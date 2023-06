Solarlampen – Gartenbeleuchtung für Energiesparer

Von: Nina Dudek

Mit Solarleuchten sorgen Sie im Garten für romantische Atmosphäre – ganz ohne Strom aus der Steckdose. © photokool.ukr.net/PantherMedia

Laue Abende, sternklare Nächte, Grillenzirpen: Bleiben Sie im Sommer auch gerne lange im Garten oder auf dem Balkon sitzen? Mit Solarlampen sorgen Sie dabei für romantische, energiesparende Gartenbeleuchtung.

Natürlich ist der sommerliche Sternenhimmel oder ein satter Vollmond nicht zu toppen. Doch wer die wenigen lauen Sommernächte im Garten genießen möchte – und nicht völlig im Dunklen sitzen will – kann mit Gartenleuchten nachhelfen. Mit den richten Modellen sorgen Sie für romantische Stimmung, ohne alles taghell auszuleuchten.

Und weil Energiesparen aus finanziellen und umwelttechnischen Gesichtspunkten gerade ein großes Thema ist, sollte die Gartenbeleuchtung natürlich möglichst „grün“ sein. Solarlampen, die sich tagsüber mit Sonnenenergie aufladen, sind der Trend 2023.

Wie funktionieren Solarleuchten überhaupt?

Die Technik hinter Solarleuchten für den Garten ist recht einfach: Ein Solarpanel absorbiert tagsüber das Sonnenlicht und wandelt es in elektrische Energie um. Ähnlich wie bei einer großen Fotovoltaikanlage auf dem Hausdach. Diese Energie speicher die Solarlampe in wiederaufladbaren Batterien und gibt sie nachts ab – die Lampe leuchtet. Zusätzlich haben Solarlampen eine Fotozelle, die die Dunkelheit erkennt und die Lichter automatisch einschaltet.

Damit Solarlampen im Garten eine optimale Leistung bringen, sollte das Solarpanel direkt in der Sonne stehen. Am besten Richtung Süden oder Südwesten, dem Sonnenverlauf folgend, ausgerichtet.

Solarleuchten zum Aufhängen

4er-Set Spiral Lights

4 Stück LED Solarlampe Spiral © Amazon

37,99 € bei Amazon

Robust und regenfest aus verschleißfestem Draht, Brenndauer 8-10 Stunden, warmweißes Licht

2er-Set marokkanische Deko-Solarleuchten

Solarlampen für außen, hängend 2er-Set © Amazon

22,29 € bei Amazon

Stabile, wetterfeste Qualität aus Metall, 2 Stück im Set, Lampe 10 x 20 cm groß, mit Kabel ca. 32 cm lang

10 Solarleuchten mit Clip

Solarlampen für außen im 10er-Pack © Amazon

38,99 € bei Amazon

Lassen sich dank Clip überall befestigen, wetterfest, wasserdicht, in gelb oder rosa

Solarleuchte mit Windspiel

Solarleuchte „Windspiel“ © OTTO

Mit einer Gesamtlänge von fast 1 Meter ist diese Solarleuchte ein echter Blickfang! Wasserdicht, einfach aufzuhängen am S-Haken, wunderschön in Bäumen oder am Balkon, Brenndauer 8-10 Stunden

38,26 € statt 58,26 € bei OTTO

Solarlampen zum Aufstellen oder Stecken

Solarlampe „Baumstamm“

Jede Lampe ist ein Unikat © OTTO

43,99 € statt 79,99 € bei OTTO

Solarleuchte in Holzoptik inklusive warmweißes Leuchtmittel, Brenndauer ca. 6 Stunden, Maße ca. 30,5 x 8,5 x 25,5 cm

Romantik-Lounge-Leuchte

Solarleuchte Stehlampe © OTTO

Ein edler Hingucker mit gebogenen Metallstäben in Ambré-Optik, Leuchtdauer ca. 8 Stunden, warmweiß, ca. 25x57 cm, wetterfest

47,99 € statt 89,99 € bei OTTO

6 Steck-Solarlampen für Balkon & Garten

6 Stück LED Solarlampen © OTTO

29,90 € bei OTTO

Anthrazitfarben, spritzwassergeschützt, zum Stecken in die Erde, Leuchtdauer ca. 6 Stunden, Maße ca. 6 x 6 x 29 cm

6 Stück Solar-Gartenleuchten für den Gehweg

81qKuaN0koL._AC_SL1500_.jpg © Amazon

Regenfest, lassen sich einfach in die Erde stecken, ideal für Gartenwege, Garagenauffahrten oder Eingangsbereich, warmweißes Licht, 6-8 Stunden Brenndauer

49,99 € bei Amazon

Solarleuchten für die Wand

FLOWood Solarlampen mit Flammeneffekt

61oAZUZm4YL._AC_SL1500_.jpg © Amazon

39,99 € statt 49,99 € bei Amazon

Sieht aus wie offenes Feuer, ist aber energiesparendes Solarlicht. Wasserdicht, mit Wandhalterung, hochwertige Aluminium- und Glaskonstruktion

LED Solar-Wanddeko „Gecko“

Mit 10 warmweißen LEDs und 2 Funktionen © OTTO

2 Beleuchtungsfunktionen wählbar: flackerndes oder stetiges Licht, Maße ca. 32 x 4 x 72 cm

32,06 € bei OTTO

4x Romantiklicht für Zaun oder Wand

Elegear LED Solarleuchte © Amazon

4er-Set warmweiße Solarlampen zur Wandmontage, wasser- und wetterfest, Durchmesser ca. 9,8 cm

19,99 € statt 50,00 € bei OTTO