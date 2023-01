Smartwatch: Apple, Samsung & Co. im Vergleich

Top Smartwatches auf einen Blick

+ © Fleig/Imago Ob im Sport oder im Alltag – Smartwatches sind beliebt. © Fleig/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Ob beim Sport oder im Alltag: Smartwatches sind der schlaue Helfer. Was können die klugen Uhren aber wirklich? Alles, worauf Sie achten sollten beim Kauf einer Smartwatch, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein Leben ohne Smartphone ist mittlerweile undenkbar. Für viele NutzerInnen stellt eine Smartwatch eine tolle Erweiterung dar. Ein Blick auf die Uhr genügt, um WhatsApp-Nachrichten zu lesen, Mails zu checken, die wichtigsten News des Tages zu erhalten oder Anrufe entgegenzunehmen. Viele Hersteller sind auf dem Markt der Smartwatches mittlerweile vertreten, einige sogar mit Smartwatches speziell für Kinder. Neben den bekannten wie Apple und Samsung, gibt es auch klassische Uhrenhersteller wie Fossil oder Unternehmen wie Garmin, die Smartwatches für jeden Zweck anbieten – das zeigen auch die Ergebnisse von Stiftung Warentest bei Fitnessuhren und Smartwatches.

Was können die klugen Alltagshelfer eigentlich? Gibt es gute Fitness-Tracker für unter 50 Euro? Hier lesen Sie, worauf Sie beim Kauf einer Smartwatch achten sollen.

Smartwatch kaufen: Darauf sollten Sie achten

Telefonieren, Nachrichten lesen, Podcasts hören oder einfach nur Schritte zählen: Smartwatches erfüllen viele Funktionen der Smartphones. Während viele Menschen die Uhren als kluge Alltagshelfer benutzen, gibt es wiederum andere, die die Smartwatches für den Sport benutzen.

der Smartphones. Während viele Menschen die Uhren als kluge Alltagshelfer benutzen, gibt es wiederum andere, die die Smartwatches für den Sport benutzen. Uhren gehören zum Modeschmuck, daran müssen sich auch Smartwatches messen lassen. Vor einem Kauf sollte man sich daher gut überlegen, welches Design am besten gefällt. Soll es lieber eine modische Uhr sein? Oder reicht die Uhr für Fitness? Die richtige Mischung, Hybrid-Smartwatch genannt , ist bei vielen Uhrenträgern beliebt.

, ist bei vielen Uhrenträgern beliebt. Eine Uhr, die so viel leistet, braucht auch eine Software und genügend Speicherplatz. Gerade bei dem Betriebssystem ist darauf zu achten, dass die Smartwatch kompatibel zum eigenen Smartphone ist , denn sie stellt eine Erweiterung zum Handy dar. Besitzt man beispielsweise ein iPhone, so macht eine Smartwatch mit Android wenig Sinn. Je nach Funktionen unterscheiden sich die Smartwatches auch in ihrer Speicherkapazität. Viele Apps, Podcasts und Musik können enormen Speicher verbrauchen. Wählen Sie daher eine Uhr, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

, denn sie stellt eine Erweiterung zum Handy dar. Besitzt man beispielsweise ein iPhone, so macht eine Smartwatch mit Android wenig Sinn. Je nach Funktionen unterscheiden sich die Smartwatches auch in ihrer Speicherkapazität. Viele Apps, Podcasts und Musik können enormen Speicher verbrauchen. Wählen Sie daher eine Uhr, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Die Smartwatch ist ein ständiger Begleiter, die Zeiten, in denen die Uhr nachts ausgezogen wurde, sind vorbei. Smartwatches überwachen nicht nur unseren Puls, sie können uns genau sagen, wie gut wir geschlafen haben. Wer – im wahrsten Sinne des Wortes – rund um die Uhr einsatzbereit sein muss, der benötigt auch einen großen Akku. Die Akkulaufzeit und der Stromverbrauch im Standby-Modus sind daher wichtige Kriterien . Neben den vielen Funktionen und Apps zählt vor allem die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone zum größten Akku-Killer.

. Neben den vielen Funktionen und Apps zählt vor allem die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone zum größten Akku-Killer. Ähnlich wie bei den Smartphones sind auch bei den Smartwatches den Preisen keine Grenzen gesetzt. Abhängig von Marke, Typ und Funktionen reicht die Bandbreite von unter 100 Euro bis zu über 500 Euro für eine Smartwatch . Für jedes Portemonnaie sollte also etwas dabei sein.

. Für jedes Portemonnaie sollte also etwas dabei sein. Telefonieren mit der Smartwatch ist immer möglich, jedoch machen nicht alle Uhren ein Handy überflüssig. Mit vielen Smartwatches lässt sich nur anrufen, wenn das Smartphone in Reichweite ist. Einige Watches werden mit einer zusätzlichen SIM-Karte geliefert oder sind so ausgestattet, dass sie Anrufe ohne Handy möglich machen.

Smartwatch kaufen: Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)

+ Apple Watch Series 6 © Amazon Produktbild

Preis um 629,22 € Marke Apple Betriebssystem watchOS (auf Basis von iOS) Gehäuse-Größe 44 mm Speicher 32 GB Akkulaufzeit Bis zu 18 Stunden

Zur Apple Watch Series 6

Smartwatch kaufen: Samsung Galaxy Watch3

+ Samsung Galaxy Watch3 © Amazon Produktbild

Preis um 385,64 € Marke Samsung Betriebssystem Android Gehäuse-Größe 45 mm Speicher 8 GB Akkulaufzeit Bis zu 43 Stunden

Zur Samsung Galaxy Watch 3

Smartwatch kaufen: Huawei Watch GT 2

+ Huawei Watch GT 2 © Amazon Produktbild

Preis um 159 € Marke Huawei Betriebssystem Lite OS Gehäuse-Größe 46 mm Speicher 4 GB Akkulaufzeit Bis zu 2 Wochen

Zur Huawei Watch GT 2

Smartwatch kaufen: Fossil Herren Touchscreen 5E. Generation

+ Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5E. Generation © Amazon Produktbild

Preis um 229 € Marke Fossil Betriebssystem Wear OS by Google (kompatibel mit iPhone und Android) Gehäuse-Größe 44 mm Speicher 4 GB Akkulaufzeit Bis zu 24 Stunden

Zur Fossil Herren Smartwatch 5E

Smartwatch kaufen: Garmin Instinct

+ Garmin Instinct © Amazon Produktbild

Preis um 299 € Marke Garmin Betriebssystem Instinct-Software Gehäuse-Größe 46 mm Speicher 16 MB Akkulaufzeit Bis zu 16 Stunden

Zur Garmin Instinct

Die Smartwatch mit dem Smartphone verbinden: So geht‘s!

Eine Smartwatch ist für viele die perfekte Ergänzung zum Smartphone. Das Handy kann beim Telefonieren, beim Lesen von Mails oder beim Hören von Podcasts einfach in der Tasche gelassen werden. Doch, wie verbindet man die Smartwatch am besten mit seinem Handy. Dies geht einfacher als gedacht: Jede Smartwatch enthält die Bluetooth-Funktion. Mithilfe dieser lässt sich die Uhr mit dem Smartphone problemlos koppeln. Einfach in den Einstellungen der Smartwatch nach Bluetooth suchen, das passende Smartphone auswählen und schon ist die Verbindung da.