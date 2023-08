Weg mit Wespen – stylische Helfer gegen Plagegeister

Von: Nina Dudek

Wespennester sind wahre Kunstwerke. Ebenso hübsch können allerdings auch Helfer zur Wespenabwehr sein. © asray Laleike/PantherMedia

Sie sind ab Mitte August überall: Auf dem Esstisch oder sogar samt Wespennest im Rollladenkasten. Vergessen Sie Sprays und Plastikfallen – hier finden Sie optisch ansprechende Mittel gegen Wespen.

Endlich der erste ofenwarme Zwetschgendatschi zum Nachmittagskaffee – und schon hat man ungebetene Gäste am Tisch! Es summt penetrant und Wespen gesellen sich zum Kaffeekränzchen. Ab Mitte August sind die unliebsamen Plagegeister wieder überall. Wie jedes Jahr also der gute Vorsatz: Diesmal ist Schluss mit der Wespenplage!

Die Gretchenfrage lautet: wie?

Es gibt verschiedene Ansichten und Empfehlungen gegen Wespen, von maximaler Gelassenheit bis hin zu kreativen Abwehrmaßnahmen. Doch so lästig Wespen auch sind – in einer vom Insektensterben stark betroffenen Umwelt wie der unseren lohnt es sich, vor der großen Kampfansage erst einmal einen Blick auf die Bedeutung von Wespen in unserem Ökosystem zu werfen.

Sind Wespen nützlich oder schädlich?

Wespen mögen zwar lästig sein, aber sie erfüllen dennoch eine wichtige Rolle in der Natur. Sie sind ausgezeichnete Jäger und ernähren sich hauptsächlich von Blattläusen, Raupen und Stechmücken, die Gartenpflanzen und Nutzpflanzen schädigen können. Indem sie diese Schädlinge dezimieren, tragen Wespen zur ökologischen Balance bei und helfen, die Pflanzenvielfalt zu erhalten. Bevor Sie zur Fliegenklatsche greifen, sollten Sie also bedenken, dass Wespen grundsätzlich nützlich sind.

Natürlich ist es verständlich, dass Wespen in bestimmten Situationen nicht gerade gern gesehen sind. Dennoch: Ein bisschen „leben und leben lassen“ schadet nicht!

Wespen abwehren: die besten Strategien

Was hilft am besten gegen Wespen? Da gibt es ebenso viele Meinungen wie Wespen auf dem Esstisch. Allerdings gibt es bessere und weniger gute Tipps.

Zu den besten Strategien zählen die Folgenden:

Lavendel gegen Wespen

Aroma Diffusor für Duftöle © Asakuki

Diffuser bestellen

Ganz natürlich und auch noch wunderschön ist der erste Tipp gegen Wespen: Pflanzen Sie Lavendel im Garten oder auf Ihrer Terrasse. Der Geruch von Lavendel täuscht die Sinne der Wespen und stört ihren Orientierungssinn. Das führt dazu, dass die Wespen das Weite suchen und weniger stark duftende Orte aufsuchen. Alternativ eignet sich auch ein Öl-Diffusor, der Teebaumöl oder Lavendelöl verdampft und den Duft verbreitet.

Wespenfallen im Edel-Look

Wespenfallen im 4-er Set unter 20 € © eBay

Design-Falle bei eBay

Sie finden die typischen Wespenfallen aus Kunststoff nicht gerade schön? Dann sind Wespenfallen aus Glas eine hübsche Alternative. Vier Stück gibt es schon für unter 20 Euro, in Bäumen und Sträuchern platziert verwandeln sie sich zum Dekoelement.

Was kommt als Lockmittel in die Wespenfalle? Ein wirksamer Lockstoff lässt sich aus Zuckerwasser (Wasser mit Zucker mischen), Bier und Essig herstellen. Mischen Sie Zuckerwasser und Bier zu gleichen Teilen und gießen es in die Falle. Wichtig: Ein paar Spritzer Essig halten Bienen und Hummeln fern.

Wespenabwehrende Duftkerzen

Citronella Kerzen mit natürlichem Lemongrass und 120-160 Stunden Brenndauer © Amazon

Duftkerzen bestellen

Wer kennt sie nicht, die unsäglich „duftenden“ Zitronenkerzen im Billiglook. Sie helfen zwar, aber schön anzusehen sind sie nicht. Viel hübscher, zierlicher und eleganter kommen da die edlen Zitronella-Candles im Blechdöschen daher. Ihr frischer, zitroniger Duft hält Wespen fern.

