Die muss man haben! Testsieger-Wanderstöcke & die besten Schnäppchen

Des Wandern ist des Müllers Lust

+ © IMAGO / Westend61 Wanderstöcke erlebten einen Wandel und werden immer beliebter. So unterstützen bergauf und schützen die Gelenke bergab. © IMAGO / Westend61

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Sie gehören mit auf jede Tour – und zwar bei ambitionierten Bergsportlern ebenso, wie bei der Familienwanderung: Wanderstöcke. Wer die Testsieger sind und wo es Marken-Stöcke super günstig gibt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Stürze ohne Fremdeinflüsse sind die häufigste Unfallursache beim Wandern. Genau zu diesem Schluss kommt die Unfallstatistik des Deutschen Alpenvereins. Dabei geht es allerdings nicht um Kletterunfälle oder Notrufe bei gefährlichen Hochtouren – bei knapp jeder zweiten Meldung handelt es sich laut DAV um einen Wanderunfall.

Viele dieser Stürze hätten sich mit Wanderstöcken vermeiden lassen. Sogar ambitionierte Bergsportler haben in der Regel ein Paar mit im Gepäck. Superleichte faltbare Modelle haben in jedem Rucksack Platz und sind ruckzuck einsatzbereit. Bergauf helfen sie beim Schwung holen und sparen Kraft auf Steigen mit hohen, unregelmäßigen Trittstufen. Bergab entlasten Wanderstöcke die Knie und bieten auf Geröll Sicherheit.

Inaltsverzeichnis

Das Magazin GEO hat 2023 unterschiedliche Modelle von Wanderstöcken und Trekkingstöcken getestet. Details finden Sie hier.

Die 4 Testsieger von GEO 2023

Teleskopstöcke & faltbare Wanderstöcke unter 400 Gramm

Teleskopstöcke lassen sich einfach zusammenschieben, Faltstöcke klappt man ähnlich wie einen Meterstab zusammen. Beiden gemeinsam ist: Sie haben immer und überall Platz. Greifen Sie dann auch noch zu einem Modell, das pro Stock nicht einmal 400 Gramm wiegt, spüren Sie die Wanderstöcke beim Transport gar nicht – im Einsatz aber werden Sie sie nicht mehr missen wollen.

Wanderstock und Trekkingstöcke: Hier unterscheiden sich die Modelle

Wanderstock-Typ: Grundsätzlich gibt es drei Typen von Wanderstöcken.

Teleskop-Wanderstöcke sind die Klassiker unter den Trekkingstöcken, da sie meist preisgünstig sind und aufgrund ihres Materials relativ leicht. Teleskop-Wanderstöcke bestehen aus drei Elementen, die je nach Nutzung und Körpergröße ineinander geschoben werden können.

sind die Klassiker unter den Trekkingstöcken, da sie meist preisgünstig sind und aufgrund ihres Materials relativ leicht. Teleskop-Wanderstöcke bestehen aus drei Elementen, die je nach Nutzung und Körpergröße ineinander geschoben werden können. Faltbare Trekkingstöcke sind die leichtesten und teuersten Stöcke. Die Elemente sind im Inneren des Stocks mit einem Seil verbunden und können mit einem Zug in Sekundenschnelle zusammengebaut werden. Je nach Variante sind faltbare Wanderstöcke jedoch nicht in der Länge verstellbar.

sind die leichtesten und teuersten Stöcke. Die Elemente sind im Inneren des Stocks mit einem Seil verbunden und können mit einem Zug in Sekundenschnelle zusammengebaut werden. Je nach Variante sind faltbare Wanderstöcke jedoch nicht in der Länge verstellbar. Und dann gibt es natürlich noch den traditionellen Wanderstock aus Holz. Dieser findet nur noch selten Verwendung, da er durch das Material sehr schwer ist und selten kleiner gemacht werden kann, um so im Rucksack verstaut werden zu können.

Material: Teleskop-Wanderstöcke sind meist aus Aluminium gefertigt, die leichteren faltbaren Trekkingstöcke werden oft aus Carbon hergestellt. Gerade bei längeren Wanderungen macht sich dieses Gewicht durchaus bemerkbar. Allerdings stimmt es, dass Carbon bei einer Überlastung bricht. Allerdings sollten Sie nicht nur auf das Material des Stocks achten.

Bei einer Tour haben sie mit dem Griff die ganze Zeit Kontakt. Daher sollten die Griffe ergonomisch geformt sind und nicht zu Reizungen an Haut und Händen führen. Kunststoff, EVA-Schaumstoff sowie Kork sind die meistbenutzten Materialien bei Griffen. Jedes Material bringt etliche Vorteile mit sich. Und die Nachteile? Beim Kunststoff schwitzt man sehr schnell aufgrund der glatten Haptik, die harte Oberfläche führt zudem schnell zu Blasen. Kork nutzt sich nach circa 150 Kilometern ab und sehen mit der Zeit einfach fettig aus. Beim EVA-Schaumstoff gibt es keine nennenswerten Nachteile.

Gewicht: Wenig Gewicht ist auf Dauer durchaus hilfreich. Ob nun in den Händen oder im Rucksack – wer will schon Ballast mit auf den Berg schleppen. Wander- und Trekkingstöcke haben ein Gewicht von 400 bis 600 Gramm pro Paar.

