Unkraut vernichten ohne Gift – So machen es die Profis

Von: Nina Dudek

Unkraut jäten war gestern. Es gibt einfachere Methoden! © twixx/PantherMedia

Am 28. März ist der offizielle „Tag des Unkrauts“. Allerdings feiern die meisten Gärtner ungebetene Gäste im Blumenbeet höchst ungern. Wie Sie Unkraut ohne Gift loswerden, erklären wir hier.

Zartviloette Nesseln, die dottergelben Sternchen des Scharbockskrautes oder die zierlichen Kerzen des Kriechenden Günsels – sie bringen Farbe in den Garten und bieten Insekten Nahrung. Allen gemein: sie gelten bei vielen Gärtnern als „Unkraut“. Dabei bedeutet Unkraut lauf Definition eigentlich nur „Pflanzen, die ungewollt an einem Ort wachsen“.

Der 28. März ist der offizielle „Tag des Unkrauts“. Ein Grund, sich mehr mit diesen Gästen im Garten zu beschäftigen. Oder genauer: Wie man sie umweltfreundlich in Zaum hält und loswird. Manche kann man auch einfach aufessen! Giersch zum Beispiel als Suppe und Salat.

Was ist überhaupt Unkraut?

Ob eine Pflanze als Unkraut betrachtet wird oder nicht, hängt vor allem davon ab, ob sie im Beet oder Garten erwünscht ist. Und das entscheidet in vielen Fällen das subjektive Empfinden des Gärtners. Die einen sehen in weißen Kleeblüten im Rasen eine Bienenweide und in Brennnesseln in der Hecke einen Schmetterlings-Magnet. Andere wiederum setzen auf perfekt getrimmtes Rasengrün und gemulchte Beete.

Experten sind sich jedoch meist einig: Alle Pflanzen, die dem eigentlich Angepflanzten im Beet Nährstoffe und Platz wegnehmen, gelten als Unkraut.

Unkraut bekämpfen im Garten: Gift war gestern

Lange galt die chemische Keule als Allheilmittel gegen Unkräuter. Als Pulver, Granulat oder flüssig wurden sogenannte Herbizide großzügig im Garten verteilt. Dabei weiß man längst: Sie sind nicht nur schädlich für Insekten, die ohnehin immer rarer sind.

Giftige Unkrautvernichtungsmittel können auch schädlich für Haustiere oder (krabbelnde) Kleinkinder sein. Nur allzu schnell stecken Babys das eine oder andere Blatt in den Mund!

Unkraut vergeht nicht? Mit heißem Wasser schon

Das heiße Wasser im Unkraut Fuchs zerstört die Zellstruktur der Pflanze. © OTTO

Unkrautvernichtung mit Hitze ist bewährt. Das Prinzip beruht auf einer einfachen Rechnung: Die meisten Eiweiße werden bei einer Temperatur von 42 °C geschädigt. Damit schwächen Sie Unkraut so sehr, dass es eingeht. Der „Unkraut Fuchs“ funktioniert nur mit Heißwasser, ganz ohne Chemie und 100 Prozent biologisch.

Mit Flammen gegen Unkraut

Ideal zur chemiefreien Unkrautvernichtung © Amazon

Eiweißstrukturen mit Hitze schädigen. Nach dem Prinzip der thermischen Unkrautvernichtung funktioniert auch der Testsieger des Magazins Computerbild. Im Test 2023 traten verschiedene Unkrautbrenner gegeneinander an. Das Rennen machte das Modell ROTHENBERGER Industrial RoMaxi Eco, das es inklusive 5 Meter Propangasschlauch und Druckregler zu einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis gibt.

Heißluftbrenner: stark gegen unerwünschte Unkräuter

Umweltfreundlich ohne Gaskartusche und frei von Chemie, kurze Aufheizzeit. © Amazon

Mit einem 650 °C Heißluftstrahl vernichtet der elektrische Heißluft-Brenner alle Arten von Unkraut effektiv und dauerhaft. Praktisch: Auch als Grill- & Kaminanzünder sowie zum Entfernen von Farben und Lacken anwendbar.

Unkraut beseitigen mit der Edelstahlbürste

Unkrautbürste für die Motorsense © Amazon

Dieser Aufsatz für die Motorsense kommt auch im öffentlichen Grün zum Einsatz. Denn die robuste Bürste aus Stahldraht entfernt Gras & Co. aus allen Ritzen und Rinnen. Zwischen Pflastersteinen, am Bordstein, auf der Terrasse. Einfach Kopf aufstecken und loslegen.