Reizvolle Faschingskostüme für Damen mit Stil & Geschmack

Von: Nina Dudek

Gerade so viel zeigen, dass es die Fantasie anregt: Diese Kostüme beweisen Stil und Eleganz. © Otto; lighinthebox; vegaoo

Mit der perfekten Verkleidung zu Karneval kann wirklich jede Frau ihre attraktive Seite zeigen – ganz ohne billig zu wirken! Diese eleganten Verkleidungen betonen auf spaßige Weise Ihre Schokoladenseite.

Ab einem gewissen Alter mag „Frau“ am Fasching doch nicht mehr unbedingt als Pipi Langstrumpf oder Prinzessin Lillifee gehen. Aber bloß eine rote Clownsnase und Opas alter Schlapphut plus 08/15-Ringelshirt sind auch langweilig. Trauen Sie sich ruhig mal, Ihre weibliche Seite zu zeigen – und wann, wenn nicht an Fasching, ist die beste Zeit, um Ungewöhnliches zu wagen, ohne schief angeschaut zu werden?

Reizvoll aber nicht billig – so meistern Sie die Gratwanderung

Nichts ist schlimmer, als ein geschmackloses Kostüm. Selbst zu Karneval! Und zugegeben gibt es jede Menge „billig“ aussehender Faschingskostüme für Frauen, die zwar verkleiden, aber nicht unbedingt zum eigenen Vorteil.

Unsere Recherche nach wirklich geschmackvollen, anziehenden Faschingskostümen für Frauen hat darum auch eine ganze Weile gedauert, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Überzeugen Sie sich selbst.

Faschingskostüm für rebellische Frauen: reizvoller Steampunk

Das zweiteilige Frauenkostüm besteht aus einem Langarmkleid und einem langen Rock mit Spitze. © OTTO

Dunkel und geheimnisvoll: Der düstere Look aus Leder und Spitze der Steampunk Rebellin fällt auf jeder Party ins Auge. Der asymmetrische Rock aus Spitze mit Rüschen zeigt gerade so viel wie nötig, um geschmackvoll die weibliche Seite zu betonen.

Größen S – XXL

Gesehen bei OTTO ab 44,99 €

Faschingskostüm für Frauen mit Kurven: die Piratenbraut

Piraten-Lady Kostüm bestehend aus Kleid mit Armbinden, Gürtel und Kopftuch © Amazon

Dieses Kostüm betont weibliche Kurven da, wo es toll aussieht! Mit langem, fließendem Rock und tiefem Dekolleté die ideale Verkleidung zwischen gewagt und verdeckt.

Größen S – L

Gesehen bei Amazon ab 29,90 €

Cleopatra im Vintage-Look: ein Faschingskostüm für geheimnisvolle Frauen

Geheimnisvoll und elegant: die starke Regentin Cleopatra © lightinthebox

Zart, transparent und doch irgendwie Stärke ausstrahlend. Dieses Kostüm wirkt extrem verführerisch, ohne zu viel zu enthüllen.

Größen M, XL

Gesehen bei lightinthebox um 56,99 €

Die Verrückte Hutmacherin in der Deluxe-Version: ein Frauenkostüm mit Seltenheitswert

Die verrückte Hutmacherin ist der Hingucker auf jeder Party © OTTO

Mit diesem Kostüm stehen Sie im positivsten Sinn alleine da, denn auf diese verrückte Idee kommen nicht alle. Bunt, witzig und einen Hauch erotisch und garantiert auffällig.

Größen S – L

Gesehen bei OTTO für 109,99 €

Werden Sie zur Grande Dame der Goldenen 20er: Frauenkostüm für jedes Alter

Zum Komplettoutfit gehören Kleid, Kopfband, Kette & Zigarettenspitze © vegaoo.de

Zigarettenspitze, Charleston und Cognac-Schwenker: Willkommen in den Golden Twenties! Dieses Faschingskostüm steht Frauen in jedem Alter. Die typischen Kleider mit den fließenden Fransen galten damals als höchst verrucht ...

Größen S – L

Gesehen bei vegaoo für 30,99 €

Aladins Jasmin: Frauenkostüm mit dem Hauch des Orients

Dieses Kostüm gibt es auch in großen Größen. © fruugo

Ein langärmeliges Oberteil, eine weit geschnittene Alibaba-Hose und frisches Türkis: Dieses Outfit kann eigentlich jede tragen. Mit Pumps ein Highlight im Karneval.

Größen S – XXL

Gesehen bei fruugo für 29,95 €