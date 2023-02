Tierische Trends 2023, die Sie nicht verpassen dürfen

Von: Nina Dudek

Teilen

Was trägt Hund 2023? So viel sei verraten: eine Sonnenbrille ist es nicht © PeterHofstetter/PantherMedia

Dass auch Bello oder Minka Trendsetter sein können, beweist ein Blick auf Social Media. Dort haben wir richtig coole Trendprodukte für Haustiere entdeckt, auf die Sie so schnell sicher nicht gekommen wären.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Dieser Eindruck entsteht zumindest dann, wenn man sich auf TikTok, Pinterest oder Instagram durch diverse Haustierbesitzer-Accounts klickt. Der weltweite Blick über den (deutschen) Tellerrand ermöglicht über die sozialen Netzwerke auch einen Blick in die Zukunft: Welche Trends von morgen werden hier bald zum Hype? Welche sieben Hundespielzeuge angesagt sind, lesen Sie hier.

Dass Social Media längst auch bei Hund, Katze, Meerschweinchen und Pony Trendplattform Nummer eins ist, zeigen die neuesten Produkte für Haustiere aller Art.

Ein Best-of hat die Redaktion hier für Sie zusammengestellt.

Produkttrend für Katzen: frischer Wind aus Bayern

JR Cat Bavarian Catnip Katzenminze-Murmeln © JR Cat

Catnip ist Englisch und bedeutet übersetzt „Katzenminze“. Samtpfoten lieben diese violett blühende Pflanze mit dem frischen Duft über alles. Und so manche Mieze wälzt sich mit Begeisterung im Blumenbeet. Die verlockende „Bavarian Catnip“-Linie von JR FARM hält jetzt eine clevere und trendige Neuheit bereit: Katzenminze-Murmeln aus eigenem Anbau im Herzen Bayerns. Ihr Duft regt zum Spielen und Jagen an und fördert so die Bewegung des faulsten Stubentigers.

Für 4,19 € bei Zooroyal bestellen

Pflegetrend 2023: selbst ist die Katze

Den Selbstpfleger für Katzen gibt es in drei verschiedenen Farben © Amazon

Sie schubbern sich durch TikTok-Clips und kratzen sich grazil durch Insta-Reels: Miezen, die die Fellpflege einfach selbst in die Pfoten nehmen. Dass es die Selbstpflegebürsten nicht schon früher auf die Top-Liste der Trends geschafft haben, ist ein Rätsel. Aber besser spät als nie: Die Kunststoffborsten einfach an Wandecken, Tischbeinen oder Kratzbäumen festkleben oder -schrauben und fertig ist die Fellpflege to go.

Selbstpfleger ab 9,18 € bei Amazon

Trendprodukt „Hunde-Popcorn“

Manche Hunde reagieren verblüfft, andere übermütig, viele restlos begeistert: Die Rede ist vom Hundespielzeug „Snack Popper“. Der Leckerli-Werfer funktioniert mit Batterien und wirft kleine Leckereien wie eine Popcorn-Maschine aus. Ideal als Zeitvertreib oder auch zur täglichen Fütterung von „Schlingern“, die sich hier ihre Ration über einen längeren Zeitraum erarbeiten müssen.

Für 15,95 € bei ShopApotheke

Der „It-dog“ auf Instagram: Modetrends für Hunde

Barbour Hundemantel »Matt Wax« © Barbour

Rund 59.400 Follower zählt der Instagram-Account von „pompomchewy“, einem höchst modebewussten Zwergspitz. Ob Sonnenbrille, Sneaker und Krawatte zu den neuen Must-haves für Hunde zählen, darüber lässt sich streiten. Putzig sieht es jedenfalls aus – und so manche Hunde-Mode wie die stylischen Barbour-Regenmäntel mit klassischem Wachs-Finish machen für empfindliche Rassen durchaus Sinn.

Gesehen bei OTTO für 59,99 €

Familie Nager zieht um: Scandic Lifestyle für Meerschweinchen & Co.

dobar Kleintierstall »Schwedenhaus«, Maße 170x56x115 cm © OTTO

Während der skandinavische Landhaustrend auf Social Media langsam etwas abflaut, boomen Holzvillen im Schwedenhaus-Stil gerade anderswo: Stolz posten Meerschweinchenbesitzer und Hasenhalter Bilder und Videos von geradezu bombastischen Villen für ihre Nager. Wer keine Lust auf DIY hat, kann sich (und seinen Haustieren) diese Wohnträume auch als Fertighaus erfüllen.

Für 205,07 € bei OTTO

Fulminanter Haarwechsel mit dem FURminator

FURminator zur gründlichen Entfernung der Unterwolle © FURminator

Nein, diese Pferde wurden nicht geschoren ... Wer die Fotos oder Reels sieht, auf denen Pferdebesitzer knöcheltief im Winterfell ihrer Rösser stehen, würde das allerdings zunächst vermuten. Verantwortlich für das kinderleichte und höchst effiziente Ausbürsten auch von dickem Winterpelz ist die „Wunderwaffe“ Furminator. Ohne Ziepen gleiten die eng angeordneten Zähne durch die juckende Unterwolle.

Für 39,99 € bei Amazon