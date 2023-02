Bis zu 175 € sparen – die günstigsten Smoothie-Maker aller Zeiten

Von: Nina Dudek

Früchte, Früchte, Früchte – möglichst bunt und gesund landen Sie alle im Smoothie. © VolodymyrBur/PantherMedia

Winterende und erste Frühlingssonne: Da steigt die Lust auf Frisches! Für alle Smoothie-Fans oder Obst-Muffel bietet OTTO Smoothie-Maker bekannter Marken zum Knallerpreis.

Äpfel, Karotten, Kiwis, Ananas, ja sogar Spinat und Kohl – alles, was gesund und vitaminreich ist, darf gerne in den Smoothie. Diese Vitaminbomben zum Trinken versorgen den wintermüden Körper mit einem extra Energie-Kick. Doch wie die Apotheken Umschau berichtet, stecken gekaufte Smoothies oft voller verstecktem Zucker. Bei Stiftung Warentest überzeugen nur 6 Sorten.

Da hilft nur: selbst mixen, am besten mit einer supergesunden Geheimzutat.

Bei OTTO gibt es genau hierfür Smoothie-Maker und Mixer bekannter Top-Marken bis zu 175 € günstiger gegenüber dem regulären Listenpreis.

Der Preis-Hammer: 81 % günstiger inklusive Kaffeemühle

Daynee Multifunktions-Standmixer © Daynee

Der klare Favorit der Redaktion! Denn mit diesem Multimixer können Sie sogar Kaffeebohnen, Sesam oder Gewürze mahlen. Perfekt auch zum Schroten von Getreide für Müslis und Bowls.

Praktisch: Mit dem automatischen Reinigungssystem und der speziellen Bürste gelingt die Reinigung einfacher und schneller.

41,33 € statt 216,99 €

Tipp: So wird der Smoothie cremig

Aoucheni Smoothie-Maker – Mixen und Mitnehmen in einem

Aoucheni Smoothie-Maker Blender 350ml © OTTO

So einfach wie genial: Hier bereiten Sie Ihren Drink gleich in der formschönen Karaffe zu. Mixen und Servieren in einem Arbeitsgang. Der leistungsstarke Motor mit 4 3D-Klingen schafft auch Wurzelgemüse mühelos.

Praktisch: das magnetische USB-Ladegerät

39,99 € statt 99,99 €

Russell Hobbs Mix & Go Steel – der Kompakte to go

Dieser 300 W starke Smoothie-Maker mixt mit 23.500 Umdrehungen pro Minute © Russell Hobbs

Russell Hobbs spielt ganz oben mit, wenn es um langlebige Kleingeräte im Haushalt geht. Das Edelstahlgehäuse macht diesen kompakten Hochleistungsmixer enorm langlebig – selbst, wenn er fürs Eis-Crushen verwendet wird.

Praktisch: Die 2 mitgelieferten Kunststoffbehälter sind spülmaschinenfest und passen in alle gängigen Autogetränkehalter.

36,99 € statt 92,99 €

Smoothie-Maker Nutri Boost – der Multifunktionsmixer

Russell Hobbs 700 W-Multifunktionsmixer © Russell Hobbs

Pesto, Dip, Nussmus oder Shakes – mit seinem 12-teiligen Zubehör und zwei verschiedenen Messeraufsätzen lässt sich mit diesem Mini-Kraftpaket weit mehr zubereiten als nur Smoothies.

Praktisch: In den 6 spülmaschinengeeigneten, BPA-freien Kunststoffbehältern mit Deckel bleiben Ihre Kreationen lange frisch.

74,99 € statt 131,99 €

