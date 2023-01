Entspannt abhängen: die besten Relaxsessel für zu Hause

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Teilen

Richtig bequem wird es erst in einem echten Relaxsessel. Vielleicht sogar kopfüber © belchonock/PantherMedia

Nach Hause kommen und nur noch die Beine hochlegen. Mit einem Relaxsessel holen Sie sich ganz einfach pure Entspannung in die eigenen vier Wände. Welche Relaxsessel empfehlenswert sind, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gibt so Tage, an denen kommt man nach Hause und ist von Kopf bis Fuß einfach nur platt. Nacken und Füße schmerzen um die Wette, die Schläfen pochen, der Rücken zwickt. Jetzt einfach nur alle Viere von sich strecken wäre toll ... Genau für solche Fälle gibt es eine ganze Reihe hochwertiger Relaxsessel. Denn nicht jeder setzt zum Entspannen auf Akupressurmatten oder bekämpft Muskelverhärtungen aktiv.

Aber welche Modelle sind gut? Wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Die besten Relaxsessel im Verglich zu sehen, hilft bei der Kaufentscheidung – und genau das bietet Ihnen dieser Beitrag.

Inhaltsverzeichnis

Wie gesund ist ein Relaxsessel eigentlich?

Ähnlich wie auch bei einem ergonomischen Bürostuhl ist ein Relexsessel nur so gut, wie er seinem Benutzer passt. Der gemütlichste Sesssel hilft nichts, wenn er nicht optimal an Ihren Körper angepasst ist. Darum bieten viele Hersteller von Vornherein bereits unterschiedliche Größe an.

Dami Ihr Relaxsessel auch wirklich gesund ist, sollten Sie unbedingt auf folgende Kriterien achten:

Der Rücken sollte mindestens bis auf Höhe der Schultern unterstützt werden – lieber noch mehr. Denn so kann der Kopf auch in der Relaxposition optimal gestützt werden. Alternativ sollte der Sessel eine separate, einstellbare Kopfstütze haben. Optimal ist immer eine zusätzliche Nackenstütze, ein Nackenkissen oder eine Lehnenkopfverstellung. Nur so können die Nackenmuskeln relaxen. Ganz wichtig: eine einstellbare Lenden- bzw. Beckenkammstütze, die sich jeder Sitz- und Liegeposition anpassen lässt. Die Unterstützung gerade des unteren Rückens im Lendenwirbelbereich ist essenziell für gesundes Entspannen. Eine Alternative ist ein zusätzliches Lordosekissen. Mit Beinauflage oder Hocker? Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern hat mit der Körpergröße zu tun. Modelle ohne Hocker mit einer verstellbaren Beinauflage sind perfekt für kleinere Personen – und nehmen zudem weniger Platz ein. Für große Menschen eignet sich ein separater Hocker, der sich frei im Beinbereich positionieren lässt, oft besser.

Stressless® Relaxsessel – der Klassiker unter den Relaxsesseln

Stressless® Relaxsessel „Consul“ fördert durch sanftes Schaukeln die Entspannung. © baur

Seit Jahrzehnten steckt der Hersteller viel Zeit und Geld in Forschung, um den perfekten Relaxsessel zu entwickeln. Den Stressless-Sesseln sieht man dabei ihre superbequeme Ergonomie gar nicht an und viele stellen sich die hochwertigen Markensessel mittlerweile sogar als Design-Stück ins Wohnzimmer.

✅ Unterstützt Nacken und Lendenwirbelbereich im Sitzen und im Liegen

✅ BalanceAdapt erhöht durch sanftes Schaukeln den Komfort

✅ Schlaffunktion mit einem einfachen Handgriff aktiviert

✅ 3 verschiedene Größen: S, M und L

✅ 10 Jahre Hersteller-Garantie auf Gestell und Funktion

Stressless-Sessel bei baur bestellen

Asukale Relaxsessel – der Schaukelstuhl mit Massagefunktion

Asukale: der schaukelnde Massagekünstler im Skandic-Style © OTTO

Fast filigran wirkt dieser Relaxsessel im typisch skandinavischen Stil. Wer ein eher unauffälliges Möbel mit dennoch effektiver Entspannungswirkung sucht, ist damit gut beraten. Das Schöne: die Kombination aus traditionellem Schaukelstuhl mit unglablich vielen Massagefunktionen.

