Fahrrad-Montageständer im Test: beliebte Modelle im Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem Fahrrad-Montageständer gehören Bücken, Wackeln und Umfallen endlich der Vergangenheit an. Wir haben die besten Modelle im Vergleich. © Amazon Produktbild

Mit einem Fahrrad-Montageständer sind Bücken, Wackeln und nerviges Umfallen endlich Geschichte. Wir haben beliebte Modelle im großen Vergleich.

Kommt Ihnen dieses Szenario bekannt vor: Da möchte man endlich mal wieder den Sommer genießen und sich auf sein Rad oder E-Bike schwingen und schon klemmt es irgendwo? Der nächste verfügbare Termin in der Fahrrad-Werkstatt ist erst in ein paar Wochen, die Nachfrage in den Bike-Shops ist wie immer sehr hoch. Viele Werkstätten bedienen auch nur die KundInnen, die auch das Rad bei Ihnen gekauft haben. Was also tun?

Ein Fahrrad-Montageständer schafft hier Abhilfe. Damit gehören Bücken, Wackeln und nerviges Umfallen damit der Vergangenheit an. Wir haben die beliebtesten Fahrrad-Montageständer unter die Lupe genommen und einem Vergleich unterzogen. Die gute Nachricht: Gute Modelle gibt es bereits für circa 50 Euro.

Welche Funktionen muss ein Fahrrad-Montageständer haben?

Bei Fahrrad-Montageständern gibt es eine große Palette an unterschiedlichen Modellen. Die Ständer verfügen über zwei, drei oder vier Beine. Natürlich sind vierbeinige Montageständer weitaus stabiler als zweibeinige. Flexibilität: Fahrrad-Montageständer sollten höhenverstellbar sein, um den Ständer so an die Körpergröße des Tüftlers anzupassen. Klappbare Montageständer sind zudem platzsparend, da sie leichter verstaut werden können.

Fahrrad-Montageständer sollten höhenverstellbar sein, um den Ständer so an die Körpergröße des Tüftlers anzupassen. Klappbare Montageständer sind zudem platzsparend, da sie leichter verstaut werden können. Drehbare Klemmung: Eine variable Klemmung ist Pflicht. Nur so können Sie das Bike frei drehen und passgenau positionieren.

Eine variable Klemmung ist Pflicht. Nur so können Sie das Bike frei drehen und passgenau positionieren. Werkzeugablage: Wer werkeln will, der sollte alle Werkzeuge auch immer parat haben. Einige Modelle verfügen daher über eine Werkzeugablage.

Wer werkeln will, der sollte alle Werkzeuge auch immer parat haben. Einige Modelle verfügen daher über eine Werkzeugablage. Schnellspannverschluss: Ein Schnellspannverschluss erleichtert das Positionieren des Fahrrads extrem und spart zudem sehr viel Zeit.

Fahrrad-Montageständer im Test 2022: EUFAB 16414 Fahrradständer „Profi“

EUFAB 16414 Fahrradständer Profi mit Stativ © Amazon Produktbild

Zum Angebot: EUFAB 16414 Fahrradständer „Profi“

Preis 49,99 statt 89,45 Euro Stabilität Vierbeiniger Stativfuß Werkzeugablage ✓ Höhenverstellbar ✓ Klemmung 360° drehbar Schnellverschluss ✓ Amazon-Kundenbewertung 4,5 von 5 (4.857 Bewertungen)

Fahrrad-Montageständer im Test 2022: Ultrasport Fahrradmontageständer

Ultrasport Fahrradmontageständer © Amazon Produktbild

Zum Angebot: Ultrasport Fahrradmontageständer

Preis 67,99 Euro Stabilität Vierbeiniger Stativfuß Werkzeugablage ✓ Höhenverstellbar ✓ Klemmung 360° drehbar Schnellverschluss ✓ Amazon-Kundenbewertung 4 von 5 (9.107 Bewertungen)

Fahrrad-Montageständer im Test 2022: Relaxdays Fahrradmontageständer

Relaxdays Fahrradmontageständer © Amazon Produktbild

Zum Angebot: Relaxdays Fahrradmontageständer

Preis 43,95 Euro Stabilität Vierbeiniger Stativfuß Werkzeugablage ✓ Höhenverstellbar ✓ Klemmung 360° drehbar Schnellverschluss ✓ Amazon-Kundenbewertung 4,5 von 5 (4.026 Bewertungen)

Fahrrad-Montageständer im Test 2022: Yaheetech Fahrradmontageständer

Yaheetech Fahrradmontageständer © Amazon Produktbild

Zum Angebot: Yaheetech Fahrradmontageständer

Preis 38,16 statt 44,89 Euro Stabilität Vierbeiniger Stativfuß Werkzeugablage ✓ Höhenverstellbar ✓ Klemmung 360° drehbar Schnellverschluss ✓ Amazon-Kundenbewertung 4,4 von 5 (526 Bewertungen)

