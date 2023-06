Sau(g)starke Angebote! Diese Windeln haben bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten

Von: Melanie Staudacher

Mit diesen Windeln bleibt alles in trockenen Tüchern. © Canva

Komfort, Handhabung und Auslaufschutz: Auf diese drei Merkmale kommt es bei einer guten Windel an. Die besten Produkte und Infos zur richtigen Windelgröße finden Sie hier.

Sechs bis acht Windeln am Tag braucht ein Neugeborenes laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Rund 5.000 Windeln können pro Kind in der gesamten Wickelphase, die bis zu fünf Jahre dauern kann, verbraucht werden. In Deutschland sind das rund 154.680 Tonnen Windeln pro Jahr.

Doch welche Windel ist für den Nachwuchs am bequemsten, schützt am besten vor Auslaufen und ist am einfachsten anzuziehen? Antworten auf diese Fragen sowie Windeln im Angebot, finden Sie hier.

Welche Windelgröße bei welchem Alter?

Die Wahl der Windelgröße hängt nicht nur vom Alter Ihres Kindes ab. Auch das Gewicht und die Körpergröße gilt es zu beachten. Hier ist eine grobe Richtlinie für die Windelgrößen basierend auf dem durchschnittlichen Wachstum von Babys:

Gewicht des Kindes Windelgröße bis 2,5 kg Größe 0 2 - 5 kg Größe 1 3 - 6 kg Größe 2 4 - 9 kg Größe 3 7 - 18 kg Größe 4 11 - 25 kg Größe 5 über 16 kg Größe 6

Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Kind individuell ist und diese Gewichtsangaben nur als allgemeine Richtlinie dienen. Sie sollten die Windelgröße regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um sicherzustellen, dass die Windel gut passt und ausreichend Schutz bietet.

Als Faustregel gilt: Wenn Sie nicht mit zwei Fingern in das Bauchbündchen der Windeln greifen können, ist die Windel wahrscheinlich zu eng. Sind Sie sich unsicher, welche Windelgröße bei welchem Alter die richtige ist, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Hebamme.

Die besten Windeln laut Stiftung Warentest

Stiftung Warentest hat verschiedene Windeln der Größe 4 getestet. Aus den Einzelnoten für Tragekomfort, Handhabung und Auslaufschutz wurde eine Gesamtnote gebildet. Das sind die Testsieger:

Günstige Windeleimer

Damit sich die unangenehmen Gerüche aus der vollen Windeln nicht im ganzen Raum verteilen, ist ein Windeleimer sinnvoll. Wir haben Ihnen eine Auswahl an platzsparenden und günstigen Windeleimern zusammengestellt:

Nachhaltige Alternative: Stoffwindeln

Bei sechs bis acht Windeln pro Tag sehnen sich viele Eltern schnell nach einer nachhaltigen Alternative zu Einwegwindeln. Stoffwindeln sind wiederverwertbar, da man sie einfach in der Waschmaschine reinigen kann. Stoffwindeln bestehen aus zwei Teilen: einem Saugkern und einem Nässeschutz, der über den Saugkern gewickelt ist.

Im Gegensatz zu einer Einwegwindel haben die meisten Stoffwindeln keine Klebestreifen, sondern sie werden gefaltet oder gebunden. Es gibt auch fertige Windelhöschen aus Stoff, die besonders einfach anzuziehen sind.

Tipp: Kaufen Sie sich ein Windelvlies für die Stoffwindel. Als Einlage für die Windel sparen Sie sich mit einem Windelvlies, jedes Mal eine neue Stoffwindel zu benutzen. Das Vlies dient als Saugmaterial und schützt die Stoffwindel vor Nässe. Nach jedem Wickeln entsorgen Sie lediglich das Windelvlies und müssen bei nur kleinen Geschäften nicht jedes Mal die Stoffwindel in die Waschmaschine geben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.