Preis: Natürlich macht auch hier der Preis den Unterschied! Je nach Ausstattung und Material ist der Unterschied bei Wanderstöcken groß. Faltbare Trekkingstöcke sind aufgrund des Carbons in der oberen Preisklasse anzusiedeln

Jetzt ist sparen angesagt: Wanderstöcke aktuell im Angebot

Das Gute bei Wander- und Trekkingstöcken: Sie kommen nie aus der Mode. Bei diesem Ausrüstungsgegenstand sind auch Modelle aus dem Vorjahr hochaktuell. Denn Ergonomie der Griffe, Verarbeitung, Material ... All das ändert sich nicht so schnell. Wenn Sie für Top-Qualität wenig ausgeben möchten, sind das die Wanderstöcke Ihrer Wahl:

Wanderstöcke im Test: GEO kürt die Top-Modelle 2023

In der Redaktion des Outdoor-Magazins GEO sitzen echte Experten, wenn es um die Themen Natur und Draußensein geht. 2022 hat das Team die 10 besten Wander- und Trekkingstöcke gekürt. Hier stellen wir Ihnen die Top-Modelle des großen GEO-Tests vor.

Der Unverwüstliche: Black Diamond Alpine Carbon

+ Black Diamond Alpine Carbon © Amazon Produktbild

Ideal für alpine Rucksacktouren, Expeditionen im Winter und lange Wanderungen. Das FlickLock-Einstellungssystem erleichtert das Handling und bietet schnelle, sichere Anpassungsmöglichkeiten für die drei Stocksegmente.

Gratis-Versand bei Amazon

Preis ab 169,91 € Marke Black Diamond Typ Teleskop-Wanderstock Gewicht (Paar) 360 Gramm Material Stock Aluminium & Carbonfaser Material Griff Whippet Ready-Griff aus Kork

Wanderstöcke LEKI Wanderstock Micro Vario TA

+ LEKI Micro Vario Carbon © Intersport

Per Knopfdruck lässt sich der Carbon Faltstock auf ein Packmaß von nur 40 cm zusammenfalten und in jedem Rucksack verstauen.

Kostenlos liefern lassen bei Amazon

Preis ab 139,90 € Marke Leki Typ Falt-Wanderstock Gewicht (Paar) 240 Gramm Material Stock Carbon Material Griff 1K Foam (Aergon)

Wanderstöcke Testsieger 2022: Rothwild Teleskop-Trekkingstöcke Steinbock

+ Rothwild Teleskop-Trekkingstöcke Steinbock © Amazon Produktbild

Diese ultraleichten Stöcke aus 3K Carbon eignen sich für jedes Terrain, denn das Paket enthält verschiedene Aufsätze: 2 Gummipuffer und 2 Speed-Füße für Asphalt, 2 Gummifüße für Asphalt & Gelände, 2 Schlammteller für Bergtouren sowie 2 Schneeteller.

Rotwild Trekkingstöcke bestellen

Preis ab 69,95 € Marke Rothwild Typ Teleskop-Wanderstöcke Gewicht (Paar) 780 Gramm Material Stock Carbon Material Griff Kork

Black Diamond Women‘s Trail Poles

+ Black Diamond Women‘s Trail Poles © Amazon Produktbild

Dieser leichte Falt-Trekkingstock passt sich ideal an verschiedene Geländebeschaffenheiten an, dabei verhindern die weichen Kontaktpunkte auch an langen Tagen Scheuerstellen an den Händen.

Bei Amazon bestellen

Preis ab 85,49€ Marke Black Diamond Typ Falt-Wanderstock Gewicht (Paar) 480 Gramm Material Stock Aluminium Material Griff EVA-Schaumstoff

Was ist der Unterschied zwischen Wander- und Trekkingstöcken?

Wanderstöcke sind speziell für Wanderungen auf ebeneren und befestigten Wegen konzipiert. Sie sind leicht gebaut und haben meist eine einfache Konstruktion. Die Stöcke bestehen aus Aluminium oder Carbon mit Schaumstoffgriff. Die Stöcke helfen beim Gehen, geben Halt auf unebenem Untergrund und entlasten die Gelenke.

Trekkingstöcke sind robuster und stabiler gebaut und speziell für anspruchsvolles Gelände wie Berge gedacht. Oft bestehen sie aus mehreren Teleskop-Segmenten, mit der sich die Länge anpassen lässt. Die ergonomischen Griffe wirken oft zusätzlich stoßdämpfend. Die carbongeflochtenen Schäfte sorgen für hohe Stabilität, spezielle Teller an den Spitzen verhindern, dass sie auf weichem Untergrund einsinken.

Die Größe bei Wanderstöcken: So finden Sie die richtige Länge

Bevor die Wanderung losgeht, stellt sich immer wieder die Frage: Welche Länge ist die richtige bei den Wanderstöcken? Hierzu gibt es eine einfache Methode, um die Stöcke genau auf die jeweilige Körpergröße einzustellen: Einfach die Wanderstöcke in die Hand nehmen, mit der Spitze auf den Boden und dann die Ellenbogen nah an den Körper ziehen. Die Unterarme sollten nun in einem rechten Winkel zu den Oberarmen stehen. Befinden sich die Hände über den Ellenbogen, ist der Wanderstock zu lang eingestellt. Eine grobe Einordnung lässt sich auch mit der Formel Wanderstocklänge = Körpergröße x 0,68 vornehmen. Berg Heil!

Das könnte Sie auch interessieren: Fitnesstracker im Vergleich: Welcher ist der Richtige für mich?

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.