Top 5 Rückenretter – geniale Neuheiten 2023

Von: Nina Dudek

Teilen

Wenns mal wieder schmerzt am Rücken ist schnelle Hilfe gefragt. © decade3d/PantherMedia

Der 15. März ist der offizielle Tag der Rückengesundheit. Ein guter Grund, einem häufig schmerzenden Körperteil mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Mit den 5 besten SOS-Helfern zum Beispiel.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Plötzlich sind sie da: die fiesen Verspannungen im Nacken, die schmerzhafte Muskelverhärtung oder das Dauerziehen im Lendenwirbelbereich. Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer eins, das Robert Koch Institut gibt an, dass 61,3 Prozent der Menschen in Deutschland in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen hatten.

Aus diesem Grund haben der Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. und die Aktion Gesunder Rücken e. V. am 15. März den „Tag der Rückengesundheit“ ins Leben gerufen. Und diesen feiern wir gebührend mit den fünf besten SOS-Helfern bei Rückenschmerzen.

Rückenretter Nummer 1: Einfach drauflegen, aufdehnen & genießen

Liebscher & Bracht Original Rückenretter © OTTO

Eine der häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen: verkürzte Brustmuskeln durch vornübergebeugte Schreibtisch- (oder Smartphone-) Haltung. Da hilft nur: Dehnen, aber richtig. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Schmerztherapie hat der Spezialhersteller Liebscher & Bracht den Original Rückenretter entwickelt.

Original Rückenretter bei OTTO

✅ Hilft bei Schmerzen aufgrund von Hohlkreuz, Rundrücken, Gleitwirbel oder Arthrose

✅ 3 Monate kostenlos über 100 Anwendungsvideos, Erklärungen und Tipps per App

Rückenretter Nummer 2: Neuheit in der Triggerpunktbehandlung

Neu mit verbesserter Form: der Faszienball von Triggerball © Triggerball

Triggerpunkte sind die besonders schmerzhaften, verhärteten Stellen an Nacken, Schultern oder Rücken. Therapeuten drücken diese ganz bewusst, was zunächst höchst schmerzhaft ist – aber schnelle Linderung verspricht. Denn der Druck auf den verhärteten Bereich regt die Durchblutung an und löst so die Verspannung. Der Faszienball der Marke Triggerball® gilt derzeit als absolutes Novum in der Selbstbehandlung.

Triggerball bei Amazon

✅ Besonders präzise Triggerpunkt-Dekompression

✅ 2-Mantel-System empfindet den Daumendruck des Therapeuten nach

✅ 42 Kanten optimieren den Druckwiderstand und passen sich dem natürlichen Gewebedruck an

✅ Neue Form erleichtert intuitiv die richtige Position auf einer Auflagekante

Rückenretter Nummer 3: Stehend gegen Rückenschmerzen

Stehmatte mit integrierten Faszien-Tools © BlackRoll

Wer einen klassischen Bürojob hat, sitzt durchschnittlich 40 Stunden in der Woche. Die pure Folter für den Rücken. Der renommierte Hersteller Blackroll hat genau dafür eine geniale Lösung namens Smoove Board entwickelt. Die Balancematte trainiert am höhenverstellbaren Stehschreibtisch nicht nur die Muskulatur und entlastet den Rücken. Sie verbessert die Konzentrationsfähigkeit, regt das Herz-Kreislaufsystem an und hilft gegen Müdigkeit.

Bei SportScheck bestellen

✅ Aktive Unterbrechung im sitzenden (Büro-)Alltag für mehr Rückengesundheit

✅ Wirkt druckentlastend auf den gesamten Körper, insbesondere Rücken

✅ Integrierte Faszientools zur Selbstmassage und zum sanften Stretching

Rückenretter Nummer 4: Vibrierendes „Erinner-mich“

Vorbeugen mit dem Impulsstift »PC 100« © Beurer

Natürlich weiß man es eigentlich: Eine aufrechte Haltung am Schreibtisch entlastet den Rücken und beugt Problemen vor. Aber wie oft versinkt man dann doch wieder in einer „schlampigen“ Sitzposition? Genau hier kommt der sogenannte Impulsstift ins Spiel. Der kleine Haltungscoach wird einfach an der Kleidung angeklippt und misst mit Sensoren das Bewegungsverhalten. Wer zu lange statisch sitzt, wird mit einem Vibrationssignal darauf hingewiesen.

Haltungscoach bei OTTO bestellen

✅ Genial einfach, genial effektiv

✅ Bequeme Bedienung via „8sense“ App

✅ Nur 14 Gramm leicht

Rückenretter Nummer 5: Tuning für den Bürostuhl

Das Rückenstützkissen passt auch auf den Autositz © Amazon

Ein ergonomischer Bürostuhl mit passendem Schreibtisch ist das A und O für „Bürotäter“. Allerdings können richtig gute Schreibtischstühle wie zum Beispiel ein Swopper richtig teuer sein. Wesentlich kostengünstiger, aber ebenfalls höchst effektiv: Ein sogenanntes „Lordosekissen“, das den Lendenwirbelbereich aktiv entlastet und für eine gesunde Sitzhaltung sorgt.

Kissen bei Amazon bestellen

✅ Passt auf nahezu jeden gängigen Bürostuhl

✅ Preisgünstig und wirksam

✅ Atmungsaktiv und antibakteriell