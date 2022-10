Samsung QLED Q95T 4K – am Prime Day 356 € günstiger

Von: Nina Dudek

Samsung QLED Q95T zum Prime Day jetzt für nur 1.199 Euro statt 1.555 Euro © Amazon

Dieser Prime Day Deal auf Amazon hat es in sich: Den Samsung QLED Q95T gibt es satte 23 % günstiger. Der 4k TV zählt laut Computerbild zu den aktuell besten TVs überhaupt und gilt als Tipp unter Gamern.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Testurteil von Computerbild könnte besser nicht sein: Das Magazin hat den Samsung QLED Q95T bis ins kleinste Detail unter die Lupe genommen und lobt dabei neben dem brillanten Bild mit perfekten Farben (eine Milliarde Farbtöne) auch die hohe Schärfe selbst in Bewegungen, die überragende App-Auswahl und die einfache Bedienung mit vielen praktischen Extras.

Amazon hat den Samsung QLED Q95T zum Prime Day jetzt für nur 1.199 Euro statt 1.555 Euro drastisch reduziert. Weitere Top-Modelle finden Sie in unserem 4K Fernseher-Vergleich.

Besonders clever: Die Rückwand ist völlig plan und schließt bündig mit der Wand ab – ohne lästigen Kabelsalat! Denn in einer kleinen Mulde verschwindet der Stecker des One-Connect-Kabels für Bild, Ton und Stromversorgung vollkommen unsichtbar.

Mit den geradezu perfekten Farben, dem brillanten Kontrast und der hohen Bewegungsschärfe zählt er zu den aktuell besten TVs überhaupt – nicht nur zu den besten LCD-TVs.

Samsung QLED Q95T: So punktet der Spitzenreiter unter den Prime Day Angeboten

Direct Full Array Tiefes Schwarz, überzeugende Bildperformance mit feinen Details und atemberaubendem Kontrast Ultra Viewing Angle Detailreiches, einheitliches Bild aus nahezu jedem Winkel Quantum Prozessor 4K Der intelligente Prozessor von Samsung passt die Bildqualität automatisch an 4K AI Upscaling Reduziert Bildrauschen, hebt Details hervor, schärft Ränder von Schriften und Objekten Adaptive Picture Technologie Passt das Bild an die Umgebung und die Helligkeit an Object Tracking Sound Up-Firing- und Down-Firing-Lautsprecher für atmosphärischen 3D-Sound

Samsung QLED Q95T: Der Insider-Tipp unter Gamern

Mit Real Game Enhancer+ erleben Gamer Spielspaß, ohne erst die Einstellungen anpassen zu müssen. Unschärfen werden in schnellen Actionszenen automatisch reduziert, in dunklen Szenen punktet der TV mit absolut klarer Sicht und der Sound passt sich intuitiv an jede Spielszene an. Dank ruckelfreiem AMD FreeSync bleibt das Game dabei immer flüssig.