Schreibpilot aus „Die Höhle der Löwen“ – so einfach lernen ABC-Schützen schreiben

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

So macht den ABC-Schützen das Lernen Spaß: Mit Schreibpilot spielend leicht Buchstaben und Wörter schreiben lernen. © Yuri Arcurs / PantherMedia

Der Schreibpilot aus „Die Höhle der Löwen“ ist ein Schreiblernheft, das das schriftliche Erlernen des ABC vereinfachen soll. Wie das geht, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Schreiben lernen leicht gemacht“ – diese Aufgabe haben sich die Gründer Kai Döringer und Hasan Hüseyin Saygili auf die Fahne geschrieben und daraus ein Business erstellt. Schreibpilot heißt das Start-up der beiden, die bereits in der 8. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ einen Deal ergattern konnten. Investor Ralf Dümmel war damals vom Lernheft so begeistert, dass der Löwe sofort 50.000 Euro in Schreibpilot investierte. Für die Kinder ist Schreiben lernen in der Grundschule immens wichtig, daran ändert auch das digitale Zeitalter nichts. Mit Schreibpilot können die Erstklässler das ABC, Zahlen und ganze Wörter spielend leicht erlernen.

Wie funktioniert der Schreibpilot aus DHDL?

Mit dem Schreibpilot in drei Schritten zum Lernerfolg. Durch die Prägung sind die Buchstaben leichter zu schreiben. © Schreibpilot

Die Gründer von Schreibpilot entwerfen spezielle Übungshefte mit praktischen Schwungübungen. Das Besondere: Die Buchstaben sind eingestanzt, sodass die Kinder beim Schreiben nicht abrutschen. Die Prägung wird dabei mit jeder Zeile weniger, bis die ABC-Schützen ganz am Ende ohne jegliche Hilfe die Buchstaben schreiben können. Der Lerneffekt ist enorm, der Spaß garantiert und der Erfolg gegeben. So dauert es nicht mehr lange, bis die Kinder auch „Die Höhle der Löwen“ schreiben können.

Durch die Prägungen der Buchstaben haben es insbesondere Kinder mit Schreibschwierigkeiten einfacher, das ABC zu erlernen. Der Schreibpilot unterstützt die Erstklässler bis hin zum freien Schreiben. So müssen Kinder und Eltern auch nicht verzweifeln, denn durch die Hilfe des Schreibpiloten werden Lernerfolge schnell sichtbar.

Schreibpilot (DHDL): Diese Produkte gibt es

Kinder können mit Schreibpilot aus „Die Höhle der Löwen“ nicht nur Druckbuchstaben schreiben lernen. Auch Schreibschrift oder ganze Wörter gehen mit den Lernheften viel leichter von der Hand.

Die Höhle der Löwen: Top-Produkte aus der Vox-Gründershow

Zebra Ice: veganes Eis selber machen

Hiddencontact: anonyme Kontaktaufnahme bei Auto-Problemen

stack///grill: Grill und Feuerschale in einem

Wunschkapsel: Nahrungsergänzungsmittel selbst zusammenstellen

Paleo-Chair: sitzen wie in der Steinzeit

Deckenblitz: Cleverer Helfer fürs fleckenfreie Streichen

TADA Ramen: japanische Nudelsuppe zu Hause in Restaurant-Qualität

Fruping: Gewürz-Topping für Obstsalat

Newma: Produkte fürs Wochenbett

HOMB: Elternrucksack mit Kindertrage-Funktion

Kylies Cuppa: Bubble Tea-Boxen für zu Hause

Neugierig auf weitere DHDL-Produkte geworden? Dann werfen Sie einen Blick auf die besten Erfindungen aus „Die Höhle der Löwen“.