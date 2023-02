Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica unter 240 €

Von: Olga Krockauer

Der Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica serviert Kaffeespezialitäten wie beim Italiener. © De‘Longh

Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato: Mit der De‘Longhi Dinamica ECAM 3580.15.R haben Sie einen intuitiven, robusten Kaffeevollautomaten der Mittelklasse. Bei eBay bekommen Sie die Maschine jetzt zum Aktionspreis.

Kaffeemaschinen von De‘Longhi kennen und lieben viele Kaffeefans. Vor allem die Geräte der Mittelklasse genießen die besondere Beliebtheit unter den Kaffeetrinkern. Denn das italienische Traditionsunternehmen stellt zuverlässige und hochwertige Kaffeemaschinen her. Dazu zählt auch die Dinamica ECAM 3580.15.R. Aktuell bekommen Sie den stylischen Kaffeevollautomaten Prozent günstiger für nur 239 Euro.

De‘Longhi Dinamica ECAM 3580.15.R: Leckere Kaffeespezialitäten per Knopfdruck

Die De‘Longhi Dinamica ECAM 3580.15.R belegt bei Tests von Mittelklassegeräten oft einen der oberen Plätze. Die kompakte Kaffeemaschine dosiert automatisch die richtige Menge an Kaffee, Wasser und Milch: So gelingt Ihnen immer eine perfekte Tasse Kaffee. Dank ihrer 15-bar-Espressopumpe bereitet sie auch einen Espresso oder Cappuccino perfekt. Außerdem reduziert das schlauchlose System von De‘Longhi die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum: So bekommen Sie immer nur frisch gemahlenen Kaffee beim Brühen Ihres Espresso. Für einen Kaffeegenuss wie vom Barista!

Weiterer Vorteil: Die Maschine lässt sich leicht reinigen. Dafür ist sie mit einem automatischen Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ausgestattet. Zu guter Letzt: Die De‘Longhi Dinamica ist einfach und intuitiv zu bedienen, leistungsstark – und dank ihres edlen Designs ein Blickfang in jeder Küche.

Wichtige technische Details auf einen Blick

Maße (H/B/T) 34,8 x 23,6 x 42,9 cm Gewicht 9.24 kg Kaffeebohnen-Fassungsvermögen 300 g Kaffeesatzbehälterkapazität 14 n Leistung 1450 W Druck 15 bar Kaffeeart Bohnenkaffee Material Stahl, Kunststoff, Metall Farbe Rot

Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica: Freuen Sie sich auf folgende Features

Vier Direktwahltasten

Klassische Milchaufschäumdüse

Long Coffee Funktion

Sensorbedienfeld mit beleuchteten Symboltasten

Herausnehmbare, wartungsarme Brühgruppe

