Das Wiesn-ABC: Bayerisches Insiderwissen für Anfänger

Alles, was Sie schon immer übers Oktoberfest wissen wollten. © Canva

Die Wiesn steht vor der Tür, das heißt: Dirndl oder Lederhosen anziehen und ab auf die Theresienwiese! Mit bayerischem Insiderwissen und Wiesn-Trends sind Sie bestens vorbereitet.

Seit über 200 Jahren strömen die Münchner im Herbst auf das Oktoberfest. In den letzten Jahren kommen aber auch immer mehr Besucher aus anderen Ländern auf den Geschmack des größten Volksfestes der Welt. Was bedeutet O’zapft is? Was ist ein Prosit? Und wie herum gehört die Schleife am Dirndl? Die Antworten darauf finden Sie hier!

A – Accessoires

Süße Trachtentasche in Herzform © OTTO

Bei den Damen gibt es mehr Auswahl im Vergleich zu den Männern: Die feschen Handtaschen sollten eher klein sein und bestenfalls mit dem Dirndl farblich übereinstimmen. Die traditionelle Trachtentasche besteht aus Filz, Leder oder Stoff und ist meist mit Hirschgeweihen, Edelweiß-Blumen und Co. verziert.

Auf dem Kopf trägt die Dame dieses Jahr einen süßen Haarreif: Das erspart Ihnen die zeitaufwendigen Stunden vor dem Spiegel für die perfekte Flechtfrisur. Egal ob mit Blumen, Stoff oder Perlen – alles ist erlaubt! In diesem Jahr setzt die Dame aufgrund des schlichten Dirndls auf auffälligen, prunkvollen Schmuck.

Daneben gibt es wie bei den Männern Trachtenhüte, Strümpfe, Tücher und natürlich das Charivari.

Zünftiger Herrenhut aus Filz © eBay

Die Herren greifen traditionell zu Hut, Charivari, Einstecktuch, Trachtensocken und einem Trachtengürtel: Der Hut besteht meist aus Wolle oder Tierhaar und kann mit stylischen Ansteckern kombiniert werden. Das Einstecktuch sollte farblich auf das Outfit abgestimmt werden und das Leder des Trachtengürtels muss zu dem der Lederhose passen.

B – Bier

Auf der Wiesn füllen sechs große Brauereien die Krüge: Hofbräu, Löwenbräu, Spaten, Paulaner, Hacker-Pschorr und Augustiner, die die Älteste von allen ist.

Das Bier auf dem Oktoberfest werden ausschließlich von Münchner Brauereien ausgeschenkt werden. Eine “Mass” entspricht einem Liter Bier.

Vor Ort wird dann das jeweilige Wiesn-Bier für einen zünftigen Preis verkauft. Dieses Jahr liegt der Mass-Preis bei rund 14,50 €!

C – Charivari

Herren-Charivari mit Trophäen-Anhängern © Amazon

Ein absolut uriges Accessoire bayerischen Tracht: Diese massiv silberne Schmuckkette gibt es seit dem 19. Jahrhundert für Herren und Damen. Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie “Lärm” oder „Radau“. Besonders teure Exemplare können gerne mal bis zu 10.000 € kosten. Hier sind ein paar günstigere Alternativen, die zu jedem Geldbeutel passen:

D – Dirndl

Midi Dirndl Pillersee in Grau © OTTO

Auf der Wiesn ziehen die Dirndl immer bewundernde Blicke auf sich! Jetzt stehen die Dirndl-Trends für 2023 fest:

Schlichte und zurückhaltende Vintage-Styles sind in diesem Jahr gefragt. Hochgeschlossene Dirndl mit V-Ausschnitt und ein Ton-in-Ton-Look mit der Schürze schmeicheln jeder Figur. Sie sollten zu festen Stoffen und Naturmaterialien wie Leinen, Samt und Seide greifen. Die Farbpalette bleibt natürlich und dezent, mit angesagten Pastell- und Erdtönen! Bei der Bluse sollten Sie, wie im letzten Jahr, auf zarte Spitze setzen. Besonders im Trend liegen hochgeschlossene, schwarze Spitzenblusen!

E – Essen

Auf der Wiesn werden eine Menge an bayerischen Spezialitäten angeboten: Neben Brathendl, Steckerlfisch und Schweinshaxn gibt es seit letztem Jahr auf für die Veganer pflanzlichen Leberkas und Weißwurst.

Die Naschkatzen kommen mit traditionellen Dampfnudeln, gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen auch auf ihre Kosten.

