Nirgendwo günstiger: Krups Barista EA9078 Kaffeevollautomat über 62 % gespart

Von: Ömer Kayali

Teilen

Krups Barista Carbon EA9078 Kaffeevollautomat © Krups

Die Krups Barista EA9078 bekommen Sie derzeit zum Tiefpreis brandneu bei eBay. Sie sparen über 62 Prozent dank Rabattcode.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Für viele Menschen gehört eine Tasse Kaffee dazu, um morgens in die Gänge zu kommen. Mit einem Kaffeevollautomaten bekommen Sie das Heißgetränk schnell per Knopfdruck serviert. Und da immer mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, sind Kaffeemaschinen zurzeit besonders gefragt. Doch die Auswahl ist riesengroß und manche Geräte sind ziemlich teuer – Preise von über 1.000 Euro für einen Kaffeevollautomaten sind keine Seltenheit. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann nach Rabatten Ausschau halten. Das beste Angebot für die Krups Barista EA 9078 hat momentan eBay. Dort ist die Kaffeemaschine nicht nur 62 Prozent günstiger als der unverbindliche Verkaufspreis, Sie erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 50 Euro mit dem Rabattcode BESCHERUNG. So kommen Sie auf den Preis von 649,- Euro statt 1.819,99 Euro.

Zum Angebot bei eBay

Krups Barista EA9078 Kaffeevollautomat: Die wichtigsten Merkmale

Auf dem 3,3 Zoll großen Touchscreen wählen Sie mit nur einem Knopfdruck aus, wie der Kaffee zubereitet werden soll: Zur Auswahl stehen Espresso, Cappuccino, Caffe Latte sowie normaler Kaffee. Unter Black Specials und White Specials finden Sie zusätzliche Zubereitungsoptionen zum Beispiel Café au Lait oder Ristretto.

Zudem können Sie nicht nur die Temperatur und den Mahlgrad einstellen, sondern auch wie voll die Tasse sein soll. Ihre favorisierten Einstellungen speichern Sie über die entsprechende Taste ab. Insgesamt stehen Ihnen 64 Speicherplätze zur Verfügung.

Die Krups Barista verfügt über ein Kegelmahlwerk aus Edelstahl und mahlt frische Bohnen selbst, Sie können aber auch Kaffeepulver verwenden. Dafür hat die Kaffeemaschine eine spezielle Klappe an der Oberseite sowie ein Extra-Menü, wo Sie dies einstellen können.

Über einen Milchtank verfügt die Krups Barista nicht. Wenn Sie beispielsweise einen Latte Macchiato möchten, füllen Sie die Milch vor der Zubereitung ins Glas. Die Aufschäumdüse fährt automatisch heraus, wenn Sie die Taste für das gewünschte Getränk betätigen.

Zum Angebot bei eBay

Datenblatt Krups Barista EA9078 Kaffeevollautomat

Zustand Neu Leistung 1.450 w Maße 49,6 x 37,9 x 57,8 cm Fassungsvermögen Kaffeebohnen 250 g Fassungsvermögen Wassertank 1,9 l Voreingestellte Kaffeestärken 4 Stufen Mahlgrad-Stufen 3 Milchsystem In-Cup-System Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf ✅ Abnehmbarer Wasserbehälter ✅ Integrierter Milchaufschäumer ✅ Heißwasser-Funktion ✅

Der Krups EA9078 überzeugt vor allem durch die ausgezeichnete Ausstattung und die hervorragenden Zubereitungsergebnisse. Die Getränkeauswahl dürfte jeden Kaffeeliebhaber glücklich machen – das Gleiche gilt für die Ergebnisse. Kaffee und Espresso punkten durch eine dichte Crema und einen vollmundigen Geschmack. Milchspezialitäten können mit einem schaumigen, feinporigen Milchschaum aufwarten. Die Bedienung über das Touchpad hat uns vor keine größeren Herausforderungen gestellt, auch wenn sich das Display bei ungünstigem Blickwinkel nur schwer ablesen lässt. Etwas enttäuscht waren wir von der Verarbeitungsqualität des Gehäuses. Hier hätten wir uns für den hohen Preis hochwertigere Materialien gewünscht. Da er optisch trotzdem eine ordentliche Figur macht, können wir dem Kaffeevollautomaten eine Kaufempfehlung aussprechen.

Zum Angebot bei eBay