Dünsten auf allen Herden – auch Induktion: Dieser Wok aus rostfreiem Cromargan-Edelstahl eignet sich für die gesunde, aroma- und vitaminschonende Zubereitung, ist spülmaschinen- und backofengeeignet. Inklusive Glasdeckel, Ablagegitter und Dämpfereinsatz.

