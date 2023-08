Aktuelle Wanderstudie: Tschüss Google – hallo Nachhaltigkeit

Von: Nina Dudek

Teilen

Die aktuelle Studie zeigt: Deutschland ist im Wanderfieber. © mihtiander/PantherMedia

Deutschland wandert. Und wie! Das zeigt die neue Bergzeit Wanderstudie 2023. Welche Ausrüster sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und dass Google nicht erste Wahl für die Tourenplanung ist, verraten wir hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Für viele war Corona der ausschlaggebende Punkt, sich wieder öfter draußen zu bewegen. Doch auch nach der Pandemie hält dieser Trend an, denn mehr als ein Drittel der 2.233 befragten Personen schnürt mehrmals im Monat die Bergschuhe. Vor allem für Tageswanderungen in den österreichischen und deutschen Alpen.

Dabei steht für viele weniger die sportliche Herausforderung im Fokus. Vielmehr spielen heutzutage die Nähe zur Natur, die Ruhe und die mentale Gesundheit eine zentrale Rolle. Besonders erfreulich: Die Bergzeit Wanderstudie 2023 zeigt – wer in den Bergen unterwegs ist, achtet zunehmend auf Umweltschutz. Müll mitnehmen ist für 98 % der Befragten Ehrensache und 84 % achten darauf, auf den Wegen zu bleiben, um Tiere und Natur zu schonen.

Inhaltsverzeichnis

Google ist kein guter Ratgeber: Tourenplanung 2023

Überraschendes Studienergebnis von Bergzeit © Bergzeit

Sie hätten auch vermutet, dass das Internet Quelle Nummer eins ist, wenn es um die Suche der passenden Tour oder Routenplanung geht? Die aktuelle Studie von Bergzeit sagt: Fehlanzeige. Erstaunlicherweise ist es die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda, die 60 % der Befragten als Inspirationsquelle nennen. Also Tipps von Familie, Freunden und Bekannten.

Ebenfalls überraschend in unserer internetaffinen Zeit: Wanderführer und Wanderkarten folgen gleich auf Platz zwei.

Wanderführer und -karten laufen durch viele fachkundige Hände, bis sie veröffentlicht werden. Was drinsteht, stimmt. Was bei Onlineplattformen, in denen jeder etwas posten kann, nicht der Fall ist. Selbst erfahrene Bergfexe setzen deshalb auf aktuelle Wanderführer, wenn es darum geht, neues Terrain zu erobern.

Wandern bleibt Privatsache Ebenfalls ein spannender „Anti-Internet-Trend“: die Mehrheit der Studienteilnehmer verzichtet auf das Teilen auf Social Media. Wenn doch, sind Instagram und WhatsApp die Favoriten – jedoch mit abnehmender Tendenz gegenüber dem Vorjahr. Auch stabiles Internet am Wanderort ist 2023 nur für 5 % der Befragten ein Must-have.

Die beliebtesten Wanderführer 2023

Jedes Jahr und ständig aktuell veröffentlicht Amazon seine meistverkauften neuen und zukünftigen Veröffentlichungen. Die Zahlen zeigen auch hier: Der Trend 2023 geht wieder hin zum gedruckten Wanderführer. Doch auch packende Romane und fantasievolle Inspirationsquellen sind unter den Bestsellern.

#1: Kathrin Heckmann – der erste Roman der beliebten Outdoor-Bloggerin

Bestseller „Fräulein Draußens Gespür für Wildnis“ © Ullstein

Bei Amazon bestellen

In ihrem Debütroman „Fräulein Draußens Gespür für Wildnis“ geht es ums Suchen und Finden der puren, reinen Wildnis direkt vor der Haustür statt an fernen Reisezielen. Zu Fuß, per Rad und mit dem Boot erkundet Heckmann die unterschiedlichsten Landschaften Deutschlands.

#2: Hüttentouren mit Hund – 28 Mehrtagestouren

Hüttentouren mit Hund Alpen - mit großem Ratgeberteil © Rother

Bei Amazon bestellen

Dieser Wanderführer richtet sich an alle Herrchen und Frauchen, die mit ihrem Vierbeiner die Alpen erobern möchten. Die Mehrtagestouren sind absolut hundetauglich, auch die Unterkünfte. Die 28 Hüttentouren führen in den gesamten Alpenraum – vom Allgäu über den Königssee, das Tote Gebirge, Slowenien, die Dolomiten und bis in die Schweiz

#3: Den Jakobsweg glücklich und sicher pilgern

Ratgeber mit den wichtigsten Grundlagen für ein unvergessliches Pilgererlebnis © Amazon

Bei Amazon bestellen

Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der idealen Vorbereitung für Ihren ersten Camino. Mit praktischem Spanisch-Pilgersprachführer, einer Packliste mit Gewichtsrechner, einem Pilgertrainingsprogramm und einer Checkliste vor Reiseantritt sind Sie für alle Fälle bestens gerüstet.

Weitere Bestseller rund um den Bergsport 2023

Kleider machen (Berg-)Leute: die beliebtesten Outdoor-Marken der Deutschen

Vaude und Salewa lieferten sich 2023 ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die beliebteste Outdoor-Marke. © Bergzeit

Die beliebtesten Marken für Bekleidung und Ausrüstung sind Vaude, Salewa und Ortovox. Diese drei Top-Marken machen jeweils etwa 10 % der bevorzugten Auswahl aus. Doch warum gerade diese drei?

Die Befragten der Bergzeit-Studie gaben an, dass Vaude, Salewa und Ortovox für Nachhaltigkeit, aber auch für ansprechende Optik, zuverlässige Funktionalität und hochwertige Qualität stehen. Drei entscheidende Kaufkriterien 2023.

Gerade Langlebigkeit ist für viele Outdoor-Enthusiasten wichtig. Lieber einmal etwas mehr zahlen – und dann bestenfalls jahrzehntelang etwas davon haben. Das freut auf lange Sicht den Geldbeutel und ist absolut im Sinne der Nachhaltigkeit.

Jetzt bei Bergzeit auf Marken sparen

Produkte mit über 50 % Rabatt von Vaude, Salewa & Ortovox

Die 3 beliebtesten Outdoor-Marken der Deutschen im Kurzportrait

Vaude: das deutsche Unternehmen aus Tettnang am Bodensee steht seit 1974 für umweltfreundliche und nachhaltige Produkte. Ökologisch und sozial verantwortliches Handeln sind dem Unternehmen ebenso wichtig, wie trendige Styles aus umweltfreundlichen Materialien und faire Produktionsprozesse. Außerdem unterstützt Vaude verschiedene soziale Projekte.



Zum Vaude-Sale bei Bergzeit Salewa wurde 1935 in München, gegründet, hat seinen Hauptsitz aber seit 1983 in Bozen/Südtirol. Outdoor-Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für Bergsport, Klettern und Wandern werden speziell für alpine Aktivitäten entwickelt. Salewa legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung, um Outdoor-Enthusiasten bestmöglich zu unterstützen und ihre Sicherheit in den Bergen zu gewährleisten.



Zum Salewa-Sale bei Bergzeit Ortovox ist ebenfalls ein deutsches Unternehmen aus Taufkirchen bei München. Die bayerische Marke hat sich auf hochwertige Bergsport- und Outdoor-Ausrüstung spezialisiert – vor allem auch im Bereich der Lawinensicherheitsausrüstung. Die Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Umweltbewusstsein hat Ortovox zu einer angesehenen Marke in der Bergsport-Community gemacht.



Zum Ortovox-Sale bei Bergzeit

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin NIna Dudek sorgfältig überprüft.