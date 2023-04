Trend-Ostereier 2023: geschüttelt, nicht gefärbt

Von: Nina Dudek

Kennen Sie schon die neuesten Trends beim Ostereierbemalen? © vasylchipiha.gmail.com/PantherMedia

Haben Sie Ostereier schon mal geschüttelt, statt bemalt? Entdecken Sie die neuen Trends 2023 im Osternest. Kreative Ideen zum Färben, ungewöhnliche Effekte und lustige Ideen zum Bemalen für Kinder.

Ein gelbes Ei in der Schlüsselblume, ein blaues in der Primel und ein grünes im Rasen. Ist Ihnen und Ihren Kids zu langweilig? Dann haben wir hier was für Sie. Beziehungsweise natürlich der Osterhase, der sich 2023 als Trendsetter zeigt und die Ostereier als kleine Kunstwerke ins Osternest legt.

Übrigens ist es sowieso besser, gefärbte Ostereier lieber nicht zu kaufen.

Trend 1: Schüttel-Eier

Jedes Ei ein (geschütteltes) Unikat. © Heitmann

Färbe-Set bestellen

Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Ostereier geschüttelt, nicht gefärbt. Zumindest nicht im klassischen Sinn. Das „Shake it“-Set von Heitmann erzeugt mit einer ebenso einfachen wie raffinieren Technik für individuelle Special Effects.

Trend 2: Metallic-Look

Der Metallic-Look entsteht mit Glitzerfolie. © Heitmann

Metallic-Färbeset bestellen

Wer sagt denn, dass nur Christbaumkugeln glänzen dürfen? Mit Silbermetallic lassen sich auffällige Marmor-Effekte auf den Eiern erzeugen. Beim Verstecken wird sich der Osterhase hier allerdings besonders anstrengen müssen.

Trend 3: Marmor-Eier

Gute-Laune-Farben im Osternest: jedes Ei ist anders © Marabu

Marmorier-Set bestellen

Fast zu schade zum Essen: Darum liegen diesem Set auch 6 Kunststoff-Eier bei, die sich in immer wieder neuen Varianten marmorieren lassen. Ein bisschen Übung ist nötig, dann schaffen das auch Kinder.

Trend 4: Schablonen-Färberei

Mit Schablonen zum Kleben entstehen exakte Mini-Motive. © Heitmann

Schablonen-Set bestellen

Damit lassen sich Kinder wunderbar beschäftigen! Schablonen auf die Eier kleben, dann nach Lust und Laune färben. Sind die Eier trocken, Sticker abziehen – und über exakte Muster freuen.

Trend 5: Neon-Eier

Gleichzeitig kochen & Färben: super schnell, super knallig © Heitmann

Färbe-Set bestellen

Ganz gleich, wie gut sie versteckt sind: Diese poppigen Neonfarben-Eier findet man sofort. Ein spezielles Klarlack-Tuch sorgt für zusätzlichen Glanz und unübersehbare Strahlkraft.

