Samsung Galaxy Watch 5 Pro: 23 % günstiger kaufen

Von: Olga Krockauer

Samsung Galaxy Watch 5 Pro zählt zu den Top-Modellen auf dem Markt. © Samsung

Guter Display-Schutz, intuitive Fingerführung, lange Akkulaufzeiten: Die praktische Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist ein zuverlässiger Begleiter, sogar bei anspruchsvollen Outdoor-Aktivitäten. Jetzt ist sie bei eBay zum Schnäppchen-Preis zu haben: Sie sparen ganze 110 Euro!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro lässt vor allem Herzen von Sportfans höher schlagen. Sie ist hochwertig verarbeitet und sitzt gut am Handgelenk, ob im Alltag, beim Fitness oder unterschiedlichen Outdoor-Workouts. Sie ist wasserdicht und eignet sich sogar für ein Schwimmtraining. Für eine gute Performance sorgt das große AMOLED-Display, welches mit kräftigen Farben und einer guten Schärfe punktet. Aktuell ist die Galaxy Watch 5 Pro SM-R920 für 259,90 statt 469,00 Euro zu haben.

Übrigens: Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Praktische Features für Sport und Alltag

Sie kommt sportlich-edel daher und passt zu vielen Outfits, ob im Alltag oder beim Sport: Die Galaxy Watch 5 Pro überzeugt mit ihrem stilvollen Look und zeitlosen Design. Zur großen Freude aller Outdoor-Fans: Samsung hat viele Funktionen weiterentwickelt. So profitieren Sie von Features wie Route Target Workout, Track Back, Turn by Turn Navigation sowie GPS Routennavigation. Sie planen beispielsweise Ihre Wander- oder Lauf-Tour am PC und importieren diese als GPX-Datei auf Ihre Galaxy Watch 5 Pro. Kommen Sie vom geplanten Weg zurück, führt Sie die Smartwatch zuverlässig auf Ihre Route oder zum Startpunkt zurück. Da sie wasserdicht ist, macht ihr auch regnerisches Wetter unterwegs nichts aus und sie führt sie zuverlässig zum Ziel.

Doch auch im Alltag erweist sich die Smartwatch als ein praktischer Begleiter. Dank solcher Funktionen wie Schlafcoaching oder Frauenkalender. Sie führt eine aussagekräftige BIA-Analyse durch und misst Puls, Blutdruck und Herzfrequenz. Außerdem erfasst die Smartwatch weitere Fitness- und Wellnessdaten und bewertet Ihre Schlafqualität. Der Akku hält übrigens bis zu 80 Stunden lang und lädt dank neuer Schnellladetechnik innerhalb weniger Minuten nach: auf dem Fast Wireless Charger.

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist die erste ihrer Art und überzeugt im Test in allen Kategorien mit sehr starken Wertungen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Apple Watch Series 8 muss sie sich allerdings dann doch ganz knapp geschlagen geben. Neben einem sehr starken Gesamtpaket aus Funktionsumfang und Bedienbarkeit gefällt im Test vor allem die mehr als 58 Stunden lange Akkulaufzeit. Selbst wenn man täglich Sporteinheiten trackt und den Schlaf analysieren lässt, kommt man auf eine starke Laufzeit von rund 36 Stunden. Leider laufen manche Gesundheits-Funktionen zum Teil nur zusammen mit einem Samsung-Smartphone. Dennoch lohnt sich der Blick auf die Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro zum Top-Preis von 359,00 Euro: Das sind die Highlights

Digitale Lünette

Sportlich-modernes Titandesign

Always On Super AMOLED Display mit Saphirglas

Leistungsstarker Samsung BioActive Sensor (BIA, EKG und HR)

Großer interner Speicher

Google Wear OS für Zugriff auf ein breitgefächertes App-Ecosystem

Spezielle Funktionen für Outdoor-Sportler

Sturzerkennung

Genaue Tracking und Coaching-Funktionen

Bis 5 ATM wassergeschützt

Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit

Schnellladefunktion

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Wichtige technische Details im Überblick

Gehäusegröße 45 mm Gewicht 46.5g Geschlecht Unisex Gehäusematerial Titan Armbandmaterial Fluorkautschuk Display-Größe 3,56 cm / 1,4 Zoll Displayauflösung 450px x 450px Betriebssystem Wear OS Speicherkapazität 16 GB Saphirglas-Display ✔️ Touchdisplay ✔️ Samsung Pay ✔️ Google Pay ✔️ Schutzklassen IP68 und MIL-STD-810H Akkukapazität 590 mAh Datenübertragung WLAN, NFC, Bluetooth 5.2 Farbe Schwarz, Grau