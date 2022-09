Zum Schulstart: So viel Schlaf sollten die Kinder bekommen

Teilen

Damit Ihr Kind in der Schule nicht einschläft, benötigt es in der Nacht ausreichend Schlaf. Mit einigen Tipps und Tricks können Sie dabei helfen. © YuriArcurs / PantherMedia

Schlaf ist für Kinder extrem wichtig. Doch wie viel Schlaf braucht ein Kind? Was kann helfen, damit das Kind besser einschläft? Antworten finden Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Für viele Kinder beginnt in diesem Herbst ein neuer Lebensabschnitt: Dann heißt es Schule anstatt Kindergarten. Aber auch für die Eltern und Lehrer bricht dann wieder eine neue Zeitrechnung an. Stand für Kinder im Vorschulalter noch das spielerische Lernen im Vordergrund, so wird ab der ersten Klasse gerechnet, geschrieben und gemalt. Dieser neue Abschnitt verlangt von Kindern höchste Konzentration. Um die neuen Eindrücke gut verarbeiten zu können, benötigen Schulkinder ausreichend Schlaf. Doch nicht nur die Kinder: Auch Erwachsene benötigen genügend Schlaf, um im Arbeitsalltag sowie in der Betreuung ihrer Kinder leistungsfähig und konzentriert zu sein. Wie viel Schlaf nötig ist und wie Sie einen erholsamen Schlaf unterstützen können, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Wie viel Schlaf benötigen Kinder?

Wie viel Schlaf ein Kind benötigt, hängt tatsächlich vom Alter ab. Die Schlafdauer und das Schlafbedürfnis nimmt mit zunehmendem Alter ab. Erfahren Sie anhand unserer Tabelle, wie viel Schlaf Ihr Kind benötigt, um am nächsten Tag fit und ausgeruht zu sein:

Alter Schlaf pro Nacht 10 - 15 Monate 12 - 14 Stunden 1,5 - 3 Jahre 12 - 14 Stunden 3 - 5 Jahre 11 - 13 Stunden 6 Jahre 11 Stunden 7 - 9 Jahre 10 - 11 Stunden 10 - 14 Jahre 9 - 11 Stunden

Wie wichtig ist Schlaf für Kinder und Erwachsene?

Ein erholsamer Schlaf bringt sowohl für Kinder als auch Erwachsene jede Menge Vorteile mit sich. Im Schlaf werden sämtliche Eindrücke des vergangenen Tages und alles Gelernte vom Gehirn verarbeitet und gespeichert. Der Schlaf ist aber auch für die Erholung und Regeneration wichtig. Im Körper werden Nerven- und Zellreparaturen vorgenommen, zudem werden bei den Kindern Wachstumshormone ausgeschüttet, wie das Portal einfach-gesund-schlafen.com berichtet. Der kleine Körper tankt während des Schlafens neue Energie, um gesund wachsen zu können.

Mein Kind schläft schlecht – was kann ich tun?

Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die Ihr Kinder schlecht schlafen lassen. Im Folgenden haben wir einige Tipps und Tricks von einfach-gesund-schlafen.com aufgelistet, die für eine entspannte Nacht sowie einen erholsamen Schlaf sorgen können:

Achten Sie auf die richtige Ernährung! Insbesondere am Abend sollte auf ein schweres Abendessen verzichtet werde. Dieses liegt – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen – zu schwer im Magen, der auch in der Nacht mit der Verdauung beschäftigt sein wird. Nehmen Sie daher mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen nichts mehr zu sich. Verzichten Sie auf koffeinhaltige Getränke und bestimmte Teesorten – das gilt auch für Kinder.

Insbesondere am Abend sollte auf ein schweres Abendessen verzichtet werde. Dieses liegt – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen – zu schwer im Magen, der auch in der Nacht mit der Verdauung beschäftigt sein wird. Nehmen Sie daher mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen nichts mehr zu sich. Verzichten Sie auf koffeinhaltige Getränke und bestimmte Teesorten – das gilt auch für Kinder. Kinder benötigen einen festen Rhythmus! Gestalten Sie mit Ihrem Kind ein Abendritual. So weiß es, dass es bald ins Bett geht und hat dadurch eine gewisse Routine. Lesen Sie zusammen ein Buch, putzen Sie gemeinsam Zähne oder kuscheln Sie miteinander.

Gestalten Sie mit Ihrem Kind ein Abendritual. So weiß es, dass es bald ins Bett geht und hat dadurch eine gewisse Routine. Lesen Sie zusammen ein Buch, putzen Sie gemeinsam Zähne oder kuscheln Sie miteinander. Spielen fördert Müdigkeit! Einem jeden Elternteil ist dieser Satz schon mal über die Lippe gekommen: „Dann schläft das Kind auch heute Nacht gut.“ Dieser Satz fällt meist im Zusammenhang, wenn das Kind in Bewegung ist und Action hat.

Einem jeden Elternteil ist dieser Satz schon mal über die Lippe gekommen: „Dann schläft das Kind auch heute Nacht gut.“ Dieser Satz fällt meist im Zusammenhang, wenn das Kind in Bewegung ist und Action hat. Vermeiden Sie unnötige Reize! Tagsüber wollen und sollen die Kinder rennen und toben. Doch abends sollte es ruhiger zugehen. Vermeiden Sie Streitereien und verzichten Sie auf aufregende Bücher oder Filme. Das Abendritual sollte ruhig gestaltet werden, damit eben das Kind auch zur Ruhe kommt. Reduzieren Sie auch die Nutzung von TV, Smartphone und Tablet.

