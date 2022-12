Samsung Galaxy Z Flip 4 – Top-Smartphone jetzt 400 € reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Mehr zu tun für das kleine Außendisplay: Das Samsung Galaxy Z Flip 4 kommt mit einigen Detailsverbesserungen. © Samsung/dpa-tmn

Das Z Flip 4 ist mit 256 GB Speicher, 8 GB RAM und AMOLED-Display ausgestattet. Jetzt gibt es das klappbare Smartphone bei Amazon zum Rekord-Tiefpreis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Galaxy Z Flip 4 liefert Nutzern ein vollkommen neues Erlebnis. Das klappbare Smartphone aufgrund der Größe perfekt in jede Hosentasche und nimmt generell nicht so viel Platz weg, wie die großen High-End-Smartphones. Aktuell gibt es das Z Flip 4 bei Amazon zum absoluten Spitzenpreis. Sparen Sie auf das Samsung Z Flip 4 aktuell 400 €. So werden für das Flip4 lediglich 799 Euro statt 1.199 Euro fällig. Günstiger geht es aktuell nicht. Auf dem Markt werden sonst durchgängig über 1000 Euro für das klappbare Smartphone aufgerufen.

Z Flip 4 nur 799 statt 1.199 €

Wie gut ist das Samsung Galaxy Z Flip 4? Das sagen die Experten

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 zeigt im Test seine verbesserte Hardware. Der High-End-Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 sorgt für Spitzen-Leistung und auch das OLED-Display strahlt nun heller. Hauptaugenmerk ist aber natürlich der Falt-Mechanismus, mit dem das Smartphone komplett zugeklappt werden kann. Technisch hat sich hier nichts verändert. Nur vereinzelt wurden Features hinzugefügt, die das Klapp-Display nutzen – beispielsweise der FlexCam-Modus. Sie haben also mehr oder weniger die gleiche Erfahrung bei der Benutzung wie bereits beim Vorgänger, nur das Innenleben wurde aufgefrischt. Nichtsdestotrotz: Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist ein Top-Handy.

Z Flip 4 nur 799 statt 1.199 €

Z Flip 4 – die technischen Daten

Displaygröße 6,7 Zoll (17,03 cm) Display AMOLED Frontdisplay 1,9 Zoll (4,82 cm) Speicher 256 GB RAM 8 GB Akkukapazität 3.700 mAh Abmessungen 16,52 x 7,19 x 0,69 cm Gewicht 187 g Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5 UVP 1.199 Euro

Z Flip 4 nur 799 statt 1.199 €

Der FlexCam-Modus des Galaxy Z Flip 4 – für jeden Winkel

Aufgrund seiner Klappfunktion bietet das Samsung Z Flip 4 eine weitere Besonderheit: die FlexCam. Mit der ultraflexiblen Kamera nutzen Sie sämtliche Winkel für Gruppenfotos, Selfies und Videos. Bei Selfies mit QuickShot können Sie mit der Rückkamera ein Foto machen, auf dem Display sehen Sie eine Echtzeitvorschau.

Das Galaxy Z Flip 4 in der Bespoke Edition – was ist das? Das Samsung Z Flip 4 ist aktuell in der Bespoke Edition radikal reduziert. Bei der Bespoke Edition haben Kunden die Möglichkeit, Ihr Galaxy-Smartphone noch individueller zu gestalten. Wählen Sie aus mehreren Farbkombinationen aus, so hat der Rahmen eine andere Farbe als die Rückseite.