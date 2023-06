Günstig Gas geben – E-Bikes von Crivit im Lidl-Onlineshop

Eigenmarke von Lidl

Die E-Bikes der Lidl-Eigenmarke Crivit überzeugen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 1.499 € bekommen Sie einen starken Akku, StVZO-konforme Beleuchtung und mehr.

Crivit ist eine Eigenmarke von Lidl, die das Sportangebot des Discounters abdeckt. Die Urban E-Bikes überzeugen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Urban E-Bike Y kostet bei Lidl nur 1.499 €. Auch das Sportmodell Urban E-Bike X kostet 1.499 Euro.

Mit dem im Sattelrohr integrierten Akku können Sie bis zu 70 Kilometer weit fahren. Eine Besonderheit ist der in den Pedalen verbaute Drehmomentsensor. Je stärker Sie in die Pedale treten, desto mehr unterstützt Sie der Hinterradnabenmotor beim Fahren. Dieser verfügt über 250 Watt und beschleunigt in nur wenigen Sekunden von Null auf 25 Kilometer pro Stunde.

✔️ bis zu 70 km Reichweite ✔️ leistungsstarker Akku mit 360 Wh ✔️ 3,5 Stunden Ladezeit ✔️ 5 Unterstützungsstufen ✔️ leichtes Gesamtgewicht von nur ca. 20 kg ✔️ LED-Display ✔️ mit StVZO-konformer Beleuchtung, Reflektoren, Klingel und Schutzblechen ✔️ ergonomischer Sattel für hohen Sitzkomfort ✔️ Pedale mit Anti-Rutsch Auflage und reflektierenden Elementen ✔️ zu 98 % vormontiert: Lenker gerade stellen, Pedalen anschrauben, Sitzhöhe einstellen und los geht‘s

Die Komfort-Variante: das Crivit Urban E-Bike Y

Das Urban E-Bike Y ist 50 Zentimeter hoch und kann maximal 100 Kilogramm tragen. Es eignet sich für eine Körpergröße von 160 bis 190 Zentimeter.

Die Reifen sind von der Marke Kenda und 50 Millimeter breit. Vorne und hinten sind hydraulische Bremsen der Marke Tektro verbaut. Der Sattel der Marke Justek ist aus Schaumstoff und soll besonders komfortable sein.

+ Crivit Urban E-Bike Y © Lidl

Die Sport-Variante: das Crivit Urban E-Bike X

Das Urban E-Bike X ist die sportlichere Variante der beiden Crivit-Modelle und unterscheidet sich vom Y lediglich in einigen Punkten. Das E-Bike X hat keinen tiefen Einstieg wie das E-Bike Y, der Sattel ist für ein agileres Fahrgefühl entwickelt.

Reifen und Bremsen sind dieselben, ist jedoch für etwas größere Menschen zwischen 170 und 195 Zentimeter ausgelegt. Außerdem ist der Rahmen des E-Bike X mit 57 Zentimetern etwas größere als der des E-Bike Y.

+ Crivit Urban E-Bike X © Lidl

Sie möchten mit dem E-Bike über jedes Gelände fahren können? Dann ist ein SUV E-Bike genau das richtige für Sie! Stiftung Warentest hast die besten SUV E-Bikes getestet.

Damit das neue E-Bike nicht gestohlen wird, brauchen Sie noch ein starkes Fahrradschloss. Auch damit kann Lidl dienen.

Neben dem E-Bike selbst sollen natürlich auch Sie sicher bleiben. Mit einem Fahrradhelm sind Sie sicher unterwegs.

Rubriklistenbild: © Lidl/Canva (Fotomontage)