F – Frisuren

Haarbürste aus Wildschweinborsten ideal für aufwändige Flechtfrisuren © Amazon

Flechtfrisuren, Hochsteckfrisuren oder offene Lockenfrisuren: alle sind willkommen. Mit ein paar kleinen Helfern gelingt Ihnen die perfekte Wiesn-Frisur im Handumdrehen.

G – Gspusi

Klappt das Flirten im Zelt besonders gut, hat man sich schnell ein Gspusi geangelt! Darunter ist eine eher lockere Liebschaft zu verstehen. Mit seinem Gspusi trinkt man gerne die ein oder andere Mass und verbringt eine Nacht miteinander.

H – Haarschmuck

Stylische Trachten-Haarklammern mit Edelweiss Blüten und Strass © Amazon/Alpenflüstern

Zusammen mit verspielten Haarspangen oder Haarreifen werden Ihre Haare zum absoluten Eye-Catcher!

I – “Italiener-Wochenende”

Nicht nur die Münchner lieben das Oktoberfest, sondern auch die Italiener reisen extra zum “Festa d’ ottobre” in die schönste Stadt der Welt. Das zweite Wiesn-Wochenende wird von den Münchnern deswegen auch Italiener-Wochenende genannt. Durch den großen Andrang erhält die Münchner Polizei seit 2005 Unterstützung von den italienischen Kollegen.

J – Jacken

Herren-Trachtenjanker Bruno aus 100 % Schurwolle © OTTO/Stapf

Abends kann es auf der Wiesn auch mal sehr frisch werden. Zum Glück gibt es wunderschöne Trachten-Jacken. Neben dem klassischen Trachtenjanker sind elegante Stolas oder Jeansjacken super stylisch und modern.



K – Käfer Wiesn-Schänke

Süßes Kaffee-Haferl aus Porzellan © Amazon/Feinkost Käfer

Seit den 70er Jahren tummeln sich hier die Münchner Schickeria und so einige Promis und Fußballstars. Je nach Zelt können die rund 8.000 Bedienungen jedes Jahr zwischen 4.000 € und 20.000 € in den zwei Wochen verdienen. Der aktuelle Weltrekord fürs Masskrugstemmen wurde allerdings nicht auf der Wiesn, sondern in Gillamoos gebrochen. Oliver Stümpfel stemmte 29 Krüge auf einmal!

Das anfangs noch kleine und urige Käferzelt bietet heute Platz für über 3.000 Gäste. Neben den bayerischen Klassikern werden eine Menge Schampus und erstklassige Delikatessen angeboten. Die berühmten Wiesn-Haferl gibt es jedes Jahr vor Ort in einem neuen Design zu kaufen. Bis dahin können Sie sich mit diesen schönen Käfer-Tassen darauf einstimmen:

L – Lederhosen

Trachtenhose Helios mit Gürtel © OTTO/Krüger

Die Herren tragen auf der Wiesn traditionelle Lederhosen. Hirsch-, Reh- oder Wildbocklederhosen sind nicht nur total stilecht, sondern auch super langlebig und deshalb perfekt für die nächste Wiesn-Saison

In diesem Jahr liegen helle, kurze Lederhosen voll im Trend. Dazu passen weiße, schlichte Hemden mit Stehkragen am besten. Das karierte Hemd darf 2023 lieber im Schrank bleiben.

M – Make-up

Das Make-up sollte farblich immer gut auf das Outfit abgestimmt sein. Ein leichter Blush sorgt für knackig pralle Apfelbäckchen. Das Augen Make-up fällt 2023 eher dezent aus. Wer einen Farbklecks möchte, kann bei den Lippen gerne Vollgas geben. Fixing-Spray ist am Ende ein absolutes Muss, damit alles auch bis in die Nacht hält.

N – Noagerl

Paulaner Masskrug wie aus dem Festzelt, 1 l © eBay/Paulaner

Damit ist der letzte Rest Bier im Krug gemeint. Bei den diesjährigen Masspreisen von rund 14,50 € ist es nicht verwunderlich, wenn auch das letzte Noagerl ausgetrunken wird. Doch aufgepasst:

Ein wahrer Münchner lässt den letzten Rest Bier im Krug immer übrig. Das Bier ist meist schon viel zu warm und lack, um es noch richtig genießen zu können – Deswegen bitte nicht wundern, warum die Bedienung die noch nicht leeren Krüge abserviert.



O – “O’zapft is!”

