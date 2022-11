Philips Smart TV: Jetzt Angebot sichern

Von: Olga Krockauer

Genießen Sie die gute Bildqualität und Kinoatmosphäre mit dem Philips Smart TV der Modellreihe PUS8546/12. © Philips

Philips Smart TV der Modellreihe 58PUS8546/12 punktet mit guter Bildqualität und bietet Kinoatmosphäre. Sichern Sie sich den Rabatt bis zum 30. November.

Perfekt fürs Heimkino geeignet: Dieser Philips-Fernseher hat genau die richtigen Eigenschaften für eine gelungene Kinoatmosphäre in den eigenen vier Wänden. Das Gerät überzeugt mit scharfem Bild in UHD-Qualität, gutem Sound und dem 58 Zoll großen LED-Display mit 4K-Auflösung. Aktuell gibt es eine Aktion von MediaMarkt und Saturn bei eBay: Bis zum 30.11. bekommen Sie das Modell 58PUS8546/12 von Philips 15 Prozent günstiger mit dem Rabattcode MMS15. Damit liegt der Preis bei nur 632 statt 744,- Euro.

Starke Performance: 4K-Smart-TV von Philips

Der Philips-Fernseher brilliert mit seinem Funktionsumfang:

Scharfes, kontraststarkes Bild dank der hohen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, kombiniert mit Bildverbesserungs-Features Dolby Vision, HDR10+, ISF-Farbmanagement, Micro Dimming Pro und Ultra Resolution.

Gute Konnektivität dank vier HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Ports und integriertem WLAN

Zahlreiche On- und Offlinedienste, Apps und alle relevanten Streaming-Dienste dank Betriebssystem Android TV 10 möglich

Zusätzliche integrierte Internetfunktionen wie Amazon Instant Video, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Fitness App, Google Play Music*, Google-Suche, HbbTV oder Netflix

Ausgereifter Klang dank Sound-Features wie DTS Play-Fi, Dolby Atmos, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkeregler oder K.I.-Equalizer

Display Technologie LED Bildschirmdiagonale 146 cm Bildschirmdiagonale 58 Zoll Bildschirmform Flat Bildqualität UHD 4K Smart TV ✔️ USB-Recording ✔️ WLAN ready ✔️ Elektronische Programmzeitschrift ✔️ Automatische Senderprogrammierung ✔️ Sprachsteuerung ✔️ Bluetooth ✔️ Betriebssystem Android TV™ 10 (Q) Prozessor Quad Core Farbe Anthrazit

Philips Smart TV 58PUS8546/12: Top-Fernseher im Angebot, – nur bis zum 30.11.

Speichern Sie mithilfe der automatischen Senderprogrammierung Ihre Lieblingssender weiter vorn in den Senderspeicherplätzen. Dank dem elektronischen Programmführer finden Sie Ihre Lieblingssendung schnell und einfach. Damit Sie nichts verpassen, was Sie interessiert: Nehmen Sie Sendungen ganz einfach per USB auf. Für mehr Bedienkomfort sorgen Funktionen wie Ausschalt-Timer, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco-Modus und Lichtsensor oder Sprachsteuerung. Weiteres Plus: Steuern Sie den Philips-Fernseher der Modellreihe W58PUS8546/12 per Smart Remote an.

