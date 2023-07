Top Prime Day Deal: bis zu 63 % Rabatt auf WMF Küchenprodukte – nur noch heute

Von: Alina Wagner

Bis zu 63 % Rabatt auf WMF Küchenprodukte sparen. © canva

Sparen Sie beim Prime Day über 60 % auf hochwertige Küchenprodukte von WMF – kaufen Sie WMF Kochgeschirr, Messersets, Besteck und Küchengeräte zum Schnäppchenpreis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Amazon Prime Day läuft und bietet die perfekte Gelegenheit, hochwertige Küchenprodukte von WMF zu unschlagbaren Preisen zu ergattern. Warten Sie nicht lange und sparen Sie über 60 Prozent bei den WMF Prime-Angeboten – die Deals sind nur noch heute und wenige Stunden verfügbar.

WMF Kochgeschirr am Prime Day bis zu 63 % reduziert

Von Töpfen und Pfannen bis hin zu Schnellkochtöpfen und Brätern – WMF hat fast alles, was Sie in der Küche benötigen. Mit hochwertigen Materialien sorgt das WMF-Kochgeschirr für eine optimale Hitzeverteilung und ermöglicht professionelle Ergebnisse in Ihrer eigenen Küche.

Töpfe und Topfsets

Pfannen und Wokpfannen bis zu 38 % günstiger im Angebot

Prime Day – WMF Messersets bis zu 63 % reduziert

Prime Day Angebot: WMF Besteck bis zu 61 % sparen

Mit präzisem Design und erstklassiger Qualität aus Edelstahl bietet WMF Besteck die perfekte Balance zwischen ästhetischem Anspruch und funktionaler Handhabung – ob für den Alltag oder besondere Anlässe.

WMF Küchengeräte: bis zu 59 % sparen am Prime Day

WMF hat auch Küchengeräte im Angebot, die Ihnen die Zubereitung von Speisen erleichtern. Von elektrischen Dampfgarern über Standmixer bis hin zu Kaffeemaschinen.

Wie lange geht der Amazon Prime Day noch?

Der Amazon Prime Day 2023 läuft noch für eine begrenzte Zeit am 12. Juli bis Mitternacht. Nutzen Sie die Angebote schnell, denn nach dem Prime Day werden die Produkte wieder zum regulären UVP oder zu anderen Preisen erhältlich sein. Alle Schnäppchen und Amazon Prime Day Blitzangebote finden Sie hier.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.