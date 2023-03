Wenn trockene Haut zum Problem wird

Von: Julia Schuster

Wenn trockene Haut spannt und juckt, erzeugt das ein sehr unangenehmes Gefühl. © PantherMedia/Antonio Guillem Fernandez

Sie spannt und fühlt sich rau an – trockene Haut ist äußerst unangenehm. Mit diesen Tipps und Produkten bekämpfen Sie das Problem.

Inhaltsverzeichnis

Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Sie schützt vor äußeren Einflüssen wie Licht, Schadstoffen und Keimen. Sie reguliert die Körpertemperatur und ist ein wichtiges Sinnesorgan. Ist die Haut gesund und geschmeidig, fühlen wir uns wohl. Wenn sie aber rau und spröde wird, erzeugt das ein sehr unangenehmes Gefühl. Es können sich schmerzhafte Risse und Ekzeme bilden. Grund dafür ist eine Störung der natürlichen Fett- und Feuchtigkeitsregulation.

Die Ursachen für trockene Haut sind vielfältig

Kälte oder Hitze

Wasser und Sonne

Flüssigkeitsmangel

Ungesunde Ernährung

Hormon- und Stoffwechselerkrankungen

Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Schuppenflechte

Medikamente

Zunehmendes Alter

Besonders häufig tritt trockene Haut im Gesicht, an Händen und Füßen, an Unterschenkeln und Schienbeinen sowie an den Ellenbogen auf. Dagegen können auf den Hauttyp abgestimmte Pflegeprodukte und auch verschiedene Hausmittel helfen. Wenn Sie aber unter anhaltend trockener Haut leiden, die auch nach dem Eincremen schnell wieder spannt, sollten Sie Ihren Hausarzt oder Dermatologen aufsuchen. Gleiches gilt auch für juckende oder schmerzende Haut.

Trinken Sie täglich mindestens 1,5 Liter

Trockene Haut entsteht durch den Verlust von Feuchtigkeit und Fetten. Damit der Körper genügend Flüssigkeit an die Oberhaut abgeben kann, ist es wichtig, viel zu trinken. Gerade mit zunehmendem Alter neigen viele dazu, zu wenig zu trinken. Auch wer viel schwitzt, Durchfall oder Fieber hat, muss dem Flüssigkeitsverlust entgegenwirken. Die Ernährung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Fehlen dem Körper wichtige Nährstoffe, wird die Haut trocken und faltig.

Damit sich die Haut erholen kann, gibt es verschiedene Maßnahmen. Diese hängen zum Teil von der jeweiligen Jahreszeit ab.

Maßnahmen im Winter: Schützen Sie Ihre Haut vor Kälte. Ziehen Sie sich warm an und verpacken Sie empfindliche Stellen wie die Hände in Handschuhen. Für das Gesicht verwenden Sie am besten eine fetthaltige Creme.

Schützen Sie Ihre Haut vor Kälte. Ziehen Sie sich warm an und verpacken Sie empfindliche Stellen wie die Hände in Handschuhen. Für das Gesicht verwenden Sie am besten eine fetthaltige Creme. Maßnahmen im Sommer: Schützen Sie die Haut vor Sonne mit einem Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Auch an trüben Tagen, denn die UV-Strahlung kann trotzdem hoch sein. Vor allem am Meer oder im Gebirge. Am besten die Mittagssonne meiden und ggf. einen Sonnenhut tragen.

Gesichtscreme für trockene Haut

Sebamed Gesichtscreme für trockene Haut © Sebamed

Hochkonzentrierter Harnstoff (Urea) spendet intensive Feuchtigkeit. Die Gesichtscreme lindert Schuppung und Spannungsgefühl. Panthenol fördert die Hautregeneration.

Eine wichtige Rolle spielt natürlich die richtige Körperpflege. Zu häufiges Waschen trocknet die Haut an Körper, Gesicht und Kopfhaut aus. Idealerweise duschen Sie nur jeden zweiten Tag mit lauwarmem Wasser. Auf ausgiebige Vollbäder sollten Sie ganz verzichten. Empfehlenswert sind milde, hautneutrale Duschgels. Trocknen Sie sich anschließend gut ab, denn die Verdunstung von Restfeuchte trocknet die Haut zusätzlich aus.

Hautberuhigendes Duschgel ohne Silikone, Parabene und Mineralöl

numis med Duschgel mit 5 Prozent Urea © numis med

Das numis med Duschgel schützt mit seiner milden Formel extrem trockene, zu Juckreiz und Neurodermitis neigende Haut vor der weiteren Austrocknung. Zudem lindert das Duschgel unangenehme Spannungsgefühle.

Cremen Sie Ihre Haut nach dem Abtrocknen mit einem Pflegeprodukt ein, das Feuchtigkeit spendet, rückfettend und nicht parfümiert ist. Inhaltsstoffe wie Glyzerin oder Urea binden die Feuchtigkeit in der obersten Hautschicht. Die Fettschicht zwischen den Hornzellen füllen Sie mit rückfettenden Substanzen wie Cholesterin, Ceramide, freien Fettsäuren und natürlichen Ölen auf.