Tagsüber wollen und sollen die Kinder rennen und toben. Doch abends sollte es ruhiger zugehen. Vermeiden Sie Streitereien und verzichten Sie auf aufregende Bücher oder Filme. Das Abendritual sollte ruhig gestaltet werden, damit eben das Kind auch zur Ruhe kommt. Reduzieren Sie auch die Nutzung von TV, Smartphone und Tablet. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Ihre Sorgen! Wir kennen es selbst aus unserem Leben: Probleme und Sorgen wühlen uns in der Nacht auf, die Gedanken kreisen um sie und lassen uns schlecht einschlafen. Auch Kinder haben Sorgen und Probleme, in der Schule kann beispielsweise eine schlechte Note dazu führen. Reden Sie mit Ihren Kindern über die Probleme in der Schule oder im Kindergarten.

Wir kennen es selbst aus unserem Leben: Probleme und Sorgen wühlen uns in der Nacht auf, die Gedanken kreisen um sie und lassen uns schlecht einschlafen. Auch Kinder haben Sorgen und Probleme, in der Schule kann beispielsweise eine schlechte Note dazu führen. Reden Sie mit Ihren Kindern über die Probleme in der Schule oder im Kindergarten. Sorgen Sie für die richtige Atmosphäre! Schlafexperten sind der Meinung, dass Schlafzimmer gut abgedunkelt werden müssen. Hat Ihr Kind im Dunkeln jedoch zu sehr Angst, kann ein spezielles Nachtlicht helfen. Achten Sie zudem auf das richtige Raumklima. Schlafexperten empfehlen zwischen 16 und 19 °C Raumtemperatur. Lüften Sie vor dem Schlafgehen ordentlich durch. Zu wenig Sauerstoff kann Kopfschmerzen verursachen.

Sorgen Sie für einen erholsamen Schlaf – mit der richtigen Schlafzimmer-Ausstattung

Mit den oben genannten Tipps und Tricks sorgen Sie bei Ihren Kindern für einen erholsamen Schlaf. Doch neben der richtigen Ernährung, ausreichend Bewegung und Ritualen ist auch die Schlafzimmer-Ausstattung von höchster Bedeutung. Die Schlafumgebung hat erheblichen Einfluss auf unsere Schlafqualität. Auch wenn es Kinder eher farbenfroh mögen, so sollten Sie lieber auf kühlere Farben wie Frau, Blau, Weiß oder Grün setzen. Diese Farben wirken beruhigend und fördern damit die Bereitschaft einzuschlafen.

Neben einem bequemen und stabilen Bett sind auch die Schlafprodukte für einen erholsamen Schlaf sehr wichtig. Mit kuscheligen und atmungsaktiven Bettdecken wie der AERO ActiveClime Ganzjahresdecke, ergonomischen Kissen wie das Kopfkissen Ninar aus Visco-Schaum und einem Spannbettlaken aus 100 % Baumwolle schläft das Kind tief und fest. So steht dem nächsten Tag im Kindergarten oder in der Schule nichts entgegen.

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke für Kinder von Third of Life. © Third of Life

Zu den Kinder-Schlafprodukten

Aktion von „Third of Life“ zum Schulstart „Third of Life“ ist der Partner für einen gesunden und erholsamen Schlaf bei Erwachsenen und Kindern. Das innovative Unternehmen bietet Kissen, Decken, Topper, Sleepwear, Bettwäsche und Zubehör an. Pünktlich zum Schulstart können Sie mit dem Rabattcode SCHULSTART22 nun 13 % sparen.

Zu den Kinder-Schlafprodukten

Schlafmangel bei Kindern: Deutliche Unterschiede zu Erwachsenen

Ein guter Schlaf bringt viele Vorteile, dagegen kann zu wenig Schlaf viele negative Folgen für die Kinder haben. Nicht nur für das Lernen und Konzentrieren ist ausreichend Schlaf wichtig. Kinder, die zu wenig schlafen, können im Schulalter schlechter organisieren und kämpfen häufiger mit sozialen Problemen, so spektrum.de. Auch Schlafforscher fanden heraus, dass kognitive Probleme einen Zusammenhang mit zu wenig Schlaf haben. Sowohl Eltern als auch Lehrer stuften Fähigkeiten und Sozialverhalten schlechter ein, wenn die Kinder nicht genügend Schlaf bekommen hatten. Auch die Laune sinkt bei Schul- und Kleinkindern in den Keller. Die Kleinen werden unruhige, quengeln mehr und sind unkonzentriert. Ihr Verhalten weist deutliche Unterschiede zu Erwachsenen auf, die unter Schlafmangel leiden.

Doch Kinder, die zu wenig schlafen, werden auch für ihre Eltern zum Problem. Denn die nächtlichen Unruhen führen auch bei Erwachsenen teilweise zu erheblichen Schlafproblemen. Dabei ist es wichtig, dass Erwachsene am nächsten Tag auch wieder „funktionieren“ und fit sind.

Zu den Kinder-Schlafprodukten