✅ 2 Hochfrequenz-Vibratoren und 8 Massagekugeln massieren Nacken, Rücken, Oberschenkel und Gesäß

✅ Kneten-, Klopfen- und Shiatsu-Massage

✅ Heizfunktion fördert Durchblutung und beugt Muskelermüdung vor

✅ Höhenverstellbar mit Fußbank für Personen bis 190 cm

Asukale Relaxsessel bei OTTO

Relaxsessel MCombo – elektrischer Sessel mit Anti-Kipp-Funktion

MCombo elektrischer Relaxsessel © Amazon Produktbild

Dieser elektrische Hightech-Sessel macht per Fernbedienung genau, was Sie wollen und was Sie benötigen, um zu entspannen. Er bringt Sie vom Sitzen zum Liegen, wurde mit einer verstellbaren Fußstütze und Rückenlehne ausgestattet und einer Menge weiterer Features, die keine Wünsche mehr offen lassen.

✅ Vibrationsmassage für Rücken, Hüfte, Bein, Wade mit zwei Vibrationsintensitäten

✅ Innovative Anti-Kipp-Funktion für noch mehr Sicherheit

✅ Integrierte Heizfunktion

✅ Praktischen Seitentaschen und Getränkehalter

MCombo bei Amazon bestellen

Relaxsessel HOMCOM – drehbarer Sessel in modernem Design

HOMCOM Relaxsessel © Amazon Produktbild

Dieser elegante Sessel mit Hocker ist auch optisch ein absoluter Hingucker. Der bis zu 120 Kilogramm belastbare Relaxsessel bietet maximale Flexibilität, die Rundum-Polsterung mit Schaumstoff macht den Relaxsessel besonders bequem.

✅ Rückenlehne kann nach Bedarf bis zu 145 Grad geneigt werden

✅ Komplett um 360 Grad drehbar

✅ Pflegeleichter PU-Bezug in edler Lederoptik

✅ Hocker mit Stauraum unter der Sitzfläche

HOMCOM bei Amazon bestellen

Relaxsessel vidaXL – Massagesessel mit Heizfunktion

Den vidaXL Relaxsessel gibt es in 9 verschiedenen Farben © Amazon

Dieser robuste und dennoch klassische Relaxsessel aus Polyester, Sperrholz und Eisen punktet mit Heiz- und unterschiedlichen Massagefunktionen. Die verstellbare Fuß- und Rückenlehne machen das Wellness-Erlebnis in Ihrem Zuhause perfekt.

✅ 6 Massagepunkte für Rücken, Gesäß und Beine

✅ 5 verschiedene Massageprogramme, ganz einfach über USB-Anschlussabrufbar

✅ Elektrisch verstellbar: Liege- oder Sitzposition

✅ Wohnzimmertaugliche Maße: 67 x 86 x 100 cm (B x T x H)

vidaXL Relaxsessel bei Amazon

Relaxsessel Formel 1 – der Auffällige für Sportfans

Relaxsessel Formel 1 im sportlichem Look © SB-Möbel Boss

Für alle, die es auffällig lieben: Der stabile Relaxsessel ist ein absoluter Eyecatcher in Schwarz und Weiß, der den Sportsitzen i einem Formel-1-Wagen nachempfunden ist. Entsprechend tief und bequem lässt es sich darin bestens entspannen – und das Sportprogramm im TV verfolgen.

✅ Inklusive Hocker

✅ 45 Grad Neigung der Rückenlehne

✅ Täuschend echte Lederoptik

Relaxsessel bei Möbel-Boss

Wo sollte ich einen Relaxsessel aufstellen?

Am besten platzieren Sie den Relaxsessel dort, wo Sie gerne und häufig sitzen und entspannen können. Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und auch etwas von dem vorhandenen Platzangebot ab. Ein solcher Sessel kann im Wintergarten mit einer tollen Aussicht ins Grüne ebenso aufgestellt werden wie im Wohnzimmer zum Fernsehschauen, im Schlafzimmer zum Lesen oder im Büro für die nötige Entspannung in den Pausen. Bedenken Sie hierbei, dass Sie eventuell eine Steckdose in der Nähe des Sessels benötigen, falls Sie zu einem der elektrischen Modelle mit Fernbedienung greifen.

Welche Extrafunktionen können Relaxsessel haben?

Relaxsessel gibt es in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Sie sind inklusive eines Hockers für die Beine erhältlich, verfügen über separat zu verstellende Fuß- und Rückenlehnen, kommen motorisiert, mit elektrischer Fernbedienung und diversen Massagefunktionen. Einige Modelle sind mit modernen Features wie Seitentaschen, Aufstehhilfe, Getränkehalter, Drehfunktion und vielem mehr ausgestattet.