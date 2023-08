Dirndl, Lederhose & Co. – Das sind die Trachten-Trends 2023

Von: Julia Schuster

Bald heißt es wieder „O‘zapft is“. Mit welcher Tracht Sie 2023 im Trend liegen, erfahren Sie in diesem Beitrag. © PantherMedia / Arne Trautmann

Das Jahr 2023 hält wieder neue Trachtenmode für uns bereit. Damit Sie auf dem Oktoberfest eine gute Figur machen, finden Sie hier alle Informationen rund um die aktuellsten Trends.

Der Spätsommer und Herbst steht auch 2023 wieder ganz im Zeichen der Volksfeste. Vom Gäubodenfest in Straubing (11. bis 21.08.) über das Rosenheimer Herbstfest (26.08. bis 10.09.) bis zur Mutter aller Feste, dem Oktoberfest (16.09. bis 03.09.), locken wieder zahlreiche Volksfeste in die bayerischen Städte. Gerade auf der Wiesn in München präsentieren nicht nur Promis die aktuellen Trachtentrends. Wir verraten Ihnen, was gerade angesagt ist und wo Sie die Must-Haves kaufen können.

Diese Dirndl sind 2023 modern

Diesen Herbst liegen vor allem dunkle Farben wie Dunkelblau oder Dunkelgrün voll im Trend. Idealerweise wählen Sie ein Dirndl aus Samt oder Jaquard. Dazu passt eine schwarze Spitzenbluse.

Wem diese Kombination zu dunkel ist, setzt auf zarte Farben wie Taupe, Rosa, Eisblau oder helle Grüntöne. Die Schürze sollte möglichst den gleichen Farbton haben wie das Dirndl, gerne auch mit Spitze. Die passende Bluse kommt in Weiß und ebenfalls mit Spitze daher. Vor allem klassische und hochgeschlossene Dirndlblusen sind angesagt. Das Gleiche gilt auch für das Dirndl selbst: hochgeschlossen ist in. Eine besonders stilvolle Note verleiht dem Trachtenkleid ein Stehkragen. Bei den dezenten Farben kommen Muster wie Karos, Paisleys oder Ranken schön zur Geltung. Das Outfit komplett machen Trachtenschmuck und Trachtenschuhe.

Altbekanntes feiert ein Comeback Dirndl aus Naturmaterialien wie Seide oder Leinen sind gerade bei heißen Temperaturen besonders angenehm zu tragen. Nachhaltig ist auch die klassische Baumwollbluse, die 2023 mit Details wie Mäusezähnchen, Lochspitze oder Stickereien daherkommt.

Lederhosen, Hemden, Westen – das tragen Männer 2023

Für die Männer hält 2023 keine allzu großen Neuerungen bereit. Traditionell trägt der Mann die bayerische Lederhose. Angesagt sind die Krachledernen heuer vor allem im Used Look. Seit ein paar Jahren bieten die Trachtenhersteller neben Hirschleder auch Rehleder an. Dieses gilt als besonders edel und strapazierfähig. Außerdem ist es dünner und weicher als Hirschleder. Das sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Bei den Hemden sind heuer körperbetonte bzw. nicht allzu weite weiße Hemden oder dezent farbige Vichy-Karo-Hemden im Trend. Kombiniert mit Manschettenknöpfen und einer farblich passenden Weste ist dieses Outfit der letzte Schrei. Die Westen begeistern mit kräftigen Farben und kleinen Mustern. Seit einigen Jahren gewinnen auch die klassischen Strickwesten wieder an Beliebtheit.

Im Gegensatz zu den Dirndl-Trends gehen die Männer es grundsätzlich etwas lockerer an, was die aktuelle Mode betrifft. Da sich die Trends für die Männer von Jahr zu Jahr nur wenig ändern, lohnt es sich, etwas mehr Geld in hochwertige Trachtenmode zu investieren. So machen Sie auch in den kommenden Jahren immer eine gute Figur auf dem Oktoberfest.

Produktempfehlungen für Damen: Dirndl und Blusen

Von zarten bis kräftigen Farben ist diese Saison alles dabei. © Otto / Canva

Produktempfehlungen für Herren: Lederhosen, Hemden und Westen

Lederhosen im Used Look, ein weißes Trachtenhemd und eine Trachtenweste – fertig ist das Trachtenoutfit für den Mann. © Otto / Canva