Das ist der wohl wichtigste Spruch auf der Wiesn und bedeutet “Es ist angezapft”. Mit diesen Worten eröffnet der amtierende Oberbürgermeister Münchens die Wiesn jedes Jahr am ersten Tag um 12 Uhr.

P - Prosit der Gemütlichkeit

Diese Biertrinker-Hymne ertönt mindestens 50 Mal in jedem Festzelt. Ein zünftiges “die Krüge hoch” schallt vor dem Prosit der Gemütlichkeit. Danach fügt die Band oft noch ein “Oans, zwoa, drei gsuffa!” an. Im Anschluss stoßen alle Tischnachbarn ordentlich miteinander an.

Q – Qingdao

Nein, das ist kein urbayerisches Wort, sondern eine Hafenstadt in China, die mit einer Oktoberfest-Kopie tausende Besucher anlockt. Seit 1990 feiern Hunderttausende Menschen dort feuchtfröhlich in den Zelten.

R – Riesenrad

Das wohl schönste Wahrzeichen des Oktoberfestes ist das Riesenrad. Seit 1979 steht das Willenborg Riesenrad jedes Jahr auf der Theresienwiese. Auf einer Höhe bis zu 50 Metern sind bei schönem Wetter sogar die Alpen zu sehen und auch bei Dunkelheit hat man von hier aus einen wunderschönen Blick auf die vielen bunten Lichter des Trubels.

S – Schleife

Für die richtige Position der Dirndl-Schleife gibt es traditionelle Regeln, an die man sich natürlich nicht zwingend halten muss.

Links Die Person ist ledig, nach dem Motto: “Links - Glück bringt’s”! Rechts Die Person ist verheiratet oder in einer festen Partnerschaft Hinten Die Person ist verwitwet, Kellner oder ein Kind

T – Toboggan

Seit den 1939er ist das Toboggan-Fahrgeschäft der Renner! Dabei lassen sich die Besucher auf einem Förderband nach oben zum Turm transportieren. Über einige Treppenstufen können Sie bis zur Spitze gehen und eine tolle Aussicht auf die umliegenden Fahrgeschäfte und Menschenmassen genießen. Mit einer Holzrutsche geht es auf Filzmatten wieder nach unten. Schaulustige können von außen das Geschehen beobachten, denn viele Fahrgäste verlieren auf dem Förderband das Gleichgewicht.

U – Unterkünfte

Zur Wiesn-Zeit sind alle Unterkünfte in der Nähe des Trubels rar und heiß begehrt. Um den Geldbeutel zu schonen, übernachten Sie lieber im Münchner Umland und nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Wer früh genug bucht, kann noch zu bezahlbaren Preisen direkt in der Nähe der Wiesn unterkommen. Deshalb lohnt sich frühes Buchen sehr!

V – Volksfest



Die Wiesn ist bekanntlich das größte Volksfest der Welt. Hier ein paar interessante Zahlen dazu:

5,7 Millionen Menschen besuchten 2022 das Oktoberfest!

1.819 Polizeieinsätze gab es dort letztes Jahr.

42 Hektar ist das Festgelände groß!

W – Weinzelt

Ein Exot auf dem größten Bierfest der Welt: Kufflers Weinzelt zählt eher zu den teureren Zelte auf der Wiesn. Falls Sie kein Bier mögen, können Sie sich hier mit Sekt, Wein und Champagner begnügen. Wein ist allerdings auch in den kleineren Schützen- und Wirtszelten erhältlich.

X – X-treme Exzesse

Feuchtfröhlich geht es auf der Wiesn wirklich jedes Jahr zu. Kein Wunder, dass dort skurrile Dinge passieren!

Deshalb gibt es extra für Frauen einen “Safe Space”, also eine Anlaufstelle für Frauen in Not.

Y – Yippie

Solche Freudenschreie sind auf den rund 8o Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäften auf der Wiesn zu hören. Neben der größten transportablen Achterbahn der Welt und Klassikern wie dem Toboggan, dem Teufelsrad und der Münchner Rutschn gibt es dieses Jahr unter anderem die Neuheiten “Crazy Outback” und “Mr. Gravity“.

Z – Zünftig

Die Münchner feiern jedes Jahr richtig “zünftig” auf der Wiesn! Das Wort “zünftig” bedeutet so viel wie “fachmännisch”, “dem Stand entsprechend”, “angemessen” oder auch “überangemessen”. Wir freuen uns also auf eine zünftige Wiesn 2023!