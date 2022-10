Google Pixel 6: Kaufen Sie einen Testsieger mit Top-Display

Google Pixel 6 kaufen und 15 % Rabatt erhalten

Das Google Pixel 6 kaufen heißt: Einen Testsieger der Stiftung Warentest erwerben und das zum Schnäppchenpreis. Denn Amazon hat das Google-Smartphone derzeit 15 % günstiger.

Stiftung Warentest hat im Sommer 2022 sage und schreibe 300 Smartphones in einem XXL-Test unter die Lupe genommen. Zu den Favoriten in dieser gigantischen Menge gehört neben dem Google Pixel 6 Plus auch der kleinere Bruder, das Google Pixel 6a. Mit dem Gesamturteil „gut“ und einem „sehr gut“ für das Display kann sich das Pixel 6 als erstes Google-Smartphone mit hauseigenem System-on-a-Chip (SoC), dem Google-Tenso, wirklich sehen lassen. Amazon hat das kleine Grafik-Powerpaket Google Pixel 6 derzeit 15 Prozent reduziert für nur 553,80 Euro statt 735 Euro im Angebot. Wer allerdings ganz up to date sein möchte, setzt gleich das nagelneue Google Pixel 7 auf seine Wunschliste. Der Neuzugang erweitert ab Oktober 2022 das Smartphone-Sortiment von Google.

Google Pixel 6 kaufen und auf starke Grafikleistung und brilliante Fotos setzen

In der Redaktion des Magazins Chip sitzen Experten, die sich tagtäglich mit den neuesten Smartphones auseinandersetzen. Fachverstand ist dort also Voraussetzung für diverse Tests, unter anderem beim Google Pixel 6. Begeistert war die Chip-Redaktion vor allem von der überragenden Grafikleistung sowie den brillanten und gestochen scharfen Fotos, die das Pixel 6 abliefert. Und so bekam das Smartphone vom Chip-eigenen Testcenter kurzerhand die Note „sehr gut“. Einzig die Akkulaufzeit konnte nicht so ganz überzeugen. Dasselbe monierten die Profis auch beim Google Pixel 6 Pro, das ebenfalls „sehr gut“ bewertet wurde.

Google Pixel 6 kaufen und über geniale Bildoptimierung mit künstlicher Intelligenz staunen

Das Google Pixel 6 überzeugt mit überraschend hochwertigen Fotos auf Spitzenklassen-Niveau. Ein größer Bildsensor soll bis zu 150 Prozent mehr Licht einfangen, wovon vor allem Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen profitieren.

Dabei setzt Google beim Pixel 6 auf nur zwei Objektive:

Regulärer 50-Megapixel-Weitwinkelsensor mit lichtstarker f/1.85-Blende

12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor mit f/2.2-Blende

Die Weitwinkel-Kamera ist optisch stabilisiert, Videos lassen sich in 4K mit maximal 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Was darüber hinaus absolut überzeugt, ist allerdings Googles Foto-Software. Denn mithilfe von KI (künstlicher Intelligenz) werden Fotos innerhalb von Sekunden automatisch optimiert.

Eines der Foto-Software-Highlights dürfte der sogenannte „Magic Eraser“ sein. Mit dieser Funktion lassen sich mit nur einem Klick „störende Bildinhalte“ einfach wegzaubern. Fremde Menschen oder Objekte im Hintergrund werden automatisch erkannt und verschwinden einfach. Das Pixel 6 generiert den neuen, retuschierten Hintergrund dabei rasend schnell und so gut wie perfekt. Optional lassen sich die störenden Bildbereiche einkreisen und per Knopfdruck entfernen.

Etwas gewöhnungsbedürftig: Die Kamera liegt in einem durchgehenden Balken. Dieser bringt allerdings zwei Vorteile. Er sorgt dafür, dass das Pixel 6 mit seiner glatten Oberfläche stabil liegt, außerdem ist der Balken eine Rutschsicherung, damit das Smartphone nicht versehentlich durch die Finger gleitet.

Google nutzt [...] Rechenpower für die Fotografie und die hervorragende Spracherkennung. So können Sie Texte einfach diktieren – Satzzeichen werden selbstständig gesetzt. Gerade bei den Möglichkeiten der deutschen Satzbauweise ein faszinierendes Resultat. Und wenn Sie das Diktat mit „Daumen hoch Emoji“ oder „Herzchen-Emoji“ beenden, dann werden diese Emojis gesetzt.

Google Pixel 6: Kaufen Sie einen Testsieger mit Top-Display

Die Full-HD-Plus-Auflösung des 6,4 Zoll OLED-Screen mit 3.120 x 1.440 Pixel bringt es auf eine Pixeldichte von 512 ppi für gestochen scharfe Darstellung. Oberklasse-Niveau beweist das Pixel 6 bei der Lesbarkeit, selbst bei hellem Sonnenlicht. Dazu trägt eine maximal mögliche Helligkeit von 959 Candela pro Quadratmeter ebenso bei, wie die vollwertige Abdeckung des Standard-RGB-Farbraums und 96 Prozent Abdeckung des erweiterten DCI-P3-Farbraums.

Google Pixel 6 kaufen: Die wichtigsten Details im Überblick

Pro Contra ✔️ Hervorragende Fotoqualität ❌ Breiter Display-Rand ✔️ Hochklassiges Display ❌ Kein Speicherkartenschacht ✔️ 3 Jahre Android-Upgrades & 5 Jahre Support ❌ Akkukapazität ✔️ In 30 Minuten bis zu 50 % geladen ohne Kabel ✔️ Wasserdicht und 5G