Regenerierende Feuchtigkeitscreme

Physiogel Daily Moisture Therapy Intensiv Creme © Physiogel

Die Physiogel Daily Moisture Therapy Intensiv Creme wurde speziell für trockene Haut entwickelt. Sie versorgt sie mit Feuchtigkeit, regeneriert und repariert sie. Cremen Sie sich damit zweimal täglich oder bei Bedarf ein.

Hausmittel gegen trockene Haut im Gesicht

Wenn sich auf der Haut kleine Schuppen bilden, lohnt sich ein Peeling, um diese zu entfernen. Vor allem Zuckerkristalle eignen sich dafür gut. Befeuchten Sie dafür Ihr Gesicht und verteilen Sie einen Teelöffel Zucker mit den Fingern in kreisenden Bewegungen. Danach können Sie den Zucker einfach mit klarem Wasser abwaschen.

Ein wirksames Hausmittel gegen trockene Gesichtshaut ist eine Maske aus Quark und Honig. © PantherMedia/Anja Roesnick

Quark und Honig als Wunderwaffe gegen trockene Haut Eine selbst angerührte Gesichtsmaske aus Quark und Honig spendet Feuchtigkeit und macht die Haut wieder weich. Während Quark kühlend und beruhigend wirkt, lindert Honig mit seiner antibakteriellen Wirkung Hautirritationen. Mischen Sie einen Esslöffel Quark mit einem Teelöffel Honig und verteilen Sie die Maske auf Ihrem gereinigten Gesicht. Nach 15 Minuten Einwirkzeit können Sie die Masse wieder abwaschen.

Karotten sind nicht nur gut für die Augen, sondern auch für die Haut. Das darin enthaltene Vitamin A wird auch als Hautschutzvitamin bezeichnet und ist in vielen Hautpflegeprodukten enthalten. Aus zwei Bio-Karotten lässt sich ein wirksames Gesichtswasser herstellen. Dafür einfach die Möhren entsaften und den Saft in die Haut einmassieren. Nach 20 Minuten können Sie ihn mit einem feuchten Tuch abwischen. Ein solches Gesichtswasser sollten Sie aber nicht zu häufig verwenden, da sich bei regelmäßiger Anwendung die Haut leicht verfärben kann.

Diese Hausmittel helfen gegen trockene Hautstellen am Körper

Kokosöl spendet der Haut Feuchtigkeit und ist reich an Laurinsäure und ungesättigten Fettsäuren. Idealerweise verwenden Sie Kokosöl in Bio-Qualität. Lassen Sie eine kleine Menge in der Hand schmelzen und tragen Sie es auf die betroffenen Hautstellen auf.

Ein weiteres Hausmittel ist Aloe vera. Schon in der Antike wusste man, dass das Gel in den Blättern der Wüstenpflanze Entzündungen und Juckreiz hemmt und Feuchtigkeit spendet. Schneiden Sie dafür ein Blatt von der Pflanze ab. Stellen Sie es mit der Schnittfläche nach unten für etwa eine Stunde in ein Glas. So kann der gelbe Saft ablaufen. Diesen können Sie einfach entsorgen. Danach können Sie das Blatt der Länge nach halbieren und das Gel mit einem Löffel herauskratzen. Tragen Sie es auf die Haut auf und lassen Sie es einziehen.

Olivenöl ähnelt in seiner Zusammensetzung dem Unterhautfettgewebe. Deshalb ist es ein hilfreiches Mittel zur Pflege trockener Haut. Massieren Sie ein paar Tropfen eines kaltgepressten Bio-Öls auf die Hautpartien ein, bis die Haut nicht mehr fettet.

Ein Luftbefeuchter versorgt Ihre Haut von außen mit Feuchtigkeit

Damit Ihre Haut in der Nacht nicht austrocknet, können Sie einen Luftbefeuchter oder eine Schüssel Wasser im Schlafzimmer aufstellen. Während Sie schlafen, erhöht sich Ihre Körpertemperatur. So verlieren Sie über die Poren Feuchtigkeit und die Haut trocknet aus. Mit einem Luftbefeuchter können Sie dem entgegenwirken.

Der Conopu Luftbefeuchter sorgt für eine angenehme Raumluft. © CONOPU

Der Conopu Luftbefeuchter sorgt für eine angenehme Raumluft. Dank des Fassungsvermögens von sechs Litern kann das Gerät bis zu 60 Stunden ununterbrochen verwendet werden.

Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden. Ansonsten können sich Keime und Viren in der zirkulierenden Luft verbreiten. Diese sind nicht nur schlecht für die Haut, sondern auch für die Gesundheit. Damit sich im Schlafzimmer kein Schimmel bildet, ist es ratsam, jeden Morgen mehrere Minuten lang zu lüften. So kann die Feuchtigkeit im Raum entweichen.