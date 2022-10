WMF Küchenmaschine 250 € günstiger – Teige wie vom Konditor

Von: Nina Dudek

WMF Profi Plus Küchenmaschine für nur 449 € statt 699 € © WMF

So günstig wie nie: Die WMF Profi Plus Küchenmaschine gibt es gerade zum Tiefstpreis für nur 449 €. Für saftig-fluffige Teige, wie von Hand gemacht, in Konditorqualität

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wie schaffen es Profis und Konditoren nur, Brot supersaftig, Kuchen luftig-leicht und Kekse so mürbe hinzubekommen? Mit herausragender Technik! Die WMF Profi Plus Küchenmaschine bereitet mit intelligenten Funktionen und Assistenzsystemen unvergleichlich homogene Teige zu – so gut wie von Hand gemacht.

Die WMF Profi Plus Küchenmaschine gibt es mit Rabattcode* bei eBay gerade unvergleichlich günstig für nur 449 Euro statt für 699 Euro .

Weitere Geräte Finden Sie in unserem Küchenmaschinen-Vergleich und im Test der Stiftung Warentest 2022.

Rabattcode* – 50 € Rabatt sichern bis 02. November Lösen Sie bis zum 02.11.2022 den Gutscheincode PRAESENT22 ein und erhalten Sie bis zu 50 € Rabatt!

Prozentualer Rabatt: 15 % gültig auf den Kaufpreis, Maximalrabatt 50,00 €, Mindestbestellwert: 10,00 €

WMF Küchenmaschine bei eBay

Diese Küchenmaschine erfüllt voll und ganz meine Erwartungen. Ich bin begeistert. Die Qualität ist bei WMF gewohnt hoch.

WMF Profi Plus Küchenmaschine – mehr Leistung für mehr Backvergnüügen

Power-Assistent: leistungsstarker 1,4-PS-Motor mit 1000 Watt Leistung auch für große Mengen und feste Teige

leistungsstarker 1,4-PS-Motor mit 1000 Watt Leistung auch für große Mengen und feste Teige Speed-Assistent: elektronische Drehzahlregulierung mit 8 Geschwindigkeitsstufen zur optimalen Zubereitung

elektronische Drehzahlregulierung mit 8 Geschwindigkeitsstufen zur optimalen Zubereitung Knet-Assistent: planetarisches Rührwerk, für eine gründliche Vermischung der Zutaten zu einem unvergleichlich homogenen Teig

planetarisches Rührwerk, für eine gründliche Vermischung der Zutaten zu einem unvergleichlich homogenen Teig Sicherheits-Assistent: automatische Abschaltfunktion, sobald der Rührarm angehoben wird

automatische Abschaltfunktion, sobald der Rührarm angehoben wird Soft-Start-Funktion: verhindert unnötige Spritzer beim Start der Küchenmaschine

WMF Küchenmaschine bei eBay

Die WMF Küchenmaschine wird außerdem mit 5 Teilen Zubehör geliefert: 1x formstabile 5,0 l Rührschüssel aus Cromargan, 1x Spritzschutz mit Nachfüllöffnung, 1x Flachrührer, 1x Schneebesen, 1x Knethaken, 1x Teig-Rezeptbuch

WMF-Partnershop bei eBay

Längst ist eBay nicht mehr nur der Online-Flohmarkt für Privatleute! Immer mehr Marken und Hersteller nutzen die Plattform, um über einen Partnershop ihre neuen Originalwaren zu verkaufen. Eine Chance, echte Schnäppchen zu schlagen!

✔️ Direkter Verkauf über WMF ✔️ Neue, unbenutzte und unbeschädigte Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung ✔️ eBay-Garantie: schneller Versand, einfache Rückgabe ✔️ Kostenloser Inlandsversand & Rücksendung ✔️ eBay-Käuferschutz: Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück