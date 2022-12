Schluss mit Silvesterangst bei Hunden! Top-Tipps vom Profi

Von: Nina Dudek

Die laute Silvesternacht ist für Haustiere eine starke körperliche und seelische Belastung. Doch Sie können eine Menge tun, um Ihrem Hund den Stress zu ersparen. Diese Tipps helfen wirklich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eigentlich hat Ihr Hund vor nichts Angst? Meistert vielleicht sogar herausfordernde Agility-Aufgaben oder stellt sich im Alltag schützend vor Sie? Aber in der Silvesternacht ist er nur ein zitterndes Häufchen Elend?

Damit sind Sie und Ihr Vierbeiner nicht allein! An keinem anderen Tag entlaufen so viele Tiere wie an Silvester und Neujahr, berichtet das TASSO-Haustierzentralregister für die Bundesrepublik Deutschland e.V.

Auffällig ist vor allem die Zahl der entlaufenen Hunde: Sind das am Tag sonst durchschnittlich etwa 100 Fälle, wurden an den beiden letzten Tagen des Jahreswechsels mindestens 416 Hunde von ihren Familien getrennt.

Schlimm genug, wenn der sonst so treue Vierbeiner plötzlich unauffindbar ist: Denn wenn ein Tier in Panik gerät, steigt das Unfallrisiko deutlich an – ganz zu schweigen von den Langzeitschäden, die ein solcher Schock mit sich bringen kann.

Wie Sie Ihren Hund und natürlich auch Ihr Kätzchen vor Silvesterstress schützen, verraten die Hundeexperten von Kurgo. Der Deutsche Hersteller für Produkte rund um den Hund hat es sich auf die Fahne geschrieben, Produkte zu entwickeln, die das Erleben von Abenteuern mit Ihrem Hund so einfach wie nie zu gestalten. Und dabei den Hund nicht nur als Haustier, sondern als besten Freund, Familienmitglied und Begleiter durch dick und Dünn zu betrachten.

Kurzum: Die folgenden Tipps kommen von echten Hundeexperten – für echte Experten und alle, die es werden wollen.

Wie erkenne ich, ob mein Hund unter Silvesterangst leidet?

Das wichtigste zuerst: Wie erkennt man überhaupt, ob ein Hund Angst hat? Es gibt viele Anzeichen, wie sich Angst bei Hunden bemerkbar macht.

Dazu zählen beispielsweise

Zittern

Scheinbar grundloses Bellen

Angelegte Ohren

Eingezogener Schwanz

Geweitete Pupillen

Appetitlosigkeit

Im Extremfall auch Durchfall und/oder Erbrechen

Frauchen oder Herrchen sollten daher aufmerksam und ganz genau das Verhalten des eigenen Vierbeiners beobachten. Und das schon Tage vor Silvester, denn Vierbeiner haben einen untrüglichen sinn dafür, das „etwas im Busch“ ist.

Kann ich meinen Hund auf Silvester vorbereiten?

„Vorbereitung ist das A&O“, raten die Kurgo-Experten: „Das wichtigste, um den Hund auf den Abend vorzubereiten, ist

ein langer, ausgiebiger Spaziergang.“

Danach sollte jeder Vierbeiner so ausgepowert sein, dass er im besten Fall die Nacht durchschläft. Für besonders bewegungshungrige Hunde empfiehlt sich eine Radtour, sofern die Wetterverhältnisse es zulassen. Optimalerweise bauen Sie beim Vorbereitungs-Gassigang auch geistig fordernde Elemente wie Such- und Versteckspiele oder Geschicklichkeitsaufgaben ein, denn das macht zusätzlich müde.

Tierbesitzer sollten ihren Hund schon an den Tagen vor Silvester immer an einer Leine halten, da besonders in Städten schon vorher Knaller angezündet werden.

Hunde müde machen mit Agility-Set

Agility Set für Hunde: müde machen mit Hindernissen © OTTO

Mit den Pet Agility Trainingsgeräten machen Sie Ihren Hund körperlich und geistig müde. Im Set enthalten sind Hundetunnel, Slalomstangen, einstellbare Hochsprungstange und Sprungring.

Agility-Set bei OTTO bestellen

Wie kann ich meinen Hund Silvester beruhigen?

Was kann ich dem Hund zur Beruhigung geben?

Bei besonders empfindlichen und schreckhaften Hunden lohnt es sich in manchen Fällen auf natürliche

Medikamente wie Globuli oder Bachblüten zurückzugreifen, wissen die Kurgo-Hundeexperten. Alternativ versprühen

Pheromon-Diffuser natürliche Hormone mit einer entspannenden Wirkung. Solche Mittel entfalten ihre volle Wirkung erst nach zwei Wochen, also muss man damit rechtzeitig anfangen.

Natürlich ruhig mit Pheromon-Diffuser

Adaptil Startset 48 ml © Adaptil

Dieser sanfte Diffuser wurde von Tierärzten entwickelt und empfohlen. Er eignet sich als natürliche Beruhigung bei ängstlichem Verhalten, bei Feuerwerk, Gewitter oder Geräuchsängsten, aber auch zur Eingewöhnung in einem neuen Zuhause. Der Verdampfer deckt eine Fläche von bis zu 70 m² für rund 4 Wochen ab.

Diffuser bei Amazon bestellen

Warum haben Hunde Angst vor Silvester?

Was tun wenn der Hund sehr ängstlich ist?



Essen gut, alles gut

Die Lieblingssnacks oder ein leckeres Hundeeis sorgen für die richtige Ablenkung jeder

Fellnase. Wichtige Informationen und Rezeptideen für Hundeeis gibt es hier. Das beschäftigt

jeden Hund über lange Zeit und lenkt von der stressigen Umgebung ab.

In der Silvesternacht

Schaffen Sie die optimale Atmosphäre für jeden Hund. Dazu gehört natürlich Fenster,

Vorhänge und Türen zu schließen, um den Lärm und die Lichtreize zu reduzieren. Musik

kann Hunde von den lauten Geräuschen draußen ablenken, statt Musik kann man aber auch

einen entspannten Film gucken. In dieser stressigen Zeit sollten sie auf keinen Fall alleine

gelassen werden! Wenn der vierbeinige Gefährte merkt, dass sie es dem Herrchen gut geht,

wird ihn das auch entspannen. Also immer Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Will er sich

in sein Lieblingsversteck zurückziehen, dann lassen sie ihm dort seine Ruhe und bieten ihm

ausreichend Platz. Spielzeug ist ideal, um Hunde abzulenken. Am besten eins, auf dem er

lange kauen kann. Oder wie wäre es mit einer Schnüffelmatte? Damit hat jede Fellnase viel

zu tun.

Im Zweifel lieber raus aus dem Chaos

Wenn Hunde besonders empfindlich sind, kann man beim

Tierarzt nach beruhigenden Medikamenten fragen. Eine

spannende Reise in die Natur außerhalb der Städte ist das beste

Geschenk für jeden Hund. Dadurch ist er von all dem Trubel und

Lärm distanziert und kann dazu neue Orte erkunden. Für eine

entspannte Fahrt ist Kurgos Loft Rücksitz-Autoschondecke ideal.

Die Ostsee oder der Schwarzwald eignen sich besonders gut für

einen Kurztrip. Sorgloser kann der beste Freund des Menschen

nicht ins neue Jahr starten.