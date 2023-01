SodaStream Terra zum halben Preis – mit 46 % Rabatt bei eBay

Von: Nina Dudek

SodaStream Wassersprudler Terra in coolem Schwarz im Value-Pack mit Flaschen © Sodastream

SodaStream, dieser Name steht für günstiges, gesundes Sprudelwasser ohne Kistenschleppen. Bei eBay gibt es den SodaStream Terra für 69,99 € statt 130 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wussten Sie, dass deutsches Leitungswasser zu den Besten der Welt gehört?

Leitungswasser ist ein idealer und kalorienfreier Durstlöscher, der die strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt. Aus der Leitung ist Wasser dabei rund 100-mal preiswerter als gekauftes Mineralwasser – und hier kommt der SodaStream ins Spiel!

Bei eBay gibt es den SodaStream Terra im Value-Pack zum halben Preis für 69,99 Euro statt 130 Euro!

Er verwandelt Leitungswasser in Sekundenschnelle in prickelndes Sodawasser. Ganz ohne Wasserkistenschleppen und Pfandflaschenrückgabe.

SodaStream: Vorteile von Leitungswasser als Durstlöscher

Leitungswasser hat überall in Deutschland sehr gute Qualität, sofern im Haus (meist in Altbauten) keine Bleileitungen verlegt sind.

Leitungswasser ist rund 100-mal preiswerter als gekauftes Mineralwasser.

Die Klimabelastung durch Leitungswasser ist fast 600-mal geringer als bei gekauftem Sprudelwasser.

Kistenschleppen und Pfandflaschen zurückbringen entfällt.

SodaStream Terra mit revolutionärem Zylindersystem

Die neue Terra ist mit dem neuen Quick-Connect CO 2 -Zylindersystem ausgestattet, das einen kinderleichten Wechsel der CO 2 -Kartusche ermöglicht. Einfach einsetzen, Zylinderhebel schließen – und fertig!

Besonders praktisch: Die altbekannten blauen CO 2 -Zylinder können Sie beim Händler Ihres Vertrauens einfach gegen einen neuen Quick-Connect CO 2 -Zylinder tauschen!