Die Wespennest-Atrappe

GARDIGO Wespennest Attrappe - 2er Set © Amazon

Nest-Atrappen bestellen

Was hängt denn da? Diese Design-Objekte gaukeln Wespen vor, dass das Territorium bereits besetzt ist. Weil Wespen andere Wespen-Völker meiden, halten Sie sich also von den vermeidlichen Feinden fern.

Baldachin gegen Wespen

Baldachin für Innen und Außen, 300 x 300 x 250 cm © Amazon

Baldachin bestellen

Man kennt solche insektenfreien Kokons eigentlich nur aus dem Urlaub in exotischen Ländern. Im asiatischen Raum oder auf Safari in Afrika sind diese Baldachins Standard – hierzulande noch eher unbekannt. Ein Eyecatcher im Garten ist solch ein Wespen-Baldachin allemal.



Bunte Wespenschutz-Hüllen für Getränke: Verwenden Sie bunte Hüllen für Getränkegläser, um Wespen vom Süßen und Sauren fernzuhalten. Diese Hüllen verhindern, dass Wespen in Ihre Getränke gelangen. Jetzt Getränke-Hüllen kaufen.

Abdeckhauben für Lebensmittel: Nutzen Sie Abdeckhauben aus Mesh oder Kunststoff, um Ihre Lebensmittel im Freien vor Wespen zu schützen. Diese Hauben halten die lästigen Insekten davon ab, auf Ihre Speisen zuzugreifen. Lebensmittel-Abdeckhauben hier finden.

Lautsprecher mit Wespenabwehr-Tönen: Spezielle Lautsprecher spielen Töne ab, die für Menschen kaum hörbar sind, aber Wespen abstoßen. Diese Töne können unerwünschte Besucher fernhalten. Lautsprecher mit Wespenabwehr-Tönen entdecken.

Wespenabwehr-Geräte für den Garten: Installieren Sie Ultraschall-Geräte im Garten, die hochfrequente Töne abgeben, die Wespen stören. Diese Geräte sind diskret und können dazu beitragen, eine wespenfreie Zone zu schaffen. Jetzt Ultraschall-Geräte ansehen.

Indem Sie eine oder mehrere dieser Methoden kombinieren, können Sie eine wespenfreie Umgebung schaffen und gleichzeitig den Genuss Ihrer Zeit im Freien maximieren. Beachten Sie jedoch immer, dass Wespen wichtige Aufgaben in der Natur erfüllen, also versuchen Sie, eine ausgewogene Balance zwischen Wespenabwehr und Naturschutz zu finden.

Kann ich ein Wespennest selbst entfernen?

Bevor Sie daran denken, ein Wespennest selbst zu entfernen, sollten Sie wissen: Wespen, insbesondere die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe, stehen unter allgemeinem Naturschutz. Gewalttätige oder zerstörerische Maßnahmen sind ohne triftigen Grund verboten. Ein triftiger Grund ist natürlich Auslegungssache. Hängt das Nest direkt über der Haustüre, die Sie tagtäglich mehrmals benutzen, ist das sicher ein wichtiger Grund. Hängt das Nest in einem Baum im Garten und gefährdet so niemanden, ist das wohl eher kein Grund, das Nest zu zerstören. Die Antwort auf die Frage, ob man ein Wespennest selbst entfernen kann lautet also: lieber nicht.

Wichtiger Hinweis Grundsätzlich sollte nur eine Fachkraft wie ein Schädlingsbekämpfer, Kammerjäger oder im Notfall die Feuerwehr ein Wespennest entfernen! Ein Experte ist in der Lage zu beurteilen, ob das Wespenvolk unter besonderem Schutz steht, ob das Nest eine Gefahr darstellt und ob die Entfernung des Wespennestes gerechtfertigt ist.

Wespen können lästig sein, aber sie sind auch wichtige Bestandteile unserer Natur. Indem wir sie respektvoll behandeln und die vorgeschlagenen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interaktionen mit ihnen zu minimieren, können wir ein harmonisches Zusammenleben erreichen. Denken Sie daran, dass Wespen eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Schädlingspopulationen spielen und somit zur Gesundheit unserer Umwelt beitragen.

